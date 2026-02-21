Colombia

Ministerio de Educación anunció inspecciones en universidades en el departamento del Tolima por denuncias de presunto uso electoral

Las autoridades educativas programaron visitas técnicas a cuatro instituciones del departamento tras recibir reportes sobre el presunto uso de recursos académicos con fines ajenos a la formación, en cumplimiento de la normatividad vigente

Guardar
El Ministerio de Educación Nacional
El Ministerio de Educación Nacional iniciará inspecciones en cuatro universidades del Tolima por denuncias sobre uso electoral de recursos - crédito Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación Nacional anunció la realización de inspecciones técnicas en cuatro universidades del departamento del Tolima tras haber recibido denuncias por el presunto uso de recursos institucionales y espacios académicos con fines electorales.

Estas actuaciones buscan resguardar la integridad y el carácter académico de estas instituciones, además de atender formalmente los señalamientos de la comunidad académica y de la ciudadanía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión se sostiene en diversas alertas presentadas principalmente contra el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (Itfip) y el Conservatorio del Tolima, aunque como medida preventiva se sumaron la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima al cronograma de inspecciones.

El Ministerio informó que la Subdirección de Inspección y Vigilancia recepcionará formalmente todas las denuncias durante las visitas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.

Las inspecciones técnicas ordenadas por
Las inspecciones técnicas ordenadas por el Ministerio de Educación se realizarán en el Itfip, Conservatorio del Tolima, Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima buscarán verificar cumplimiento normativo - crédito Ministerio de Educación

Las comunicaciones oficiales ya fueron remitidas a las rectorías de las instituciones mencionadas para que dispongan la logística que facilite el adecuado desarrollo de cada visita.

El Ministerio resaltó que estas acciones también pretenden garantizar la transparencia institucional y proteger el sistema de educación superior ante cualquier uso indebido de sus escenarios.

Durante el reciente recorrido en el Tolima encabezado por el ministro Daniel Rojas Medellín, se identificaron las denuncias que motivaron la intervención.

Según explicó el Ministerio en su comunicado, la orden directa fue “adelantar visitas técnicas y recepcionar formalmente las denuncias de la comunidad académica y de la ciudadanía, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y garantizar que las instituciones mantengan su carácter académico”.

Las inspecciones se realizarán conforme a la Ley 1740 de 2014 y al Decreto 2269 de 2023, que regulan las funciones de inspección y vigilancia en el sector de educación superior.

El cronograma oficial establece que las visitas al Itfip tendrán lugar los días 24 y 25 de febrero de 2026, a la Universidad de Ibagué el 26 y 27 de febrero, al Conservatorio del Tolima el 3 y 4 de marzo y a la Universidad del Tolima el 5 y 6 de marzo.

Las acciones del Ministerio de
Las acciones del Ministerio de Educación buscan garantizar la transparencia institucional y la integridad académica en las universidades del Tolima - crédito Universidad del Tolima

De acuerdo con la cartera ministerial, se informó a las instituciones que deben “disponer la logística necesaria para el adecuado desarrollo de las visitas”.

Al mismo tiempo, reitera que el propósito de estas medidas es proteger el carácter académico de las universidades y asegurar el respeto a la autonomía universitaria dentro del marco constitucional.

Además, el organismo enfatizó que estas visitas buscan fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema, especialmente frente a la posibilidad de que recursos o espacios educativos sean utilizados en procesos distintos al que les corresponde, como la promoción electoral.

Las inspecciones responden a denuncias concretas tras una serie de jornadas y recorridos oficiales por el departamento. El Ministerio confirmó que la Subdirección de Inspección y Vigilancia tendrá la misión de recepcionar denuncias de estudiantes, docentes y ciudadanía, así como verificar documentaciones y situaciones concretas en las instituciones señaladas.

Gobierno destinó recursos para ampliar la infraestructura universitaria en el Tolima

La transformación del Itfip en
La transformación del Itfip en la Institución Universitaria de El Espinal impulsa la cobertura educativa en el suroriente del Tolima - crédito Itfip

El municipio de El Espinal en el departamento del Tolima contará por primera vez con una Institución Universitaria propia, transformando radicalmente el acceso a la educación superior pública para miles de jóvenes en la región.

Esta transformación, anunciada por el ministro de Educación, Daniel Rojas, convierte al Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (Itfip) en la Institución Universitaria de El Espinal (Uniespinal), un paso considerado histórico para el suroriente del departamento y que responde a la promesa del Gobierno del Cambio de ampliar la cobertura educativa gratuita.

El ministro Rojas Medellín destacó que esta medida representa una respuesta concreta a la demanda de mayores oportunidades para los jóvenes de El Espinal, que, hasta ahora, veían limitadas sus opciones para formarse como profesionales sin salir de su entorno.

Según el jefe de la cartera educativa, la apuesta del Ejecutivo busca dignificar la educación y demostrar con hechos la inversión del Estado en zonas históricamente marginadas.

La nueva Uniespinal contará con la capacidad de ofrecer programas tanto técnicos como tecnológicos y profesionales, incluyendo ciclos propedéuticos y rutas académicas de pregrado y posgrado.

Esta estructura permite que los estudiantes puedan avanzar progresivamente en su formación, habilitándolos para el trabajo desde primeras etapas y facilitando la continuidad de estudios superiores sin necesidad de migrar a otras ciudades.

El último tercio del proyecto también contempla la creación de una nueva infraestructura. Durante la visita del ministro a El Espinal, se dio inicio formal a las obras de ampliación del Itfip, con una inversión de $33.971 millones, que permitirá modernizar completamente la sede y beneficiar a cerca de 900 jóvenes de la región.

La nueva sede de Uniespinal dispondrá de cuatro pisos y estará equipada con 19 aulas de clase, cada una con capacidad para 40 estudiantes. Además, incluirá un auditorio, una sala para profesores, zonas verdes y áreas comunes para incentivar el intercambio académico y el sentido de comunidad universitaria.

Temas Relacionados

Ministerio de EducaciónUniversidades del TolimaUso electoralInstituciones de educación superiorInstituto de Formación Técnica ProfesionalUniversidad de IbaguéConservatorio del TolimaUniversidad del TolimaColombia-noticias

Más Noticias

Sector empresarial defendió a la Registraduría tras alerta de Petro de un posible fraude electoral: “Ha sido beneficiario directo del sistema”

Líderes de la comunidad del negocio coincidieron en que es necesario preservar la confianza pública y evitar la erosión de la credibilidad de las instituciones electorales

Sector empresarial defendió a la

Una de las pruebas más importantes contra el Clan del Golfo fue presuntamente alterada para manchar a altos mandos de la Policía Nacional

La alteración de documentos clave derivó en la salida de altos mandos, mientras crece la preocupación institucional por el retraso en el análisis forense de archivos digitales incautados

Una de las pruebas más

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO, Bundesliga: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El equipo dirigido por Vincent Kompany buscará la victoria para llegar con la ventaja para el clásico de Alemania

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

Colombianos perdieron 148 horas en trancones durante 2025: cuatro ciudades están entre las 20 más congestionadas del mundo

El más reciente TomTom Traffic Index reveló que Barranquilla, Bogotá y Medellín encabezan la lista de las ciudades donde más tiempo se pierde en tráfico en el país

Colombianos perdieron 148 horas en

Cancillería confirmó la repatriación de 110 colombianos desde Estados Unidos

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio encabezó la ceremonia de bienvenida junto a la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero. Ambas funcionarias transmitieron el mensaje central del Gobierno nacional: cada retorno será atendido bajo criterios de humanidad y respeto

Cancillería confirmó la repatriación de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan la retención ilegal de

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

ENTRETENIMIENTO

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny Lu, y ChocQuibTown: estos álbumes colombianos cumplen 20 años en 2026

Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’

Kike Santander de ‘A Otro Nivel’, el cerebro detrás de los mayores éxitos del pop latino: estas son algunas de sus composiciones más celebradas

Karina García, Kris R, Blessd y Altafulla coincidieron en los Premios lo Nuestro 2026: ¿hubo reencuentro?

Johanna Fadul festejó la salida de Maiker Smith y se despachó contra los que la llaman racista: “Yo no soy una mala persona”

Deportes

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO, Bundesliga: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Nelson Deossa presiona a Néstor Lorenzo: “Yo me veo en la selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente”

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa

Atlético Nacional definió el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará después de la Copa Sudamericana

James Rodríguez y las superestrellas con las que competirá en la MLS: desde Messi hasta Thomas Müller