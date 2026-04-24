Egan Bernal brilló en el Tour de los Alpes y logró subir al podio de la carrera

El zipaquireño firmó una buena semana en el Tour de los Alpes, una de las carreras preparatorias para el Giro de Italia-crédito @INEOSGrenadiers/X

El 24 de abril de 2026 se terminó la edición 49 del Tour de Los Alpes con Giulio Pellizzari conquistando el Tour de los Alpes 2026 con un ataque implacable y se posiciona como favorito para el Giro de Italia.

Por los lados de Colombia, el ciclista del Ineos Grenadiers Egan Bernal terminó como subcampeón de la carrera, y llega con buenas sensaciones en la previa del Giro de Italia, y que comenzará el 8 de mayo de 2026.

Así se llevó a cabo el desarrollo de la carrera

El ciclista de Zipaquirá se destacó en una de las etapas de alta exigencia en el Tour de los Alpes-crédito @INEOSGrenadiers/X

El desenlace de la carrera estuvo marcado por una diferencia ajustada: Pellizzari comenzaba la etapa con apenas cuatro segundos de ventaja sobre Egan Bernal y Thymen Arensman en la general, un margen que presagiaba una jornada cargada de tensión y estrategia.

En la fase decisiva, Pellizzari lanzó un ataque a 21 kilómetros de la meta durante la subida final, acción que resultó definitiva para doblegar la resistencia de sus contrincantes. La jornada inició con tentativas de fuga protagonizadas por ciclistas como Roman Ermakov y Mark Donovan, pero el control ejercido por el pelotón impidió cualquier acción temprana de éxito. Recién en el kilómetro 97, una escapada numerosa encabezada por Tom Pidcock logró consolidarse, alcanzando más de dos minutos de ventaja, un elemento que obligó a los equipos principales a reorganizar la persecución.

El momento decisivo llegó cuando Pellizzari, respaldado por su posición de líder, desató un ataque contundente. Solo Egan Bernal y Thymen Arensman intentaron responder, pero terminaron cediendo ante la fortaleza del italiano. Pellizzari coronó el último puerto en solitario, ampliando su diferencia hasta 25 segundos sobre el grupo perseguidor, una brecha insalvable en el descenso hacia la meta.

El desarrollo de la quinta etapa estuvo definido por la incertidumbre inicial, ya que la primera parte se caracterizó por la presencia de múltiples ataques neutralizados y la pugna constante por consolidar una fuga. El grupo de doce ciclistas que finalmente se escapó incluyó nombres destacados y mantuvo la expectativa hasta el ascenso clave, cuando el trabajo del INEOS Grenadiers se reveló determinante para la neutralización.

En este contexto, la respuesta de los principales aspirantes a la general no se hizo esperar. Pellizzari eligió el momento exacto para lanzar su ofensiva, logrando distanciarse en el punto crucial de la etapa y gestionando con solvencia la ventaja adquirida hasta el final. Este triunfo en la última jornada representó su segunda victoria parcial en esta edición del Tour de los Alpes, factor que refuerza su progresión y ambición dentro del pelotón internacional de cara al calendario de grandes vueltas.

Así quedaron los resultados de la etapa 5 del Tour de los Alpes

La vuelta italo-austriaca terminó con el excampeón del Tour de Francia 2021 en el segundo lugar-crédito @Tourof_TheAlps/X

1. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull - Bora- hansgrohe): 3 horas, 20 minutos y 36 segundos

2. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 30 segundos

3. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): m.t.

4. Thymen Arensman (Países Bajos - Ineos Grenadiers): m.t.

5. Jakob Omrzel (Eslovenia - Bahrain Victorious): a 1 minuto y 10 segundos

6. Chris Harper (Australia - Q36 Pro Cycling): m.t.

7. Ben O’Connor (Australia - Jayco AlUla): m.t.

8. Mathys Rondel (Francia - Tudor Pro Cycling): m.t.

9. Giovanni Aleotti (Italia - Red Bull - Bora - hansgrohe): 2 minutos y 20 segundos

10. Jefferson Cepeda (Ecuador - EF Education EasyPost): a 2 minutos y 22 segundos

15. Gijs Leemreize (Países Bajos - Picinc PostNL): a 5 minutos y 22 segundos

18. Juan Felipe Rodríguez (Colombia - EF Education EasyPost): m.t.

Así quedó la clasificación general del Tour de los Alpes

El colombiano sigue destacándose en la carrera austro-italiana-crédito @INEOSGrenadiers/X

1. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull - Bora- hansgrohe): 19 horas, 1 minuto y 52 segundos

2. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 40 segundos

3. Thymen Arensman (Países Bajos - Ineos Grenadiers): a 50 segundos

4. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): a 1 minuto y 9 segundos

5. Mathys Rondel (Francia - Tudor Pro Cycling): a 1 minuto y 45 segundos

6. Jakob Omrzel (Eslovenia - Bahrain Victorious): a 1 minuto y 55 segundos

7. Chris Harper (Australia - Pinarello Q36 Pro): m.t.

8. Ben O’Connor (Ausralia - Jayco AlUla): a 1 minuto y 59 segundos

9. Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora - hansroghe): a 2 minutos y 51 segundos

10. Giovanni Aleotti (Italia - Red Bull - Bora - hansgrohe): a 3 minutos y 11 segundos

17. Juan Felipe Rodríguez (Colombia - EF Education EasyPost): a 7 minutos y 7 segundos

