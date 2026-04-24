Colombia

Pasajera golpeó en la cara a una funcionaria de Avianca antes de un vuelo Montería-Bogotá: la empresa anunció medidas legales

El incidente ocurrió el 23 de marzo de 2026 en el vuelo AV9397 y fue considerado por la compañía como una amenaza para la integridad operativa y humana en su red de rutas

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Avianca demandó a pasajera por ocasionar problemas en medio de un vuelo - crédito Avianca
Avianca demandó a pasajera por ocasionar problemas en medio de un vuelo - crédito Avianca

Una pasajera acusada de agredir físicamente a una trabajadora de Avianca durante un vuelo comercial entre Montería y Bogotá enfrenta ahora acciones civiles y penales impulsadas por la compañía. El caso, que incluye un intento de irrumpir en áreas restringidas del aeropuerto, activa una ofensiva legal inédita para el sector en Colombia y reaviva el debate sobre la protección del personal aeronáutico.

La aerolínea determinó que la pasajera desplegó un comportamiento que no solo alteró el orden, sino que constituyó un riesgo físico al atacar con golpes en el rostro a una empleada mientras intentaba forzar el acceso a áreas prohibidas. El incidente ocurrió el 23 de marzo de 2026 en el vuelo AV9397 y fue considerado por la compañía como una amenaza para la integridad operativa y humana en su red de rutas.

Avianca designó como representante legal en este caso al abogado Mauricio Pava. La firma liderará la estrategia jurídica en los dos frentes: la demanda por daños y perjuicios y la denuncia penal por las posibles infracciones a la ley. La primera audiencia de conciliación se celebrará este viernes 24 de abril.

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