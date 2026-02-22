Danilo Chavarro confiesa intento de feminicidio en Bogotá y relata su versión desde La Picota

Danilo Chavarro, condenado a más de 16 años de prisión, detalló en una entrevista cómo la relación con su expareja se transformó en un entorno de violencia, celos y amenazas. - crédito captura de video Policía

Danilo Chavarro Chavarro, desde la cárcel La Picota en Bogotá, reconoció en una entrevista con Conducta Delictiva Podcast haber cometido un intento de feminicidio contra su expareja y contó su versión sobre los hechos que lo llevaron a recibir una condena de dieciséis años, un mes y quince días de prisión.

Durante la conversación, Chavarro describió que la relación que tuvo con la víctima comenzó en Boyacá. “Para esa época era una niña ella”, relató. Explicó que el primer contacto se dio cuando él promocionaba la carrera musical de su hijo y que, tras varios años de comunicación telefónica, iniciaron una convivencia que se extendió casi siete años y de la que nacieron dos hijos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la entrevista, Chavarro relató que su vida estuvo marcada desde la infancia por el abandono familiar y la inestabilidad. “Fuimos tres hermanos y mis padres, lamentablemente, nos abandonaron desde muy chicos a los abuelos”, afirmó. Contó que se crio en Bogotá y que, en su adolescencia, abandonó los estudios para dedicarse al trabajo, primero como conductor de transporte público y luego como mánager de su hijo músico.

Sobre el inicio de la relación con la víctima, Chavarro detalló que “Hicimos un concierto vecino al pueblo de ella, que es el pueblo mío. […] Para esa época era una niña ella, tendría trece, catorce años, un aproximado. Entonces, me entra la primera llamada de ella y a felicitarme y a hablarme del niño, y que, qué maravilla”. Añadió que durante varios años solo se comunicaron por teléfono y que la relación sentimental inició cuando ella tenía cerca de diecisiete años.

El intento de feminicidio ocurrió tras una serie de amenazas directas a la víctima y su familia. - crédito captura de video/Conducta Delictiva Podcast

El entrevistado reconoció que hubo una diferencia de edad de más de dos décadas entre ambos y que la convivencia se desarrolló en medio de conflictos, celos y episodios de violencia verbal. “Empecé a perder el control, a enviar amenazas, a hostigarla y a su familia”, admitió en la entrevista.

Al referirse a los hechos previos al ataque, Chavarro relató que la relación se volvió inestable y que las separaciones eran recurrentes. “Me tocaba ir allí, a responder allí, en la parte económica, ayudar, lógicamente. […] Ahí empezaron los conflictos, que ya empezó mi primera, eh, mi, con... la última esposa, a... como a exigirme, ¿no? Ya a decirme: ‘Bueno, eh, toca ya, porque pues tenemos un hijo’”.

El episodio clave ocurrió en abril de 2023. Chavarro relató: “Me empezaron a traer rumores de que me era infiel, y me pusieron una trampa. Eso fue un, un Miércoles Santo. Estaban, pues, en la cama nuestra. Entonces, ahí se encendió mi ira y rompí todos los vidrios de esa casa del primer piso. Y a partir de ese momento empezó el sentimiento de querer... Más de doscientos mensajes de amenazas a los hermanos. Les dije: ‘Mire, la voy a llévela’. Me pasaron al policía y, y, y le dije: ‘Se la voy a matar si la está cuidando’”.

De acuerdo con su testimonio, la violencia escaló con amenazas directas a la víctima y a sus familiares. Chavarro reconoció que, en ese periodo, buscó adquirir un arma y compartió fotografías con la intención de intimidar.

El encuentro entre Chavarro y la víctima, meses después del ataque, se realizó bajo alta seguridad y en presencia de sus hijos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Busqué una de mis amantes y llamé, e inclusive me fui a un lugar donde ahí por la ciento dieciséis, a los bares, mi hijo trabajaba por esos días con su banda. Me tomé unas cervezas bien costosas en unos lugares. Empecé ya a maquinar eso desde ese Miércoles Santo, empecé ya a maquinar esa lamentable situación”, relató.

Sobre la noche del ataque, Chavarro explicó: “Voy y le dejo el carro a mis hijos grandes y me despido de ellos. Ellos notaron algo extraño, los grandes decían: ‘Padre lo notamos nervioso’. Yo les decía: ‘No, no, no’. Les dejé el carro, dejé el carro allá en el parqueadero de ellos, ya decidido, ¿no? Con tristeza, con rabia, con de todo tipo de emociones negativas. No había nada positivo en mi ser lamentablemente.

Luego de eso afirmó que “eso tipo diez de la noche ahí hice una última advertencia de negociación que por un momento como que me volvió la paz y le escribí a ella. Cuando ya tenía yo la plata en efectivo para comprar el revólver, le dije: ‘Mujer’, le escribí, ‘tengo dos millones de pesos para entregar, para dejarle, y me voy, y quiero irme’. Y ya, ahora sí, definitiva. Me ignoró, entonces ya no me contestó ni grosero ni nada, me ignoró“.

Continuo narrando lo sucedido esta noche “le escribí a la hermana, dije: ‘Mire, tengo dos millones de pesos, por favor, necesito que los reciban. Yo ya sé que los niños están allá, por favor’. También me ignoró. La rabia sigue creciendo, sigo bebiendo y ya, digo, me voy a... Entonces, yo ya sabía, ahí sí, a ciencia cierta, quién es, de dónde era la amante y dónde se la pasaba. Y me vine, y con tal que la maldad se cuadró todo como un reloj. Entonces, pedí un inDrive y ya que yo estoy pagando a unos cien metros de la cantina. Eso quiero decir, que el muchacho administraba una cantina de licor, un barcito pequeño ahí. Entonces, ahí viene lo triste, que yo estoy pagando y la veo salir de la famosa cantina".

Ya del momento del encuentro anuncio: “Eso era a unos doscientos metros de nuestro apartamento y como un vil cobarde, me fui sobre ella. Me bajo de ese carro, pagué rápido, la llamo por su nombre y le doy tres impactos que hoy en día lo veo como lamentable que uno sea así. Bueno, de ahí entonces cae ella al piso y dije: ‘Ya, ya, cumplí mi esto’, y me fui por el muchacho. El muchacho se encerró en un baño y, y yo hice un disparo ahí. Calculé, porque también reconozco que, que quise causarle daño”.

Después del ataque, Chavarro se entregó a las autoridades y fue trasladado a la estación de policía. Sobre el proceso judicial, señaló: “A los cuatro meses, usted puede hablar con su víctima”. Detalló que el encuentro se dio bajo alta seguridad y en presencia de los hijos.

“De mucho llanto, tanto de ella como, pues como mía. Lloramos mucho, nos abrazamos y lamentamos.... porque, pues, ahí reconocemos que los dos tomamos malas decisiones, ¿no? Y, y teníamos dos hijos, ahí con nosotros, todos cuatro, llorando ahí. Bueno, y ahí, ese fue el primer como encuentro después de, del suceso, así frente a frente”.

Chavarro relató que interceptó a su expareja a la salida de un bar y le disparó tres veces tras una discusión y una serie de amenazas previas. - crédito Policía de Pereira

En la entrevista, Chavarro afirmó que la víctima decidió hablar con él motivada por el bienestar de los hijos en común y que, tras la agresión, ambos han intentado mantener una relación basada en el respeto por los niños. “Ella es consciente que he sido un buen padre. Entonces, ella, eh, entre sus consejos de la mamá, yo también con los, la familia de ella, casi que estuvo más a favor mío que de ella, lamentablemente”.

Al cierre de la conversación, Chavarro planteó: “Si yo la hubiese tenido en ese momento, les aseguro al cien por ciento que esto no hubiese pasado”. Agregó que, para él, la solución es buscar ayuda profesional o espiritual para evitar tragedias. “No cometamos adulterio, sería la, la solución. Si tenemos una pareja, respetémosla. Cuando nos diga no, también tomemos un, un lapso prudente de ya encamarnos con otra persona muy, muy a la ligera, porque crea...”.