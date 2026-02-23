Persisten los inconvenientes técnicos en Bancolombia: usuarios denuncian fallas tras el mantenimiento del fin de semana

La entidad ha asegurado que sigue trabajando para mejorar el sistema - crédito Centro Comercial Plaza 90 / Instagram

La plataforma digital de Bancolombia enfrenta interrupciones que superan el plazo inicialmente anunciado para el mantenimiento.

Pese a que el banco informó que el servicio estaría restablecido tras el ajuste previsto “entre las 10:30 p. m. del sábado 21 y las 3:30 a. m. del domingo 22 de febrero de 2026”, los reportes de usuarios persisten después de 24 horas.

En redes sociales, varias personas expresaron que la aplicación no permite consultar el saldo ni visualizar el dinero en los bolsillos virtuales. Según Down Detector, la mayoría de las quejas procede de Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.

Bancolombia sigue trabajando en su app virtual - crédito Bancolombia

Bancolombia anunció en su más reciente comunicado: “Algunos de nuestros servicios no están disponibles”, pero recalcó que hay alternativas para realizar transferencias y pagos con tarjetas.

Además, la entidad subrayó: “Tu plata está segura, en este momento el saldo total que visualizas es la suma de tu disponible más los bolsillos”. Finalmente, la organización ofreció disculpas por las molestias y reiteró: “¡Discúlpanos! Tu plata y tu información están seguras”.