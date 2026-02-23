Colombia

Los bancos hicieron propuestas al Gobierno para no ser obligados a invertir donde Gustavo Petro diga: habría nuevos créditos

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, dijo que “la inversión forzosa toma 18 meses para su implementación y para pagar un primer crédito”

El Gobierno Petro busca que
El Gobierno Petro busca que los bancos hagan inversiones forzosas en diferentes sectores, entre ellos, el agro - crédito Colprensa

El Gobierno de Gustavo Petro decidió reactivar el decreto de inversiones forzosas, mecanismo mediante el que los bancos destinan parte del dinero captado a créditos o usos específicos definidos por el Ejecutivo, para canalizar recursos de la banca hacia sectores como vivienda y agroindustria, como respuesta a la actual emergencia económica y climática que vive Colombia. La medida generó críticas de expertos y de la banca privada por las posibles consecuencias sobre el acceso al crédito y la estabilidad del sistema financiero.

Ante esto, el 23 de febrero se desarrolló una reunión de alto nivel que abre una nueva etapa de negociaciones. El encuentro se desarrolló en Casas de Santa Bárbara. Allí se congregaron los máximos representantes del sector financiero y autoridades nacionales para discutir el alcance de la medida. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presidió la sesión junto a otros funcionarios y líderes bancarios, incluidos el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, y el superintendente Financiero, César Ferrari.

La discusión giró en torno a la pertinencia de las inversiones forzosas. No hubo decisión definitiva. El Gobierno dejó abiertas nuevas alternativas que podrían formalizarse en los próximos días, mientras la banca expresó voluntad de trabajar de manera conjunta en la búsqueda de acuerdos. Las autoridades argumentan que la medida facilitaría la reactivación económica sin recurrir a aumentos de impuestos ni a mayor endeudamiento.

Germán Ávila, ministro de Hacienda,
Germán Ávila, ministro de Hacienda, lideró el encuentro sobre inversiones forzosas. Representantes de los bancos mostraron su postura - crédito Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda resaltó que las inversiones forzosas buscan canalizar recursos hacia actividades productivas, sobre todo, en zonas afectadas por desastres naturales recientes. Antes del encuentro, el ministro Germán Ávila sostuvo que la intervención estatal responde a la insuficiencia de la banca en movilizar crédito suficiente para actividades productivas y busca proteger sectores vulnerables y reactivar la economía.

Quiénes participaron en la reunión sobre inversiones forzosas

Además de Ávila, Ferrari y Malagón, asistieron Carlos Ruiz, directivo de Asobancaria; María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval; Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; Javier Suárez, presidente de Davivienda; Mario Pardo, presidente de BBVA, y Diego Prieto, presidente del Banco Caja Social.

La asistencia de estos directivos confirmó la importancia de la discusión y el alto interés de ambos sectores en la resolución de la crisis.

Objeciones de los bancos a las inversiones forzosas

El sector financiero, encabezado por Jonathan Malagón, manifestó preocupación por los posibles impactos del decreto. Malagón, luego del encuentro, recalcó: “Nosotros seguimos insistiendo en la inconveniencia de una inversión forzosa. Hoy fue la oportunidad para decirle al ministro y mostrarle con números por qué fue exitoso el pacto por el crédito y cuáles son las limitaciones de un mecanismo como la inversión forzosa”, apuntó el dirigente

Para Jonathan Malagón, presidente de
Para Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, las inversiones forzosas son inconvenientes - crédito Asobancaria

Advirtió que aplicar estas políticas podría implicar que las tasas de interés suban entre 50 y 100 puntos básicos (pb), lo que limitaría el consumo y la inversión, además de generar incertidumbre en los mercados.

18 meses para pagar un crédito

Malagón apuntó que “la inversión forzosa es una cosa que toma 18 meses para su implementación y para pagar un primer crédito, y que además le sube la tasa de interés a todos los departamentos”. También afirmó que el sector mostró en la reunión los resultados del llamado Pacto por el Crédito, que, según cifras del gremio, permitió que entre septiembre de 2024 y comienzos de 2026 los desembolsos en crédito superaran los $214 billones, lo que alcanzó cerca del 84% de la meta oficial.

Sostuvo que, mientras algunos sectores como vivienda e infraestructura cumplieron los objetivos, otros como manufactura, agro y turismo estuvieron próximos al nivel previsto.

“El Pacto por el Crédito sí se cumplió”, insistió el dirigente al citar los datos expuestos por la Superintendencia Financiera durante la reunión. Advirtió que canalizar recursos de manera obligatoria “contraviene los criterios técnicos de riesgo y rentabilidad propios del sistema financiero”. Agregó que el reto es encontrar soluciones concretas para las zonas que enfrentan la tragedia.

Alternativas de la banca y propuesta de plan conjunto

Ante la propuesta, la banca puso sobre la mesa una alternativa para atender la emergencia en colaboración con el Gobierno. “Lo que le hemos planteado al Gobierno y lo que le queremos plantear al país es una alternativa rápidamente implementable y de mucha efectividad”, afirmó Malagón.

Expertos insisten en que las
Expertos insisten en que las inversiones forzosas encarecerán el crédito bancario - crédito Leonardo Muñoz/EFE

La contrapropuesta de la banca

La contrapropuesta de la banca contempla:

  • Alivios sobre la cartera vigente.
  • Nuevos créditos productivos.
  • Mecanismo que respete las reglas del mercado.

Malagón reiteró que es una solución “que pueda ser inmediata, que respete los mecanismos de mercado, que permita alivios a la cartera y que permita desembolso que reactive las actividades productivas”.

Durante la semana se instalarán mesas de trabajo con la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de “poder entregar al país una buena noticia al final de la semana”, según declaró el presidente de Asobancaria.

El propósito, insistió, es “poder llevar, de la mano del Gobierno nacional, soluciones reales a quienes se han visto afectados por la emergencia natural”. La banca mantiene el compromiso de negociar hasta consensuar un plan integral.

Próximos pasos y expectativas tras la negociación

Las conversaciones seguirán en los próximos días. La activación de nuevas mesas de trabajo será el primer paso para construir una propuesta conjunta que podría anunciarse al final de esta semana o al inicio de la próxima.

Jonathan Malagón expresó optimismo sobre el rumbo de las negociaciones: “Seguimos en conversaciones y nuestra meta es poder entregarle al país una buena noticia al final de la semana”.

