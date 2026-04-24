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Ryan Castro anunció que tendrá un grupo muy especial de invitados en su concierto en Medellín: “Un momento que lo vamos a llevar para toda la vida”

El artista paisa Ryan Castro agotó en tiempo récord las entradas para su primer estadio en solitario y contará con la presencia de los conductores de buses que le permitieron cantar en el transporte público durante sus primeros años de carrera

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Ryan Castro, quien comenzó su carrera cantando en buses de Medellín, rendirá homenaje a los conductores que lo apoyaron en sus inicios - crédito @ryancastro / Instagram
Ryan Castro, quien comenzó su carrera cantando en buses de Medellín, rendirá homenaje a los conductores que lo apoyaron en sus inicios - crédito @ryancastro / Instagram

Ryan Castro se prepara para uno de los momentos más emblemáticos de su carrera artística: su primer concierto en solitario en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Más de 40 mil personas asistirán a este espectáculo, que agotó boletería en tiempo récord y ha generado gran expectativa en la ciudad y entre sus seguidores a nivel nacional e internacional.

El artista, cuyo nombre real es Bryan David Castro Sosa, ha expresado su emoción y gratitud por la oportunidad de presentarse en el principal escenario de su ciudad natal.

En una reciente entrevista, reveló que el evento tendrá un significado especial al contar entre sus invitados a los conductores de buses que, en sus inicios, le permitieron cantar en el transporte público de Medellín. Estos recorridos por los barrios y calles de la ciudad, donde Ryan improvisaba con grabadora en mano, fueron determinantes en su formación como artista y en la consolidación de su conexión con el público.

“Estoy esperando el momento de cantar, porque todavía no me los creo, allá van a estar todos, mi familia, mis amigos van a estar ahí, mi barrio va a estar ahí, los conductores de los buses que me dejaron cantar también. Entonces es como un momento que lo vamos a llevar para toda la vida”, dijo Ryan Castro en una entrevista compartida por el medio Reggaeton Colombiano.

El concierto contará con estrictas medidas de seguridad y organización. El primer anillo de acceso estará disponible desde las 2:00 p.m., el ingreso para quienes tengan el Hopi Sende Pass será a las 3:00 p.m. y la entrada general al estadio se habilitará a partir de las 4:00 p.m. El espectáculo tiene previsto iniciar a las 7:00 p.m., con la aparición de Ryan Castro en el escenario una hora después.

La logística del evento también contempla una serie de restricciones para garantizar la seguridad de los asistentes. Entre los objetos prohibidos se encuentran botellas, envases de vidrio o lata, alimentos y bebidas, paraguas, cámaras de video y fotografía profesional, drones, camisetas de fútbol, correas con hebillas grandes, vaporizadores, cigarrillos, encendedores, drogas, armas y mascotas, entre otros.

El concierto de Ryan Castro representa no solo la consagración de un artista que ha construido su camino desde abajo, sino también el reconocimiento a la cultura urbana de Medellín y a quienes lo acompañaron en sus primeros pasos musicales.

En medio de la emoción por el concierto, el cantante apareció en sus redes sociales con un sentido mensaje dedicado a las personas que lo apoyaron desde el inicio, incluidos los conductores de servicio público.

“El sábado no solo hago mi primer Atanasio sino que lo hace la gente, el pueblo, el ghetto y todos esos que sueñan día a día con cumplir sus sueños, gracias por apoyarme desde cero y por creer en este proyecto desde que nació en los barrios, toda esa gente que día día se suma a este movimiento, bienvenidos a esta familia,l@s amo! ❤️🥹🙏🏻🏟️“, escribió Ryan.

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