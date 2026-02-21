Ministerio de Educación anunció inspecciones en universidades en el departamento del Tolima por denuncias de presunto uso electoral

El Ministerio de Educación Nacional iniciará inspecciones en cuatro universidades del Tolima por denuncias sobre uso electoral de recursos - crédito Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación Nacional anunció la realización de inspecciones técnicas en cuatro universidades del departamento del Tolima tras haber recibido denuncias por el presunto uso de recursos institucionales y espacios académicos con fines electorales.

Estas actuaciones buscan resguardar la integridad y el carácter académico de estas instituciones, además de atender formalmente los señalamientos de la comunidad académica y de la ciudadanía.

La decisión se sostiene en diversas alertas presentadas principalmente contra el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (Itfip) y el Conservatorio del Tolima, aunque como medida preventiva se sumaron la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima al cronograma de inspecciones.

El Ministerio informó que la Subdirección de Inspección y Vigilancia recepcionará formalmente todas las denuncias durante las visitas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.

Las inspecciones técnicas ordenadas por el Ministerio de Educación se realizarán en el Itfip, Conservatorio del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima buscarán verificar cumplimiento normativo - crédito Ministerio de Educación

Las comunicaciones oficiales ya fueron remitidas a las rectorías de las instituciones mencionadas para que dispongan la logística que facilite el adecuado desarrollo de cada visita.

El Ministerio resaltó que estas acciones también pretenden garantizar la transparencia institucional y proteger el sistema de educación superior ante cualquier uso indebido de sus escenarios.

Durante el reciente recorrido en el Tolima encabezado por el ministro Daniel Rojas Medellín, se identificaron las denuncias que motivaron la intervención.

Según explicó el Ministerio en su comunicado, la orden directa fue “adelantar visitas técnicas y recepcionar formalmente las denuncias de la comunidad académica y de la ciudadanía, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y garantizar que las instituciones mantengan su carácter académico”.

Las inspecciones se realizarán conforme a la Ley 1740 de 2014 y al Decreto 2269 de 2023, que regulan las funciones de inspección y vigilancia en el sector de educación superior.

El cronograma oficial establece que las visitas al Itfip tendrán lugar los días 24 y 25 de febrero de 2026, a la Universidad de Ibagué el 26 y 27 de febrero, al Conservatorio del Tolima el 3 y 4 de marzo y a la Universidad del Tolima el 5 y 6 de marzo.

Las acciones del Ministerio de Educación buscan garantizar la transparencia institucional y la integridad académica en las universidades del Tolima - crédito Universidad del Tolima

De acuerdo con la cartera ministerial, se informó a las instituciones que deben “disponer la logística necesaria para el adecuado desarrollo de las visitas”.

Al mismo tiempo, reitera que el propósito de estas medidas es proteger el carácter académico de las universidades y asegurar el respeto a la autonomía universitaria dentro del marco constitucional.

Además, el organismo enfatizó que estas visitas buscan fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema, especialmente frente a la posibilidad de que recursos o espacios educativos sean utilizados en procesos distintos al que les corresponde, como la promoción electoral.

Las inspecciones responden a denuncias concretas tras una serie de jornadas y recorridos oficiales por el departamento. El Ministerio confirmó que la Subdirección de Inspección y Vigilancia tendrá la misión de recepcionar denuncias de estudiantes, docentes y ciudadanía, así como verificar documentaciones y situaciones concretas en las instituciones señaladas.

Gobierno destinó recursos para ampliar la infraestructura universitaria en el Tolima

La transformación del Itfip en la Institución Universitaria de El Espinal impulsa la cobertura educativa en el suroriente del Tolima - crédito Itfip

El municipio de El Espinal en el departamento del Tolima contará por primera vez con una Institución Universitaria propia, transformando radicalmente el acceso a la educación superior pública para miles de jóvenes en la región.

Esta transformación, anunciada por el ministro de Educación, Daniel Rojas, convierte al Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (Itfip) en la Institución Universitaria de El Espinal (Uniespinal), un paso considerado histórico para el suroriente del departamento y que responde a la promesa del Gobierno del Cambio de ampliar la cobertura educativa gratuita.

El ministro Rojas Medellín destacó que esta medida representa una respuesta concreta a la demanda de mayores oportunidades para los jóvenes de El Espinal, que, hasta ahora, veían limitadas sus opciones para formarse como profesionales sin salir de su entorno.

Según el jefe de la cartera educativa, la apuesta del Ejecutivo busca dignificar la educación y demostrar con hechos la inversión del Estado en zonas históricamente marginadas.

La nueva Uniespinal contará con la capacidad de ofrecer programas tanto técnicos como tecnológicos y profesionales, incluyendo ciclos propedéuticos y rutas académicas de pregrado y posgrado.

Esta estructura permite que los estudiantes puedan avanzar progresivamente en su formación, habilitándolos para el trabajo desde primeras etapas y facilitando la continuidad de estudios superiores sin necesidad de migrar a otras ciudades.

El último tercio del proyecto también contempla la creación de una nueva infraestructura. Durante la visita del ministro a El Espinal, se dio inicio formal a las obras de ampliación del Itfip, con una inversión de $33.971 millones, que permitirá modernizar completamente la sede y beneficiar a cerca de 900 jóvenes de la región.

La nueva sede de Uniespinal dispondrá de cuatro pisos y estará equipada con 19 aulas de clase, cada una con capacidad para 40 estudiantes. Además, incluirá un auditorio, una sala para profesores, zonas verdes y áreas comunes para incentivar el intercambio académico y el sentido de comunidad universitaria.