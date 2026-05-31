Colombia

Luis Carlos Sarmiento Angulo aseguró que el país está bien en materia económica, pese a decretos del Gobierno Petro contra la empresa privada

La figura del sector financiero acudió al Liceo Francés de Bogotá para ejercer su voto, donde consideró que el proceso demuestra avances significativos y una mayor organización en comparación con elecciones pasadas

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Luis Carlos Sarmiento recibió la Orden al Mérito Empresarial ‘José Gutiérrez Gómez’ en la décima edición del Congreso Empresarial Colombiano de la Andi - crédito @Andi_Colombia/X
El empresario calificó el sistema electoral colombiano como un ejemplo de organización, señalando su progreso respecto a comicios anteriores - crédito @Andi_Colombia/X

El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo acudió a su puesto de votación en la ciudad de Bogotá durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, destacando la manera en que el proceso se desarrolló con notable eficiencia.

Al referirse al ambiente que se vivía en los centros electorales, señaló que el sistema “funciona como un relojito”, atribuyendo ese orden a un progreso tangible en la organización nacional.

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Millones de ciudadanos participaron este 31 de mayo en la jornada que definió quién llegará a la segunda vuelta presidencial y que, posteriormente, ocupará la Presidencia de Colombia entre 2026 y 2030.

Sarmiento Angulo, figura central en el mundo empresarial y fundador del Grupo Aval, remarcó que la participación ciudadana es indispensable, señalando que “aquí estamos todos cumpliendo con el deber porque es indispensable”.

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Luis Carlos Sarmiento Angulo supervisa proyectos estratégicos tras ceder el liderazgo del Grupo Aval - crédito Colprensa
Sarmiento Angulo destacó que la participación ciudadana es indispensable y representa un deber fundamental en Colombia - crédito Colprensa

Tras ejercer su derecho al voto en la sede del Liceo Francés, el multimillonario calificó la elección como “definitiva y crucial para el país”. Enfatizó que el éxito de la jornada no corresponde a un grupo en particular, sino que se trata de un triunfo colectivo de Colombia.

No es simplemente una ilusión, sino que las cifras analizadas nos conducen a que vamos a tener éxito, pero no es éxito de nosotros, sino éxito de Colombia”, afirmó el empresario en diálogo con la revista Semana.

En cuanto al desarrollo del proceso electoral, Sarmiento recordó las dificultades de años anteriores comparadas con los comicios del 2026.

“Hace 20 años aquí esto era una revolución, tenía uno que andar por ahí preguntando”, comentó el empresario ilustrando el contraste con la organización actual, que considera ejemplar.

La planificación estratégica de Luis Carlos Sarmiento Angulo asegura la continuidad del conglomerado familiar - crédito Colprensa
Según Sarmiento Angulo, el éxito electoral no corresponde a un solo grupo, sino que es un triunfo colectivo de la nación colombiana - crédito Colprensa

El líder del Grupo Aval compartió una valoración positiva sobre la situación económica del país, asegurando que “está mejorando, estamos prosperando, eso está bien”. Atribuyó parte de ese avance a la efectividad de las medidas, órdenes y decretos recientes, aunque evitó profundizar en detalles específicos: “Se comentan solos”.

Respecto al futuro, Sarmiento Angulo expresó optimismo sobre la dirección que tomará el país tras las elecciones. Su mensaje directo responde a la pregunta sobre el significado de esta jornada: la elección presidencial de este 31 de mayo representa para Colombia una oportunidad trascendental de consolidar los logros económicos y organizativos, según el empresario, quien ve en los resultados un reflejo del potencial nacional.

Antes de retirarse, Sarmiento Angulo dirigió un mensaje de aliento a la ciudadanía: “Colombia es Colombia, es un país valioso, lo queremos y tenemos que luchar por él hasta el último minuto”. Así, el empresario reiteró la necesidad de mantener el compromiso colectivo para asegurar un futuro próspero para todos.

Así quedó la primera vuelta presidencial: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se volverán a enfrentar

La noche del 31 de mayo, la noticia sorprendió a la política colombiana: Abelardo de la Espriella superó a Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con una diferencia que mantuvo la tensión hasta el último boletín oficial.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda dejaron por fuera de la segunda vuelta a Paloma Valencia - crédito X/Colprensa
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda dejaron por fuera de la segunda vuelta a Paloma Valencia - crédito X/Colprensa

El país se prepara ahora para una segunda vuelta decisiva el 21 de junio, donde los dos candidatos con mayor respaldo deberán conquistar a los votantes que apoyaron otras opciones en la primera ronda.

La contienda electoral arrojó cifras que evidencian la polarización y el dinamismo político. De la Espriella alcanzó 43,72% de los votos, mientras que Cepeda obtuvo 40,92%, según el conteo con el 99,3% de las mesas escrutadas. Ninguno superó el umbral necesario para definir la elección en una sola jornada, lo que obliga a una definición en una segunda vuelta, como establece la Constitución de 1991.

Cuando ningún candidato presidencial en Colombia obtiene la mitad más uno de los votos válidos, el sistema electoral exige una segunda vuelta. Este mecanismo, vigente desde la reforma constitucional de 1991, garantiza que el próximo mandatario cuente con un respaldo amplio y no solo con la mayor votación relativa. Así, los dos aspirantes más votados disputan el cargo en un nuevo proceso, donde el ganador será quien logre la mayoría simple.

En esta oportunidad, Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda liderarán la segunda ronda. Los votantes regresarán a las urnas para elegir entre dos propuestas políticas opuestas, representando a la derecha y a la izquierda, respectivamente. La jornada será clave para definir el rumbo del país y determinar quién sucederá a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

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