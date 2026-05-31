Elecciones presidenciales 2026: qué candidatos se beneficiarán con la reposición de votos y cuáles perdieron el derecho por no lograr el umbral

La ley estipula que para acceder a la reposición de votos es necesario alcanzar un umbral del 4% - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cierre del escrutinio del 31 de mayo, con el 98,27% de las mesas contabilizadas, revela que solo cuatro candidatos presidenciales superaron el umbral exigido por la ley para acceder a la reposición estatal de votos en Colombia. De acuerdo con el boletín 18 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, estos resultados no solo definen la competencia política sino también la financiación de las campañas, al determinar quiénes podrán recuperar parte de los recursos invertidos durante la contienda.

Según estipula la Ley Estatutaria 1475 de 2011, los aspirantes deben alcanzar al menos el 4% de los votos válidos para solicitar la reposición estatal, lo que en esta jornada equivale a cerca de 920.000 sufragios. El monto de reembolso para 2026 asciende a $8.613 por cada voto válido, aunque está condicionado al gasto efectivo reportado y auditado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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El sistema de reposición busca equilibrar la competencia, ya que el Estado devuelve una parte de los gastos reportados por las campañas, siempre que estos se documenten adecuadamente y no sobrepasen el tope máximo de $37.000 millones establecido para la primera vuelta. En anteriores ciclos el cumplimiento de estos requisitos operó como un filtro financiero tan exigente como el político.

Sergio Fajardo logró el 4,26% de los votos en las elecciones de 2026 - crédito Sergio Fajardo/Prensa

Candidatos que superan el umbral y monto potencial a recibir

De acuerdo con los datos del boletín 18, los siguientes aspirantes alcanzan el umbral y podrían reclamar la reposición de votos, siempre que cumplan con el reporte y la auditoría de sus gastos:

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Abelardo de la Espriella: obtuvo 10.192.087 votos (43,74%). El valor base de reposición sería de $87.822.409.131. Sin embargo, dado que su reporte de gastos asciende a $18.696 millones, la devolución estatal no podrá superar ese monto certificado.

Iván Cepeda: alcanzó 9.529.885 votos (40,90%), lo que representa un potencial de $82.102.367.105 en reposición. El gasto reportado por su campaña fue de $15.000 millones, cifra que marca el límite para el reembolso.

Paloma Valencia: sumó 1.611.174 votos (6,91%), con un valor posible de $13.870.174.362. Sus gastos declarados ante la autoridad electoral totalizan $30.000 millones, por lo que podría recuperar hasta el tope de votos obtenidos y siempre hasta el monto certificado.

Sergio Fajardo: obtuvo 992.510 votos (4,26%), equivalentes a $8.548.349.830 en reposición. Si su gasto real certificado es inferior, el reembolso estatal se limitará a esa suma reportada y validada por el CNE.

Abelardo de la Espriella obtuvo más de 10 millones de votos en las elecciones del 31 de mayo - crédito Infobae Colombia

Los cuatro candidatos cumplen con la exigencia del 4% de votos válidos y, de acuerdo con la normatividad vigente, tienen derecho a solicitar la reposición estatal. La cantidad exacta que recibirá cada uno dependerá del cruce entre los votos obtenidos y el gasto real certificado, nunca superado el dinero efectivamente invertido y documentado.

Aspirantes que quedan fuera del beneficio

El listado de quienes no alcanzaron el umbral lo encabezan figuras de relevancia nacional, pero cuyos resultados en las urnas los excluyen del sistema de reposición:

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Claudia López: 221.058 votos (0,94%).

Santiago Botero: 203.347 votos (0,87%).

Mauricio Lizano: 53.071 votos (0,22%).

Miguel Uribe Londoño: 28.127 votos (0,12%).

Sondra Macollins: 19.532 votos (0,08%).

Roy Barreras: 13.836 votos (0,05%).

Ninguno de estos candidatos llegó al mínimo de 920.000 sufragios requerido por la norma. Según la Registraduría, quienes no cumplen el umbral no pueden acceder a la devolución estatal y, en caso de haber recibido anticipos del Estado, deberán reintegrar dichos recursos. El impacto de esta restricción es doble: limita el acceso a fondos públicos y puede generar dificultades financieras para las campañas, especialmente para aquellas que apostaron por el reembolso estatal como vía para equilibrar sus cuentas.

Seis candidatos quedaron sin derecho a la reposición de votos debido a que no lograron el umbral del 4% - crédito Infobae Colombia

El peso de la financiación y la auditoría

El proceso de reposición de votos en Colombia está sujeto a rigurosos controles. El Consejo Nacional Electoral exige que los informes de ingresos y gastos se presenten en la plataforma oficial durante el mes siguiente a la elección. La autoridad revisa que los fondos provengan de fuentes autorizadas, como créditos bancarios o donaciones, y que no superen los límites establecidos.

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Como se recordará, candidatos como Humberto De la Calle quedaron fuera del beneficio, debiendo asumir la financiación sin ayuda estatal. El caso de 2026 no es distinto para quienes no alcanzaron el umbral, lo que puede significar el cierre de campañas con deudas o la devolución de anticipos no justificados.

Según los reportes oficiales, hasta el 20 de mayo las campañas habían declarado ingresos por $82.500 millones y gastos por $60.545 millones, con un predominio de los créditos bancarios como principal fuente de financiación (93,9%). Entre los candidatos principales, Abelardo de la Espriella reportó gastos por $32.000 millones, Paloma Valencia por $30.000 millones e Iván Cepeda por $15.000 millones, aunque solo serán reembolsados hasta donde lo permitan sus votos y el gasto documentado.

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Para el 21 de junio se tiene previsto el desarrollo de la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Implicaciones para el sistema político

El mecanismo de reposición de votos también incentivar la transparencia y el control del financiamiento político.

El Consejo Nacional Electoral y organismos como la Registraduría Nacional del Estado Civil continúan auditando los reportes para definir los montos exactos de devolución, un proceso que se extenderá durante el mes posterior a la elección.

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La cifra histórica de reposición por voto y el estricto umbral legal marcan un precedente en la financiación electoral de Colombia, por lo que impactan la viabilidad económica de las campañas y la dinámica del sistema democrático. La próxima fase será la revisión y validación de los informes, etapa en la que el CNE y la Registraduría desempeñarán un rol determinante a la hora de definir los desembolsos finales.