Colombia

Ministero de Salud desmintió al Distrito por caso sospechoso de sarampión en Bogotá: aseguró que aún sigue en estudio

La cartera se refirió al estudio que adelanta, junto con el Instituto Nacional de Salud, sobre un hombre de 30 años proveniente de México

La Secretaría de Salud de
La Secretaría de Salud de Bogotá reportó la detección del caso importado el 20 de febrero - crédito Colprensa

El Ministerio de Educación se refirió a la situación relacionada con el caso sospechoso de sarampión que actualmente es evaluado por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS), luego de que se conociera la detección de un paciente con antecedente de viaje internacional.

De acuerdo con la información oficial emitida por el Ministerio de Salud y el INS, el caso corresponde a un hombre de 30 años que viajó al extranjero y cuyo estado de salud es estable.

Las autoridades precisaron que el evento “se encuentra en estudio y no está confirmado”, por lo que continúan aplicándose los protocolos técnicos establecidos para determinar el diagnóstico definitivo.

Sin embargo, la Secretaría de Salud de Bogotá había confirmado el 20 de febrero la detección del caso importado en el viajero procedente de México. El diagnóstico inicial se realizó mediante prueba PCR en el Laboratorio Distrital de Salud Pública, tras la revisión médica practicada al paciente a su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado por presentar síntomas compatibles.

De acuerdo con el secretario de Slaud, Gerson Bermont, la muestra fue tomada el 15 de febrero y confirmada el 19 del mismo mes; y posteriormente remitida al Instituto Nacional de Salud para su validación oficial.

Lo que dijo el Ministerio de Salud

Las autoridades activaron aislamiento domiciliario,
Las autoridades activaron aislamiento domiciliario, seguimiento clínico e investigación epidemiológica de campo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En el comunicado oficial, el Ministerio de Salud informó que, “el caso se encuentra en estudio y no está confirmado. Las autoridades de salud están siguiendo los protocolos establecidos para realizar las pruebas y determinar el diagnóstico”.

El Instituto Nacional de Salud señaló que su equipo técnico adelanta el análisis de una segunda muestra y pruebas complementarias que permitirán definir la confirmación o descarte del caso. También indicó que la confirmación definitiva y su comunicación oficial corresponde al INS, así como la notificación respectiva al Ministerio de Salud y a los enlaces de vigilancia nacional e internacional.

En cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, las autoridades informaron que se adoptaron medidas como aislamiento domiciliario del paciente, seguimiento clínico, investigación epidemiológica de campo, identificación y monitoreo de contactos, búsqueda activa comunitaria e institucional, análisis de coberturas de vacunación y bloqueo vacunal con una dosis adicional de sarampión y rubéola a los contactos.

El comunicado agregó que el INS transfirió al laboratorio de salud pública de Bogotá los procedimientos para la detección de anticuerpos contra el virus del sarampión y la técnica de detección viral.

Lineamientos sobre vacunación y prevención

La vacuna triple viral (SRP)
La vacuna triple viral (SRP) y la bivalente (SR) están disponibles de forma gratuita en más de 3.000 puntos del país - crédito Charles Rex Arbogast/AP

El Ministerio de Salud recordó que el sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación y que Colombia mantiene el estatus de eliminación sostenida de sarampión y rubéola.

En el comunicado se indicó: “Se recuerda a la ciudadanía que la vacunación es la mejor forma de prevenir el sarampión”. También se precisó que la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente (SR), que protege contra sarampión y rubéola, están disponibles de manera gratuita en más de 3.000 puntos de vacunación en el país, así como a través de equipos extramurales y Equipos Básicos de Salud en aeropuertos, puertos y jornadas casa a casa.

La cartera de Salud detalló los grupos para los cuales está indicada la vacunación: niños entre 6 y 11 meses que viajen a países con reporte de casos, quienes deben recibir la “dosis cero” y completar su esquema; menores de 1 a 10 años con dos dosis de triple viral; población de 6 a 16 años que no haya recibido la dosis adicional en la campaña 2020-2021; viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable, quienes deben aplicarse una dosis mínimo 15 días antes del viaje; trabajadores de instituciones de salud; contactos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente vacunal incierto; y personas vinculadas a los sectores turismo, hotelero y transporte.

La cartera de Salud reiteró
La cartera de Salud reiteró que la vacunación es la principal medida de prevención - crédito MSal

El ministerio también hizo un llamado a padres, cuidadores, trabajadores de la salud y viajeros con destino a países como México, Canadá y Estados Unidos a verificar y completar oportunamente los esquemas de vacunación, y recomendó acudir a los servicios médicos ante la presencia de fiebre y erupción en la piel.

En el comunicado se afirmó: “Las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas”, y se indicó que la información final sobre el caso será comunicada oportunamente en los próximos días por los canales institucionales.

