Elecciones presidenciales 31 de mayo: paso a paso para recuperar su Certificado Electoral si lo perdió o lo dañó

El Certificado Electoral en Colombia acredita la participación ciudadana en los comicios y se convierte en requisito clave para acceder a beneficios legales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, más de 41 millones de colombianos estuvieron habilitados para votar en Colombia y el exterior. De ellos, alrededor de 23,6 millones ejercieron su derecho al voto, accediendo así a una serie de beneficios legales que la legislación colombiana otorga a los sufragantes y que pueden ser oficializados a través del Certificado Electoral.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, dicho documento es fundamental para acreditar la participación en los comicios y acceder a diversos estímulos en educación, empleo y trámites oficiales.

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¿Qué es el Certificado Electoral y por qué es importante?

El Certificado Electoral es un documento público que acredita que el ciudadano cumplió con su deber de votar. Es expedido por el presidente de la mesa de votación, el registrador distrital o municipal, o el cónsul en el exterior, y contiene información como el número de cédula, lugar, puesto y mesa de votación. Conservarlo es clave, ya que es el requisito indispensable para acceder a los beneficios legales asociados al acto de sufragar.

Entre los beneficios más destacados para quienes presentan el certificado están el descuento del 10% en la matrícula universitaria en instituciones oficiales, ventajas en concursos públicos y becas, descuentos en documentos oficiales y medio día de descanso laboral remunerado.

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La Registraduría Nacional es la entidad encargada de expedir el Certificado Electoral, que contiene información detallada como número de cédula, puesto y mesa de votación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Qué hacer si pierde o daña el Certificado Electoral?

Si perdió o dañó el Certificado Electoral, no perderá el derecho a los beneficios. La Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso un procedimiento sencillo para solicitar una nueva certificación válida:

Paso a paso para solicitar la certificación electoral

Identifique su lugar de votación: es fundamental saber en qué puesto y mesa sufragó. Si no lo recuerda, ingrese a www.registraduria.gov.co, seleccione la opción “Consulte su lugar de votación” y digite su número de cédula. Redacte una carta de solicitud: dirija una carta a la Delegación Departamental de la Registraduría correspondiente a la ciudad donde votó. Debe indicar claramente su nombre completo, número de cédula y los datos del puesto y mesa de votación. Envíe la solicitud: la carta puede ser enviada de manera presencial o electrónica, según los canales habilitados en cada Delegación Departamental. Espere la respuesta: la Registraduría verificará los formularios oficiales de la mesa (E-11) y, una vez confirmada su participación, expedirá una nueva certificación que reemplaza al documento perdido o dañado. Esta certificación tiene la misma validez legal para todos los beneficios.

Las personas que pierdan o dañen su Certificado Electoral pueden solicitar una nueva certificación válida a través de un procedimiento oficial con la Registraduría Nacional - crédito VisualesIA

Beneficios asociados al Certificado Electoral

El Certificado Electoral otorga una serie de ventajas para los ciudadanos, entre ellas:

Desempate en concursos y exámenes de ingreso a educación superior: da prelación en caso de empate en puntajes para ingresar a instituciones públicas o privadas.

Descuento en matrícula universitaria: derecho a un 10% de descuento en el valor de la matrícula en universidades públicas, válido hasta el siguiente proceso electoral.

Ventajas en becas y subsidios: se convierte en criterio de desempate en la adjudicación de becas, subsidios de vivienda y concursos públicos.

Descuento en trámites oficiales: aplica para el 10% de rebaja en el costo de expedición del pasaporte, duplicados de la cédula (segundo en adelante) y trámite de la libreta militar.

Reducción en el tiempo de servicio militar: rebaja de un mes en el tiempo de servicio para soldados bachilleres o auxiliares, y de dos meses para soldados regulares o campesinos.

Medio día de descanso compensatorio remunerado: derecho a medio día de descanso laboral, a disfrutar dentro de los 30 días siguientes a la elección. Para jurados de votación, el beneficio es de un día completo.

El Certificado Electoral ofrece ventajas en concursos públicos, becas, subsidios y en el desempate de procesos de ingreso a educación superior y vivienda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Vigencia y uso de los beneficios

El Certificado Electoral puede utilizarse una sola vez por cada beneficio y pierde validez al realizarse nuevas elecciones ordinarias. Los descansos laborales deben disfrutarse dentro de los plazos establecidos tras la jornada electoral.

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Si es empleado público y no se conceden el descanso, puede presentar una acción de cumplimiento; si es empleado privado, puede denunciar ante el Ministerio de Protección Social o la Oficina del Trabajo.

En caso de fuerza mayor que le impida votar, puede presentar pruebas ante el Registrador Municipal o Distrital en los 15 días siguientes a la elección. Si su excusa es aceptada, igualmente se expedirá el certificado y podrá acceder a los beneficios.

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