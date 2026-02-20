Colombia

Vicky Dávila adelantó apoyo a Abelardo de la Espriella si se enfrenta a Iván Cepeda en segunda vuelta: “Es la mayor amenaza”

La aspirante a la Casa de Nariño afirmó que el candidato del petrismo es la continuidad del actual proyecto oficialista

Vicky Dávila expresó que prefiere
Vicky Dávila expresó que prefiere a un miembro de la oposición en la Presidencia en vez de a Iván Cepeda - crédito Colprensa

La candidata presidencial Vicky Dávila declaró que, a su juicio, el principal peligro para Colombia en los próximos comicios es Iván Cepeda, a quien calificó como la verdadera amenaza electoral, mientras llamó a la oposición a la unidad y al electorado a rechazar propuestas alineadas con el actual gobierno de Gustavo Petro.

“Que le vaya bien a Abelardo. Yo quiero que les vaya bien a los de la oposición, que le vaya bien al candidato, a la candidata que gane la gran consulta, ojalá sea yo, ojalá podamos cambiar la forma de hacer política y de gobernar. Siendo yo, eso empieza a cambiar en Colombia. Pero yo hoy entiendo que la mayor amenaza es Iván Cepeda, esa es la mayor amenaza”, afirmó en entrevista con Blu Radio, destacando su apuesta por transformar la política si resulta elegida.

La candidata señaló que no
La candidata señaló que no es bueno tener un proyecto continuista como el de Barreras o Cepeda- crédito Colprensa/Senado de la República

Davila enfatizó que, aunque la diversidad de opciones refleja la libertad democrática, el país se enfrenta a un riesgo mayúsculo si prospera la candidatura del candidato del petrismo, al considerarlo continuador del actual proyecto oficialista. Por lo tanto, bajo su perspectiva, la oposición tiene la responsabilidad de cerrar filas frente a lo que definió como una amenaza política, instando a que “ni un voto por Cepeda ni por Roy”, en alusión al también aspirante, al que asoció con “cosas muy feas” de la política local.

Las últimas intervenciones públicas de la periodista dejaron claro que uno de sus ejes críticos es la gestión económica y energética, especialmente en lo que respecta al futuro de la petrolera estatal Ecopetrol. Se mostró partidaria de relanzar la actividad petrolera mediante la reactivación de los contratos de exploración y explotación, sin descartar técnicas como el fracking bajo estándares “técnicos y responsables”.

Dávila propuso también restablecer el gobierno corporativo de la empresa, asegurando que la actual administración de Ricardo Roa carece de legitimidad y debería abandonar de inmediato su cargo. En efecto, calificó de “irrespeto a los colombianos y a la industria petrolera” la permanencia de Roa y las decisiones recientes de la junta, atribuyendo tales acciones al gobierno de Gustavo Petro.

Antes de segmentar sus propuestas por áreas, la precandidata descartó de plano la viabilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa promovida por el Ejecutivo, argumentando que el mandato del actual gobierno tiene “fecha de vencimiento”. Enfatizó que el principal reto de la oposición es mantener la cohesión para enfrentar un eventual avance de Cepeda en las urnas, reforzando su diagnóstico sobre los riesgos políticos que, según su análisis, enfrenta el país.

Las propuestas de Vicky Dávila si gana las elecciones 2026

Vicky Dávila propone extradición exprés
Vicky Dávila propone extradición exprés de narcos y reforma de seguridad en su campaña presidencial entre otras medidas - crédito Colprensa

En el apartado energético, Dávila fue tajante al señalar que Ecopetrol requiere no solo un cambio de rumbo, sino una renovación de la dirigencia. Propuso que Ricardo Roa, actual presidente de la petrolera, renuncie sin dilación. Según expresó en el diálogo con el medio citado, “el señor Roa tendría que renunciar y salir ya de la presidencia de Ecopetrol. Es una vagabundería lo que ha hecho la junta, es una vagabundería y un irrespeto a los colombianos y a la industria petrolera lo que está haciendo Gustavo Petro con Ecopetrol”.

La aspirante presidencial insistió en que la inestabilidad y los errores recientes dañaron la confianza y la imagen de la empresa. Entre sus ejes de campaña incluyó el relanzamiento de la exploración de hidrocarburos, la implementación de fracking bajo estrictas condiciones de responsabilidad técnica y la recomposición de la administración de la compañía. Para la candidata, retomar la producción garantizará ingresos fiscales y estabilidad en el sector.

Acerca del sistema de salud, Vicky Dávila consideró indispensable pagar las deudas acumuladas para normalizar la provisión de medicamentos y garantizar la continuidad de las mejores Empresas Promotoras de Salud (EPS), desplazando del sistema a aquellas que incumplen los estándares mínimos. Señaló que “las mafias enquistadas en el sistema de salud no son de ahora, de Petro. No son de ahora, son de siempre. La plata de la salud se la han robado toda la vida. Hay campañas hoy presidenciales que se han construido robándose la plata de la salud. Todo el mundo lo sabe, pero la justicia nunca les llegó”.

La periodista llamó la atención sobre la persistencia de prácticas fraudulentas en el sector sanitario que trascienden gobiernos y apuntó que la solución requiere acciones efectivas y urgentes. Al mismo tiempo, destacó la necesidad de resguardar los recursos del sistema frente a quienes los han usado para financiar campañas políticas, subrayando que esa situación no ha encontrado sanción judicial.

Dávila remarcó que los ciudadanos deben votar libremente por el candidato que prefieran, aunque reiteró su rechazo a la postulación de Cepeda, principal exponente, a su criterio, del continuismo oficialista. Resaltó que la fortaleza de la democracia radica en la pluralidad de opciones, pero exhortó a impedir que proyectos considerados adversos para la institucionalidad logren consolidarse.

La candidata instó a todos los sectores opositores a dejar de lado diferencias particulares y colaborar para enfrentar de manera efectiva las iniciativas oficialistas que, advirtió, pueden tener un impacto negativo sobre la institucionalidad colombiana.

