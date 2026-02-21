Candidatos al Congreso son acusados de intercambiar agua por votos en zonas vulnerables

Este es el material audiovisual que compartió el periodista a Infobae Colombia - crédito Jacobo Solano

El 8 de marzo se llevarán a cabo en Colombia las elecciones legislativas en las que la ciudadanía escogerá a quienes ocuparán las curules en el Congreso de la República durante los próximos cuatro años.

En la previa de los comicios, se han vuelto virales los métodos que han utilizado algunos candidatos para llamar la atención de la ciudadanía, lo que ha incluido tendencias de redes sociales o pronunciamientos llamativos.

Sin embargo, en Cesar hay indignación debido a que la campaña de dos candidatos ha utilizado el agua, en zonas en las que no hay acceso a este servicio, para convencer a la población de votar por ellos el 8 de marzo.

Indignación por estrategia de campaña

El periodista Jacobo Solano denunció lo que se está registrando en el César - crédito Colprensa/CambioRadical/PartidoConservador

En diálogo con Infobae Colombia, el periodista Jacobo Solano denunció que en municipios como Aguachica, las campañas de los congresistas Ape Cuello y Didier Lobo, que buscan la reelección, han llegado con carrostanques para suministrar el líquido a las poblaciones a cambio de comprometerse a votar por ellos el 8 de marzo.

“Hay dos congresistas, Ape Cuello (Partido Conservador) y Didier Lobo (Cambio Radical), que cogieron como estrategia cambiar el agua por votos, una vaina, una estrategia terrible. Han llevado carrotanques, papayeras y el negocio es clasificar gente, entregar agua y hacerles llenar unas planillas”.

Solano mencionó que las zonas a las que han llevado los carrotanques son de población vulnerable, en donde las personas han firmado planillas a cambio de recibir el suministro vital.

“La mayoría del tiempo están sin agua en estos barrios, entonces es una actitud horrible, porque no aceptan lo que hacen y nadie hace nada. La Procuraduría no hace nada y hay dudas, porque denunciamos, pero no pasa nada. La gente está indignada porque toman el agua de los hidrantes públicos y luego la llevan a los barrios”.

Los vehículos serían recargados en hidrantes de la región de manera ilegal - crédito Jacobo Solano

Solano aseguró que la estrategia ha generado indignación en la población, principalmente porque las campañas de los congresistas indican, antes de entregar el agua, que los beneficiados deben comprometerse con su candidato.

“Hay un operador político que se llama Víctor Roqueme, la gente está preocupada porque los están condicionando, les están condicionando el voto. Lo preocupante es que las autoridades no hacen nada”.

El comunicador suministró un video en el que una ciudadana, que optó por no revelar su identidad, contó cómo fue el evento político en el que le llenaron el tanque de su casa.

“Ellos estuvieron aquí en el barrio La Victoria, trajeron carrotanques de Ape Cuello, nos hicieron firmar unas planillas y nos llenaron de agua los tanques que teníamos. Dijeron que era potable y que era del acueducto”, contó la mujer.

Los carrotanques son cubiertos con publicidad de los candidatos - crédito Jacobo Solano

El comunicador pide que la Procuraduría General de la Nación tome cartas en el asunto, puesto que se trataría de un escenario en el que están condicionando el voto de las personas, lo que podría ser considerado un delito.

De la misma forma, al ser carrotanques privados, que estarían siendo recargados en hidrantes de la región, podría considerarse como uso indebido de bienes públicos con fines electorales.

Cabe recordar que los ministerios de Justicia y Defensa han lanzado una campaña con la que buscan garantizar el “juego limpio” durante la época electoral, lo que incluye una recompensa de hasta 50 millones de pesos para la persona que entregue información sobre los responsables de estar cometiendo delitos electorales.

Entre los delitos mencionados se encuentran la violencia, amenazas y constreñimiento al votante, la compra de votos y corrupción electoral, así como el fraude, la suplantación y el voto ilegal; actos que podrían afectar la legitimidad de los procesos democráticos y vulneran los derechos ciudadanos.