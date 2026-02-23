Álvaro Uribe aseguró que los computadores de ‘Raúl Reyes’ vinculan a Iván Cepeda con las Farc: “Era el edecán de ellos”

Debate por archivos de Raúl Reyes: Álvaro Uribe Vélez exigió explicaciones a Iván Cepeda - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez expresó fuertes críticas contra el senador y aspirante presidencial Iván Cepeda y defendió a la candidata Paloma Valencia durante una entrevista en el programa 6AM W.

Uribe Vélez manifestó su respaldo a Valencia, aspirante del Centro Democrático, y cuestionó el papel de Cepeda en el escenario político actual, al considerarlo uno de los principales contendores en la carrera electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exmandatario cuestionó la trayectoria de Cepeda en el Congreso y lo señaló como responsable de políticas que, a su juicio, facilitaron la impunidad a las extintas Farc.

“¿Qué ha hecho Cepeda en el Congreso? Ese país en el 2012 llevaba dos años yo de haber terminado la presidencia. Hasta ahí continuaron unas políticas, tenía un récord de reducción de droga, 48.000 hectáreas. Gran triunfo. El país iba camino a acabar eso. Ese problema tan grave. Bueno, Cepeda es uno de los autores de la impunidad total a las Farc”, afirmó Uribe en la citada entrevista.

Álvaro Uribe Vélez pidió apoyo para la candidata presidencial Paloma Valencia - crédito Paloma Valencia/Facebook

Durante la conversación, el exmandatario recordó los hechos posteriores al Acuerdo de Paz de 2016. Hizo referencia a la polémica desatada por los casos de ‘Santrich’ e ‘Iván Márquez’, ambos vinculados al narcotráfico por autoridades estadounidenses.

Uribe Vélez relató que “Cepeda dice que es una trampa, es el edecán de ellos, ayuda a que salgan a Venezuela y se recompone toda esa Segunda Marquetalia, que, según muchos indican, está en el asesinato del doctor Miguel Uribe”.

El exjefe de Estado también aludió a la información divulgada por el portal La Silla Vacía, relacionada con los computadores incautados al excomandante de las Farc, ‘Raúl Reyes’.

Aseguró que los datos obtenidos por las autoridades no fueron alterados, lo que, según su criterio, constituye una prueba contra Cepeda.

“Él trabajaba para las Farc”, sostuvo el exjefe de Estado, agregando que tras la operación militar en la que murió ‘Reyes’, la Interpol certificó la autenticidad de los archivos.

Álvaro Uribe Vélez insistió en autenticidad de computadores de Raúl Reyes y señaló a Iván Cepeda ante la justicia - crédito Carlos Ortega/EFE - Senado de la República

En relación con su situación judicial, Uribe Vélez habló sobre el proceso en el que fue investigado por presunta manipulación de testigos. Recalcó que siempre ha comparecido ante la justicia, tanto en primera como en segunda instancia.

“Yo me he sometido ante un juez de la República, nunca he dejado de dar de la cara a la justicia. Toda la defensa técnica la hicieron el doctor Granados, el doctor Lombana, el doctor Amaya, el doctor Guevara, etc. Yo no sé qué haría Cepeda sentado frente a un juez en ese momento, frente a la Corte y que le saquen esos computadores”, puntualizó en diálogo con Caracol Radio.

El expresidente instó a Cepeda a reconocer el daño que, en su opinión, generaron las declaraciones sobre la supuesta alteración de los computadores.

“Debería reconocer por qué hizo eso. Es muy grave para Colombia”, subrayó Uribe, reiterando su postura sobre la relevancia de la información incautada tras la operación contra ‘Raúl Reyes’.

Álvaro Uribe Vélez habló de su proceso judicial - crédito Colprensa

Durante la entrevista, Uribe también hizo referencia a la orientación ideológica de Cepeda, describiéndolo como “castrista de frente”.

“Ha sido chavista de frente, ha sido madurista de frente. Cada rato se expresa como enemigo de los Estados Unidos de frente, enemigo de la empresa privada de frente, enemigo del sector agropecuario de frente, amigo de la estatización de la salud de frente, amigo de los criminales de frente”, manifestó el líder del Centro Democrático.

El exmandatario afirmó que “hoy es candidato de grupos criminales”, en alusión a la supuesta cercanía de Cepeda con sectores vinculados a actividades ilegales. Además, advirtió sobre los posibles efectos de un eventual triunfo de Cepeda en las urnas, señalando que el país correría el riesgo de avanzar hacia “la estatización, al sistema cubano del ser humano esclavo del Estado” si el senador llegara a la Presidencia.

Las declaraciones del exmandatario reavivan el debate sobre el rumbo del país de cara a las próximas elecciones, en un contexto donde la polarización política y las denuncias cruzadas definen la agenda pública.