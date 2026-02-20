Petro anunció encuentro con el registrador en medio de sus alertas por presuntas maniobras de fraude electoral: “Tengo que denunciárselo”

El presidente denunció que, como ocurrió en el pasado con firmas como Thomas Greg & Sons, se podría incidir en fraudes electorales - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro estuvo en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el jueves 19 de febrero. Frente a la multitud, anunció que sostendría una reunión con el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, con la finalidad de tratar un tema crucial en el proceso electoral del país: las prácticas ilegales relacionadas con las bases de datos de los ciudadanos que estarían siendo manejadas por empresas privadas.

El anuncio, realizado en medio de las manifestaciones ciudadanas, convocadas por el Gobierno nacional, en respaldo a la propuesta de incremento salarial del 23,7% y tras la suspensión provisional del Consejo de Estado del mismo, atrajo rápidamente la atención debido a la cercanía de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Desde la tarima, Petro destacó que la reunión con el registrador se enfocará en la preocupación de que las bases de datos de los ciudadanos no sean utilizadas indebidamente en procesos electorales, como ya había sucedido en ocasiones anteriores.

De acuerdo con su discurso, el mandatario señaló que los manejos de datos por parte de empresas como Thomas Greg & Sons (multinacional que mantiene contratos con la Registraduría y la Cancillería) habrían incidido en fraudes electorales, al afectar la transparencia del sistema electoral colombiano.

Petro no dudó en compartir su alarma ante lo que considera una amenaza para la democracia: “Tengo que denunciárselo a ustedes de frente (...) Tengo reunión con el registrador, pero esto lo he insistido varias veces. Ya la firma Thomas Greg hizo un fraude contra un movimiento político que se llamó Mira, y una magistrada del Consejo de Estado ordenó cambiar el software y no lo hicieron”.

“Desacato a la justicia. ¿Por qué? Porque en Colombia siempre hacen fraude en las elecciones de Congreso, en los últimos que se van a elegir, y porque ahora puede ser peor, dado que no solo se elige el Congreso de la República”, añadió Petro en su discurso.

Petro alerta sobre el uso indebido de bases de datos en elecciones

El mandatario recordó que en pasadas elecciones de 2022, en las que quedó electo como presidente, supuestamente se perdió un volumen significativo de votos, situación que, según él, solo fue salvada por la intervención de testigos electorales: “La vez pasada nos tumbaron 700.000 votos, que si no es porque tenemos testigos electorales, se hubieran perdido, pero ahora se define quién gobierna”.

La alerta de Petro se da en un momento tenso políticamente en Colombia; con las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 a la vuelta de la esquina, junto con las consultas presidenciales y, en mayo, las elecciones para elegir al presidente de la República.

El jefe de Estado indicó que la transparencia en la gestión electoral es fundamental, dado que el país está ante un proceso de vital importancia en el que se determinará quién gobernará durante los próximos años, advertencia que no es propia de un mandatario, teniendo en cuenta que no puede interferir en los comicios.

El presidente Petro insistió en que el país no puede volver a situaciones de opacidad en la gestión electoral, y agregó que la integridad del proceso debe ser garantizada de manera irrevocable.

“Y si aquí hay una constancia de falta de transparencia, y por eso presento este pasaporte aquí, para que ningún juez de la República se le ocurra pensar que es que todavía se puede suspender la hechura de los pasaportes para devolverle el contrato a Thomas Greg”, advirtió el presidente, refiriéndose a la implementación de un sistema de control de pasaportes con un software gestionado por la Imprenta Nacional, tras la terminación del contrato para la impresión y distribución de estos documentos oficiales.

Para el presidente Petro, lo que está en juego no es solo el conteo de los votos, sino el respeto por la democracia y la voluntad popular: “Porque ya están los pasaportes aquí, están las máquinas y las producimos, y habrá 50.000 entregados hasta el mes de abril, y seguirá por siempre con una base de datos cuidada por la Imprenta Nacional”.

“No nos lleven a otras épocas. Nosotros queremos paz, democracia, libertad. Voten por quienes quieran…”, expresó ante los aplausos de los simpatizantes, al hacer referencia a las denunciadas fraudulentas elecciones de 1970, situación que llevó al surgimiento del grupo guerrillero M-19, del cual él fue parte.