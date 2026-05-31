Colombia

Elecciones presidenciales 31 de mayo: paso a paso para recuperar su Certificado Electoral si lo perdió o lo dañó

Más de 23,6 millones de colombianos ejercieron su derecho y pueden beneficiarse de descuentos, becas y descanso remunerado presentando el documento

Guardar
Google icon
El Certificado Electoral en Colombia acredita la participación ciudadana en los comicios y se convierte en requisito clave para acceder a beneficios legales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El Certificado Electoral en Colombia acredita la participación ciudadana en los comicios y se convierte en requisito clave para acceder a beneficios legales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, más de 41 millones de colombianos estuvieron habilitados para votar en Colombia y el exterior. De ellos, alrededor de 23,6 millones ejercieron su derecho al voto, accediendo así a una serie de beneficios legales que la legislación colombiana otorga a los sufragantes y que pueden ser oficializados a través del Certificado Electoral.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, dicho documento es fundamental para acreditar la participación en los comicios y acceder a diversos estímulos en educación, empleo y trámites oficiales.

PUBLICIDAD

¿Qué es el Certificado Electoral y por qué es importante?

El Certificado Electoral es un documento público que acredita que el ciudadano cumplió con su deber de votar. Es expedido por el presidente de la mesa de votación, el registrador distrital o municipal, o el cónsul en el exterior, y contiene información como el número de cédula, lugar, puesto y mesa de votación. Conservarlo es clave, ya que es el requisito indispensable para acceder a los beneficios legales asociados al acto de sufragar.

Entre los beneficios más destacados para quienes presentan el certificado están el descuento del 10% en la matrícula universitaria en instituciones oficiales, ventajas en concursos públicos y becas, descuentos en documentos oficiales y medio día de descanso laboral remunerado.

PUBLICIDAD

Mujer sonriente de cabello castaño con camisa azul claro, posando al aire libre y mostrando un certificado electoral. Al fondo, se observan personas y árboles.
La Registraduría Nacional es la entidad encargada de expedir el Certificado Electoral, que contiene información detallada como número de cédula, puesto y mesa de votación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Qué hacer si pierde o daña el Certificado Electoral?

Si perdió o dañó el Certificado Electoral, no perderá el derecho a los beneficios. La Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso un procedimiento sencillo para solicitar una nueva certificación válida:

Paso a paso para solicitar la certificación electoral

  1. Identifique su lugar de votación: es fundamental saber en qué puesto y mesa sufragó. Si no lo recuerda, ingrese a www.registraduria.gov.co, seleccione la opción “Consulte su lugar de votación” y digite su número de cédula.
  2. Redacte una carta de solicitud: dirija una carta a la Delegación Departamental de la Registraduría correspondiente a la ciudad donde votó. Debe indicar claramente su nombre completo, número de cédula y los datos del puesto y mesa de votación.
  3. Envíe la solicitud: la carta puede ser enviada de manera presencial o electrónica, según los canales habilitados en cada Delegación Departamental.
  4. Espere la respuesta: la Registraduría verificará los formularios oficiales de la mesa (E-11) y, una vez confirmada su participación, expedirá una nueva certificación que reemplaza al documento perdido o dañado. Esta certificación tiene la misma validez legal para todos los beneficios.
El certificado electoral que entregan los jurados de votación es el documento que permite solicitar el medio día de descanso laboral tras participar en una elección en Colombia- crédito VisualesIA
Las personas que pierdan o dañen su Certificado Electoral pueden solicitar una nueva certificación válida a través de un procedimiento oficial con la Registraduría Nacional - crédito VisualesIA

Beneficios asociados al Certificado Electoral

El Certificado Electoral otorga una serie de ventajas para los ciudadanos, entre ellas:

  • Desempate en concursos y exámenes de ingreso a educación superior: da prelación en caso de empate en puntajes para ingresar a instituciones públicas o privadas.
  • Descuento en matrícula universitaria: derecho a un 10% de descuento en el valor de la matrícula en universidades públicas, válido hasta el siguiente proceso electoral.
  • Ventajas en becas y subsidios: se convierte en criterio de desempate en la adjudicación de becas, subsidios de vivienda y concursos públicos.
  • Descuento en trámites oficiales: aplica para el 10% de rebaja en el costo de expedición del pasaporte, duplicados de la cédula (segundo en adelante) y trámite de la libreta militar.
  • Reducción en el tiempo de servicio militar: rebaja de un mes en el tiempo de servicio para soldados bachilleres o auxiliares, y de dos meses para soldados regulares o campesinos.
  • Medio día de descanso compensatorio remunerado: derecho a medio día de descanso laboral, a disfrutar dentro de los 30 días siguientes a la elección. Para jurados de votación, el beneficio es de un día completo.
Ilustración en acuarela: mano con certificado electoral, junto a viñetas de café, motocicleta, mesa de restaurante y ropa en perchas, mostrando descuentos.
El Certificado Electoral ofrece ventajas en concursos públicos, becas, subsidios y en el desempate de procesos de ingreso a educación superior y vivienda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Vigencia y uso de los beneficios

El Certificado Electoral puede utilizarse una sola vez por cada beneficio y pierde validez al realizarse nuevas elecciones ordinarias. Los descansos laborales deben disfrutarse dentro de los plazos establecidos tras la jornada electoral.

Si es empleado público y no se conceden el descanso, puede presentar una acción de cumplimiento; si es empleado privado, puede denunciar ante el Ministerio de Protección Social o la Oficina del Trabajo.

En caso de fuerza mayor que le impida votar, puede presentar pruebas ante el Registrador Municipal o Distrital en los 15 días siguientes a la elección. Si su excusa es aceptada, igualmente se expedirá el certificado y podrá acceder a los beneficios.

Temas Relacionados

Elecciones presidenciales 2026Certificado electoralBeneficios electoralesDuplicado certificado electoralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Video que muestra el momento de tensión que vivió Sandra Ramírez, viuda de ‘Tirofijo’, durante las presidenciales: “¡Fuera!”

Un incidente registrado en la Imprenta Nacional generó tensión durante la jornada electoral, cuando varios asistentes manifestaron su descontento por la participación de la exguerrillera que exhibió públicamente su elección en la urna

Video que muestra el momento de tensión que vivió Sandra Ramírez, viuda de ‘Tirofijo’, durante las presidenciales: “¡Fuera!”

División en la derecha frena el triunfo en primera vuelta y fuerza el balotaje entre De la Espriella y Cepeda: esto fue lo que sucedió según los analistas

La negativa de la candidata del Centro Democrático de declinar su aspiración y sumarse al abogado radical, que se convirtió en el fenómeno electoral de la contienda del 31 de mayo, podría haber influido para que los sectores contrarios al progresismo no vencieran al candidato del presidente Gustavo Petro; que llegará vivo al balotaje

División en la derecha frena el triunfo en primera vuelta y fuerza el balotaje entre De la Espriella y Cepeda: esto fue lo que sucedió según los analistas

Personas reportadas como desaparecidas se presentaron a votar en Colombia: algunos casos se registraron en Santander, Cundinamarca y Antioquia

Las autoridades identificaron a los ciudadanos e iniciaron las labores de verificación para confirmar el hallazgo

Personas reportadas como desaparecidas se presentaron a votar en Colombia: algunos casos se registraron en Santander, Cundinamarca y Antioquia

Luis Carlos Sarmiento Angulo aseguró que el país está bien en materia económica, pese a decretos del Gobierno Petro contra la empresa privada

La figura del sector financiero acudió al Liceo Francés de Bogotá para ejercer su voto, donde consideró que el proceso demuestra avances significativos y una mayor organización en comparación con elecciones pasadas

Luis Carlos Sarmiento Angulo aseguró que el país está bien en materia económica, pese a decretos del Gobierno Petro contra la empresa privada

Elecciones presidenciales desde Bogotá: Iván Cepeda venció a Abelardo de la Espriella en la capital

En la capital había más de 17.000 mesas dispuestas para los votantes. Tras el cierre de las urnas, jurados de votación destruyen el material electoral no utilizado y entregan el informe consolidado de votos

Elecciones presidenciales desde Bogotá: Iván Cepeda venció a Abelardo de la Espriella en la capital
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

Karina García barajó la posibilidad de que su hija Isabella se sume a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2027 y le llovieron críticas

Deportes

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa

Escocia goleó a Curazao en el amistoso de preparación, pero perdió a Billy Gilmour para el Mundial por lesión de rodilla