Ministro de Hacienda convoca a banqueros para anunciar decreto que obligaría a destinar recursos a sectores priorizados

El ministro de Hacienda convocó a los presidentes de los principales bancos del país para informarles sobre el decreto de inversiones obligatorias que prepara el Gobierno.- crédito Luisa González/REUTERS

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su intención de redirigir parte de los recursos del sistema financiero hacia sectores definidos como estratégicos. Para este lunes 23 de febrero, el ministro de Hacienda convocó en Bogotá a los presidentes de los bancos que operan en el país con el fin de comunicarles oficialmente los alcances de un decreto que establecería inversiones obligatorias.

La iniciativa busca que las entidades financieras destinen un porcentaje de los depósitos del público a líneas de crédito enfocadas en áreas como el agro, el turismo, la economía popular y la atención de emergencias derivadas de la temporada de lluvias.

Según lo que ha explicado el jefe de la cartera en distintos escenarios, el propósito es garantizar que exista suficiente financiación para actividades productivas que, a juicio del Ejecutivo, no están recibiendo el respaldo necesario del mercado tradicional.

El planteamiento hace parte de la discusión sobre la declaratoria de emergencia económica que el Gobierno evalúa para enfrentar los estragos de la ola invernal y cerrar un faltante fiscal estimado en varios billones de pesos.

El encuentro se da en medio de críticas de gremios como Asobancaria y Anif, que advierten posibles efectos sobre el crédito- crédito @JoMalagon/x - Presidencia

En términos prácticos, el esquema implicaría que una fracción de los ahorros y otros instrumentos financieros administrados por los bancos se canalice hacia créditos con condiciones especiales. Entre las herramientas contempladas están las llamadas tasas compensadas, un mecanismo mediante el cual el Estado asume una parte del interés para que el beneficiario pague menos por su préstamo.

El Ejecutivo también ha mencionado que los recursos podrían fluir a través de entidades de desarrollo y programas públicos ya existentes, además de nuevas líneas orientadas a pequeños productores y emprendimientos de base popular.

Sin embargo, la propuesta ha generado resistencia en distintos frentes. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) ha señalado que una obligación de este tipo podría alterar el equilibrio del sistema y terminar afectando a quienes hoy acceden a crédito de consumo, vivienda o empresarial. Según las estimaciones del gremio, las tasas promedio podrían aumentar entre medio y un punto porcentual si se materializa la medida.

A esas advertencias se han sumado voces de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y de exministros de Hacienda, quienes han llamado la atención sobre los riesgos de intervenir de forma directa la asignación del ahorro privado.

El Ejecutivo sostiene que la medida busca impulsar sectores como el agro, el turismo y la economía popular mediante líneas de financiación con condiciones especiales- crédito Luisa González/REUTERS

En cartas y declaraciones públicas, algunos exfuncionarios han planteado que decisiones de esta naturaleza deben evaluarse con criterios técnicos rigurosos para evitar impactos en la estabilidad financiera.

El trasfondo del actual pulso se remonta al llamado “pacto por el crédito”, un acuerdo suscrito en 2024 entre el Gobierno y el sector financiero para impulsar los desembolsos hacia actividades productivas durante un periodo de 18 meses. Informes oficiales indican que, hasta comienzos de 2026, los giros acumulados superaron los 214 billones de pesos, cifra que representa cerca de cuatro quintas partes de la meta trazada.

Mientras vivienda e infraestructura habrían sobrepasado lo proyectado, otros sectores como manufactura, agro y turismo avanzaron, pero sin alcanzar completamente los objetivos iniciales. Para el Ejecutivo, esos resultados no han sido suficientes; para la banca, el compromiso se ha venido cumpliendo dentro de las condiciones del mercado.

Laura Sarabia, exdirectora del Dapre; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria; y César Ferrari, superintendente financiero de Colombia. El debate revive tras los resultados del llamado “pacto por el crédito”, acuerdo firmado en 2024 entre el Gobierno y el sistema financiero para aumentar los desembolsos productivos-crédito @MinHacienda/X

Aunque desde el Gobierno insiste en que no se trata de una expropiación ni de un uso indebido de los ahorros, el anuncio de la reunión, dada a conocer por el medio La FM, anticipa un nuevo capítulo en la relación entre la administración y el sistema financiero.

Por ahora, la expectativa está puesta en lo que se comunique tras el encuentro y en el texto final de la norma que se prepara. Hasta el momento los principales gremios no se han pronunciado si asistirán o no a dicha citación.