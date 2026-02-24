Colombia

Cayó en Bogotá un ruso con circular roja de la Interpol por terrorismo, secuestro, asesinato y conspiración

El ciudadano europeo fue detenido en el aeropuerto El Dorado cuando intentaba viajar a Cartagena. Será extraditado a Estados Unidos para ser procesado

Guardar
Denis Alimov fue dejado en
Denis Alimov fue dejado en manos de las autoridades que ya gestionan su extradición a los Estados Unidos - crédito Migración Colombia

Oficiales de Migración Colombia capturaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá a Denis Alimov, ciudadano ruso de 42 años que ingresó al país en un vuelo de Turkish Airlines y tenía como destino final la ciudad de Cartagena.

Alimov contaba con una notificación roja de Interpol y era buscado por las autoridades de Estados Unidos por cargos de presunta conspiración para secuestrar o asesinar personas en Europa, financiamiento de actos terroristas y provisión de apoyo material para actividades ilícitas de esta índole.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La detención fue confirmada en las horas de la tarde del 24 de febrero de 2026 por Migración Colombia, luego de un operativo realizado por el Grupo de Control a Viajeros Especiales. Las autoridades interceptaron al extranjero antes de que atravesara Migración, para abordar su conexión nacional al Caribe.

Denis Alimov podría enfrentar una
Denis Alimov podría enfrentar una condena a cadena perpetua en los Estados Unidos - crédito Migración Colombia

Según la información oficial que emitieron voceros de la entidad, luego de ser detenido, Denis Alimov fue puesto a disposición de las autoridades nacionales que iniciarán el proceso de extradición para que comparezca ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York.

Los cargos que enfrenta podrían derivar en una condena de hasta cadena perpetua, según la estimación judicial que fue comunicada por Migración Colombia.

La directora general de esta entidad, Gloria Esperanza Arriero, especificó que la detección de estos casos se fortaleció con la coordinación internacional, que permite anticipar la localización de estos individuos requeridos por delitos graves y, en efecto, capturarlos sin que hagan mayores movimientos.

Según Arriero, estas personas suelen ser identificadas antes de que aterricen a sus destinos “mediante herramientas de información compartida que blindan la seguridad nacional e internacional, y aplican acciones oportunas sobre viajeros buscados por diferentes delitos”, expresó.

El historial delictivo de Denis Alimov

La acusación formal contra Alimov fue emitida el 18 de diciembre de 2025 por el tribunal estadounidense, que solicitó su extradición bajo cargos de conspiración, asesinato y secuestro en el extranjero, así como financiamiento de terrorismo.

Los pormenores de la investigación de las autoridades de Estados Unidos que fueron conocidos por las autoridades nacionales indicaron que, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, el detenido habría planeado asesinar o secuestrar a dos personas de alto perfil público en Europa, con transferencias cercanas a los 60.000 dólares para la ejecución de la operación. Además, habría pactado un pago de hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo.

Alimov tenía en sus planes
Alimov tenía en sus planes ir a Cartagena - crédito Migración Colombia

El informe oficial indicó que Alimov también está vinculado al suministro de información técnica y al reclutamiento de otros implicados en el plan. Uno de sus cómplices fue arrestado en marzo de 2025 en Nueva York.

Fuentes de Migración Colombia reiteraron que el procedimiento se ejecutó bajo protocolos de seguridad establecidos y que la información compartida por organismos internacionales permitió evitar el ingreso legítimo de Alimov al territorio nacional, en la terminal aérea.

Capturaron a dos hermanos colombianos señalados de homicidio en El Dorado

En menos de 24 horas, las autoridades también comunicaron que dos hermanos boyacenses, buscados por homicidio agravado, fueron capturados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras intentar regresar a Colombia procedentes de São Paulo, Brasil.

La operación fue posible gracias
La operación fue posible gracias a la alerta emitida por el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam) - crédito Migración Colombia

Según las autoridades, los jóvenes habían sido seguidos por varios meses. Su detención fue posible mediante la alerta del Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam), que permitió a los oficiales de Migración identificar y detener a los implicados apenas arribaron al país.

El hecho violento que motivó la orden de captura ocurrió la madrugada del 25 de diciembre de 2025 en la Torre 5 de un conjunto residencial del barrio Antonia Santos, en Tunja.

Una celebración familiar se transformó en tragedia cuando una discusión derivó en una agresión mortal con arma cortopunzante. La víctima, de veintinueve años, perdió la vida en medio de un ambiente de fiesta navideña.

Temas Relacionados

Denis AlimovAeropuerto El DoradoCapturaCircular roja InterpolDelitosTerrorismoColombia-Noticias

Más Noticias

Santa Fe tiene nuevo refuerzo para la Copa Libertadores con mala temporada en 2025: las cifras de Maximiliano Lovera

El cuadro rojo anunció el arribo del extremo argentino, que proviene de Rosario Central, pero que necesita mucho trabajo para recuperar su nivel ideal

Santa Fe tiene nuevo refuerzo

América de Cali: David González definió su posición sobre el regreso de Michael Rangel

El técnico Escarlata aclaró que la prioridad del club es cerrar la llegada de un delantero antes del cierre del mercado de fichajes

América de Cali: David González

Ante las fallas de Bancolombia, el Gobierno Petro aclaró si habrá o no sanciones: así está el número de quejas contra la entidad

El colapso expuso fallos de integración tecnológica y dejó a la Superintendencia Financiera de Colombia con el reto de fortalecer controles a los bancos

Ante las fallas de Bancolombia,

José Felix Lafaurie renunció al Centro Democrático de manera irrevocable: “La respuesta fue ignorarme por completo”

El presidente de Fedegán criticó abiertamente la falta de transparencia y respeto dentro del proceso de selección presidencial del colectivo, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión de irse

José Felix Lafaurie renunció al

Centro Democrático respondió a Iván Cepeda, que señaló presunta manipulación de los computadores de ‘Raúl Reyes’: “Otra maniobra”

Mientras el senador y aspirante presidencial aseguró que la justicia colombiana demostró que los archivos que lo relacionan con las Farc, hallados en los computadores del jefe guerrillero, fueron manipulados y no respetaron la cadena de custodia, el partido de oposición replicó que la autenticidad de las pruebas fue certificada por la Interpol

Centro Democrático respondió a Iván
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Antes de brillar en el

Antes de brillar en el ‘Desafío Siglo XXI’, Valentina presentó audición para ‘La voz kids’

Nicolás Arrieta se refirió a su convivencia con Karola en ‘La casa de los famosos’ y cómo está su relación con Melissa Gate

Jhonny Rivera reveló los beneficios que recibió el corregimiento donde se casó y explicó por qué algunos famosos no asistieron a su boda

Emmanuel Esparaza anunció que se casará con Esiden Aponte: quién es la novia del reconocido actor español

Shakira ofrecerá un concierto en las pirámides de Egipto como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’: así se está promocionando

Deportes

Santa Fe tiene nuevo refuerzo

Santa Fe tiene nuevo refuerzo para la Copa Libertadores con mala temporada en 2025: las cifras de Maximiliano Lovera

América de Cali: David González definió su posición sobre el regreso de Michael Rangel

Luka Modrić y su quinta oportunidad de brillar en una Copa del Mundo

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Jorge Carrascal despertó el interés de exequipo de James Rodríguez, pero Flamengo rechazó la oferta