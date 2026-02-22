Gustavo Petro acusa a gobiernos anteriores de “genocidas” y afirma que se retira del poder sin bienes ni riquezas

Gustavo Petro enfatizó que no tiene apego al poder ni al dinero y aseguró que, al dejar la presidencia, su patrimonio no incluye haciendas, vehículos ni cuentas en el extranjero. - crédito Colprensa - Cristian Bayona

El presidente Gustavo Petro, calificó como “genocidas” a varias administraciones pasadas y aseguró que finalizará su mandato sin haberse enriquecido ni poseer bienes materiales. Las declaraciones, difundidas a través de redes sociales, se producen en medio de una fuerte confrontación política con sectores opositores y profundizan el debate sobre la violencia estatal y la corrupción en el país.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario afirmó que “el gobierno más corrupto de la historia es el que vieron los ciudadanos de Colombia matar a su propio pueblo”.

Según el Jefe de Estado, la corrupción gubernamental y la violencia estatal han estado estrechamente vinculadas en la historia reciente de Colombia. Petro sostuvo que “el genocidio es la peor corrupción de gobierno alguno, y varios gobiernos de Colombia, entre ellos el que apoyó María Fernanda Cabal, fueron genocidas”.

El presidente enfatizó que no siente apego por el poder ni por el dinero y que dejará la presidencia sin haberse beneficiado económicamente. “Yo me retiro tranquilo del poder que no me gusta, no soy adicto al poder ni al dinero. No me llevo un peso del erario de los colombianos, ya ni cuenta bancaria normal tengo. No tengo haciendas ni cuentas en el exterior como certificarán los investigadores internacionales que me pusieron, no tengo carro y mi casa quizás la venda para hacer otra, todavía le debo al banco”, escribió Petro en su mensaje.

Respuesta a críticas de la oposición

Las declaraciones de Petro surgieron como respuesta a un mensaje previo publicado por la senadora María Fernanda Cabal, quien señaló en sus redes sociales: “Cepeda fue apoyo de Petro, el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. Ahora aparece como si fuera verdad que perseguirá la corrupción. Sí así lo hiciera los primeros que irían presos serían sus camaradas en el actual gobierno”.

El mandatario citó expresamente a Cabal al señalar la responsabilidad de administraciones anteriores en hechos de violencia contra la población civil. Petro calificó a estos gobiernos de “genocidas” y cuestionó la legitimidad de las acusaciones de corrupción dirigidas a su administración.

Críticas reiteradas a políticas y figuras de gobiernos pasados

No es la primera vez que Gustavo Petro dirige críticas a gestiones anteriores durante el presente año. El pasado 16 de febrero, el presidente publicó en sus redes sociales: “El gobierno más corrupto de este siglo es el que mató hasta 6.402 jóvenes haciéndolos pasar por guerrilleros, mientras eran simplemente jóvenes de barrio sin empleo”. Con esta afirmación, el mandatario hizo referencia al escándalo de los conocidos “falsos positivos”, en el que agentes del Estado asesinaron a civiles que después fueron reportados como bajas en combate.

Petro también denunció el desvío de recursos en el sector salud, señalando que “el gobierno más corrupto de la historia es el que dejó perder decenas de billones de pesos de la salud, esfumados en las manos de los propietarios de las EPS como intermediarios financieros de la salud. Corrupto el que financierizó los derechos fundamentales del pueblo como la salud o las pensiones”.

El mandatario mencionó a figuras como Alejandro Gaviria, exministro y economista, a quien vinculó con el modelo neoliberal aplicado en el país. “Un andino educado en los EEUU, bajo una teoría económica que no era más que matemática alucinada y sin base científica, es coautor del modelo neoliberal que soñaba haciendo de los derechos fundamentales: mercados, mientras los paramilitares que gobernaban a su lado se llenaban los bolsillos de dinero extraídos de la cocaína”, escribió Petro.

Enfoque en el patrimonio personal y referencias religiosas

En su mensaje, Gustavo Petro reiteró que no posee bienes en el exterior ni cuentas bancarias significativas. “Dios proveerá dice la Biblia y yo digo que el techo es el cielo y el piso toda la tierra del planeta”, manifestó el presidente, aludiendo a su desapego material y confianza en la providencia.