Cayó alias Mizón, uno de los más buscados de Colombia, y cabecilla de Los Maracuchos: fue capturado en Ecuador

El objetivo policial y militar alias Mizón fue capturado en Ecuador - crédito Migración Colombia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó en sus redes sociales la captura de Luis Rolando Osorio, alias Mizón, identificado como uno de los delincuentes más buscados de Colombia, que fue capturado en Lago Agrio, Ecuador, y entregado a las autoridades colombianas en la frontera de Rumichaca.

“En un gran golpe de la @policiacolombia y la @policiabogota contra la criminalidad, fue capturado alias Mizón, cabecilla de Los Maracuchos. Este criminal estaba requerido por homicidio agravado, tortura y delitos relacionados con armas y estupefacientes”, escribió el burgomaestre.

Agregó que “la estructura criminal a la que pertenece tiene incidencia en Los Mártires y Kennedy, donde habría delinquido durante varios años, consolidando una reputación que se convirtió en mito dentro del entorno criminal. Alias Mizón era administrador de bares, pagadiarios y puntos de expendio de estupefacientes vinculados a Los Maracuchos en Bogotá”.

La operación fue desarrollada el viernes 20 de febrero de 2026 por efectivos militares ecuatorianos, e incluyó un importante despliegue de seguridad que culminó durante la mañana del sábado 21 del mismo mes con el traslado del detenido en un helicóptero del Ejército hacia Tulcán, desde donde fue entregado a la Policía, Migración y autoridades penitenciarias de Colombia.

El alcalde atribuyó la captura a las fuerzas policiales colombianas y de Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X

El nombre de “Mizón” apareció en la lista de los más buscados por la Interpol, que emitió una alerta de difusión azul para su localización y captura.

De acuerdo con información de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Osorio era requerido por la justicia colombiana y es señalado como cabecilla del grupo de delincuencia común organizada Los Maracuchos, estructura desarticulada en 2024.

Alias Mizón en Migración Colombia, en la frontera de Rumichaca - crédito Migración Colombia

El reporte policial indicó que el detenido vestía un buzo negro, pantalón corto caqui y zapatos deportivos blancos al momento de la entrega en el puente internacional de Rumichaca. Las autoridades ecuatorianas aseguraron que existían indicios de que Osorio había huido de Colombia tras la caída de su organización para establecer vínculos con redes criminales transnacionales en la frontera.

Luis Rolando Osorio Arévalo, alias El Viejo o Mizon, líder prófugo de la banda de los Maracuchos, señalada por homicidios violentos y cuerpos embolsados en Bogotá - crédito Policía Nacional

El historial delictivo de alias Mizón

Registros de la Policía Nacional de Colombia integran un contundente historial sobre la trayectoria de 10 años de Osorio, como agente externo para otras organizaciones criminales, facilitando la expansión del Tren de Aragua en Bogotá.

La estructura delictiva, catalogada por Estados Unidos como grupo terrorista, utilizaba un hotel de la capital colombiana como centro de operaciones. Allí se planificaban delitos como la venta de estupefacientes, licor adulterado y prostitución, además de la ejecución de actos violentos y secuestros, según consta en informes judiciales obtenidos por el medio.

Entre los hechos documentados en el hotel, resalta el secuestro y asesinato de un joven identificado como Cristhian en 2023. En diciembre de 2025 la Fiscalía y el Gaula de Colombia ordenaron la extinción de dominio del inmueble y su clausura definitiva. El lugar contaba con una sala de telecomunicaciones adaptada para extorsionar y coordinar actividades ilícitas.

La expansión de las operaciones de alias Mizón abarcó ocho localidades de Bogotá, en las que se empleaban fachadas como sindicatos, discotecas y hoteles para dificultar la labor de las autoridades.

Momento del traslado de alias Mizón a la frontera de Rumichaca - crédito Policía de Ecuador

Investigaciones judiciales señalaron que, antes de asumir un rol de liderazgo criminal, Osorio trabajó como lavador de autos y luego incursionó en el microtráfico, escalando hasta convertirse en el principal enlace entre organizaciones extranjeras y grupos locales.

Las autoridades colombianas imputan a “Mizón” cargos por fraude procesal, amenazas, hurto calificado de automotores y violencia intrafamiliar. Entre 2023 y 2024, 41 integrantes del Tren de Aragua fueron detenidos, según datos de la Policía.

Además, varios concejales de Bogotá fueron amenazados por estructuras relacionadas con Osorio, quien consolidó su poder en medio de disputas armadas por el control territorial en la capital.

Tras su entrega en la frontera de Rumichaca, la justicia colombiana analiza el establecimiento penitenciario al que será trasladado mientras avanzan las investigaciones. El caso representa uno de los golpes más relevantes contra la delincuencia organizada en la región fronteriza.