Cayó en Bogotá un ruso con circular roja de la Interpol por terrorismo, secuestro, asesinato y conspiración

Denis Alimov fue dejado en manos de las autoridades que ya gestionan su extradición a los Estados Unidos

Oficiales de Migración Colombia capturaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá a Denis Alimov, ciudadano ruso de 42 años que ingresó al país en un vuelo de Turkish Airlines y tenía como destino final la ciudad de Cartagena.

Alimov contaba con una notificación roja de Interpol y era buscado por las autoridades de Estados Unidos por cargos de presunta conspiración para secuestrar o asesinar personas en Europa, financiamiento de actos terroristas y provisión de apoyo material para actividades ilícitas de esta índole.

La detención fue confirmada en las horas de la tarde del 24 de febrero de 2026 por Migración Colombia, luego de un operativo realizado por el Grupo de Control a Viajeros Especiales. Las autoridades interceptaron al extranjero antes de que atravesara Migración, para abordar su conexión nacional al Caribe.

Denis Alimov podría enfrentar una condena a cadena perpetua en los Estados Unidos

Según la información oficial que emitieron voceros de la entidad, luego de ser detenido, Denis Alimov fue puesto a disposición de las autoridades nacionales que iniciarán el proceso de extradición para que comparezca ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York.

Los cargos que enfrenta podrían derivar en una condena de hasta cadena perpetua, según la estimación judicial que fue comunicada por Migración Colombia.

La directora general de esta entidad, Gloria Esperanza Arriero, especificó que la detección de estos casos se fortaleció con la coordinación internacional, que permite anticipar la localización de estos individuos requeridos por delitos graves y, en efecto, capturarlos sin que hagan mayores movimientos.

Según Arriero, estas personas suelen ser identificadas antes de que aterricen a sus destinos “mediante herramientas de información compartida que blindan la seguridad nacional e internacional, y aplican acciones oportunas sobre viajeros buscados por diferentes delitos”, expresó.

El historial delictivo de Denis Alimov

La acusación formal contra Alimov fue emitida el 18 de diciembre de 2025 por el tribunal estadounidense, que solicitó su extradición bajo cargos de conspiración, asesinato y secuestro en el extranjero, así como financiamiento de terrorismo.

Los pormenores de la investigación de las autoridades de Estados Unidos que fueron conocidos por las autoridades nacionales indicaron que, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, el detenido habría planeado asesinar o secuestrar a dos personas de alto perfil público en Europa, con transferencias cercanas a los 60.000 dólares para la ejecución de la operación. Además, habría pactado un pago de hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo.

Alimov tenía en sus planes ir a Cartagena

El informe oficial indicó que Alimov también está vinculado al suministro de información técnica y al reclutamiento de otros implicados en el plan. Uno de sus cómplices fue arrestado en marzo de 2025 en Nueva York.

Fuentes de Migración Colombia reiteraron que el procedimiento se ejecutó bajo protocolos de seguridad establecidos y que la información compartida por organismos internacionales permitió evitar el ingreso legítimo de Alimov al territorio nacional, en la terminal aérea.

Capturaron a dos hermanos colombianos señalados de homicidio en El Dorado

En menos de 24 horas, las autoridades también comunicaron que dos hermanos boyacenses, buscados por homicidio agravado, fueron capturados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras intentar regresar a Colombia procedentes de São Paulo, Brasil.

La operación fue posible gracias a la alerta emitida por el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam)

Según las autoridades, los jóvenes habían sido seguidos por varios meses. Su detención fue posible mediante la alerta del Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam), que permitió a los oficiales de Migración identificar y detener a los implicados apenas arribaron al país.

El hecho violento que motivó la orden de captura ocurrió la madrugada del 25 de diciembre de 2025 en la Torre 5 de un conjunto residencial del barrio Antonia Santos, en Tunja.

Una celebración familiar se transformó en tragedia cuando una discusión derivó en una agresión mortal con arma cortopunzante. La víctima, de veintinueve años, perdió la vida en medio de un ambiente de fiesta navideña.