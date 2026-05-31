Colombia

División en la derecha frena el triunfo en primera vuelta y fuerza el balotaje entre De la Espriella y Cepeda: esto fue lo que sucedió según los analistas

La negativa de la candidata del Centro Democrático de declinar su aspiración y sumarse al abogado radical, que se convirtió en el fenómeno electoral de la contienda del 31 de mayo, podría haber influido para que los sectores contrarios al progresismo no vencieran al candidato del presidente Gustavo Petro; que llegará vivo al balotaje

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Ilustración en acuarela de Paloma Valencia, con cabello largo y camisa blanca, y Abelardo de la Espriella, con barba y traje azul, hablando en un micrófono.
Abelardo de la Espriella fue el ganador de la primera vuelta presidencial, pero tal parece que la división con Paloma Valencia tendría repercusiones de cara al balotaje - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La contienda del 31 de mayo en Colombia evidenció una fractura significativa en el bloque de la derecha: que pudo haber sentenciado, según los registros del preconteo, la victoria en primera vuelta frente al oficialismo, pero que por diferencias entre sus representantes, el abogado Abelardo de la Espriella y la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, dejó abierta la contienda con miras a una segunda vuelta, prevista para el domingo 21 de junio.

Valencia, protegida por el expresidente Álvaro Uribe y que optó por distanciarse de las posturas rígidas de su partido, al querer acercarse al centro, vio cómo su campaña se desinfló; en contraste con el autodenominado ‘Tigre’, que defendió una postura conservadora y la necesidad de mantener la cohesión tradicional de la derecha. La falta de consenso entre ambos líderes impidió una adelantada definición, como lo buscaron los seguidores de De la Espriella.

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El desacuerdo se hizo especialmente notorio en la campaña previa a la primera vuelta presidencial, en el que la ausencia de una candidatura única y clara para la derecha habría impedido vencer al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Aunque De la Espriella se convirtió en el más votado, con un porcentaje cercano al 44%, frente al 41% del congresista oficialista, el casi 7% que representó Valencia hubiera sido, por lo visto, determinante para el triunfo.

Paloma Valencia se vio relegada en la contienda electoral por la arrolladora votación del ultraderechista Abelardo de la Espriella, que aún así se quedó con las ganas de triunfar en primera vuelta - crédito Enea Lebrun/REUTERS
Paloma Valencia se vio relegada en la contienda electoral por la arrolladora votación del ultraderechista Abelardo de la Espriella, que aún así se quedó con las ganas de triunfar en primera vuelta - crédito Enea Lebrun/REUTERS

Como consecuencia, la lealtad al expresidente Uribe, que insistió en defender la aspiración de Valencia, también resultó siendo la gran derrota de la contienda. Aun así, los votos de la senadora de oposición serán apetecidos por los sectores afines al letrado cordobés, que necesitará del respaldo de los sectores afines a la mujer para vencer a Cepeda; que, en contraste, acudirá a un cuarto actor en la jornada: Sergio Fajardo y su 4%, en pro de ir sumando esfuerzos.

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Analistas entregaron sus percepciones sobre la contienda electoral

En diálogo con Infobae Colombia, Ómar Orostegui, profesor del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de la Sabana, dio sus percepciones sobre la contienda que se desarrolló en el territorio nacional y afirmó cómo los sectores contrarios al presidente Gustavo Petro, del ala más radical, se hicieron importantes a medida que avanzaba la campaña: tomando, justamente, las ideas que hace más de dos décadas hicieron exitoso al exmandatario Uribe Vélez.

“Está claro que la derecha colombiana se ha venido fortaleciendo. No obstante, afirmar que, de haberse unido alrededor de Abelardo y Paloma, habrían ganado en primera vuelta resulta difícil de sostener. En política intervienen factores emocionales, discursivos y narrativos que impiden asumir que la suma de apoyos produce necesariamente el mismo resultado electoral”, indicó el académico, que se mostró escéptico frente a esta conclusión de la jornada electoral.

Abelardo de la Espriella fue la gran sorpresa de la jornada, al ganarle al candidato oficialista Iván Cepeda; aunque ahora necesitará los respaldos de los seguidores de Paloma Valencia para triunfar el 21 de junio - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Abelardo de la Espriella fue la gran sorpresa de la jornada, al ganarle al candidato oficialista Iván Cepeda; aunque ahora necesitará los respaldos de los seguidores de Paloma Valencia para triunfar el 21 de junio - crédito Charlie Cordero/REUTERS

En su análisis, Orostegui precisó que la jornada que se avecina en la escena política será clave tener en cuenta la creciente división de fuerza. “Además, es claro que vamos hacia una segunda vuelta en un escenario de alta polarización, en el que la derecha parece tener una ventaja relativa mayor frente a la izquierda”, agregó el experto, que mostró sus observaciones frente a lo que ocurrirá en la próxima jornada, que definiría un posible viraje del país.

Por su parte, Juan Cárdenas, profesor asociado e investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana; y director del Observatorio de Medios del mismo centro de educación superior, hizo énfasis en cómo una serie de traspiés de la congresista de oposición y de su equipo, aun cuando había sido la ganadora de La Gran Consulta por Colombia, el 8 de mayo, derivaron en una derrota sonora del Centro Democrático, frente al proyecto abelardista.

El gran interrogante es si Paloma Valencia adherirá o no a la aspiración de Abelardo de la Espriella, tras su dura derrota en primera vuelta - crédito Luisa González/REUTERS- Europa Press
El gran interrogante es si Paloma Valencia adherirá o no a la aspiración de Abelardo de la Espriella, tras su dura derrota en primera vuelta - crédito Luisa González/REUTERS- Europa Press

“El resultado final de Paloma Valencia puede obedecer a varios factores. Primero un voto vergonzante de quienes no querían admitir públicamente su voto por Abelardo; segundo, el ascenso de De la Espriella en las últimas semanas aceleró una decisión que se iba a dar el segundo vuelta para muchos y decidieron darla en primera", adelantó el académico, que también se pronunció sobre lo que serían los “sostenidos” errores estratégicos de la candidata.

A su vez, según el análisis del experto, las equivocaciones en los targets electorales convirtieron a Paloma Valencia “en una candidata sin una real base electoral”, que le hablaba, según él, “a un electorado que nunca había sido el suyo y en un tono que no era el habitual”. En consecuencia, “cuando se dieron cuenta de su error ya fue demasiado tarde”, sentenció Cárdenas, frente a lo que sucedió con Valencia y cómo prefirió apartarse de la base ideológica del uribismo.

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