Identifican a ‘Medio Labio’ como hombre clave en el lavado de activos del Clan del Golfo: más de $137.000 millones movilizados y vínculos con redes en Europa

Imágenes del operativo nocturno en el que fue detenido alias Medio Labio. El hombre es señalado por las autoridades de liderar una red de lavado de activos y narcotráfico con nexos internacionales - crédito Policía Nacional

La Fiscalía General de la Nación, tras una investigación interinstitucional dirigida desde la Delegada para las Finanzas Criminales, identificó a John Henry González Herrera, conocido como alias Medio Labio, como uno de los sujetos principales detrás de las operaciones de lavado de activos asociadas al Clan del Golfo.

Según la Fiscalía General de la Nación, a través de Aura Liliana Trujillo Rojas, delegada para las Finanzas Criminales, la operación que permitió la captura de este narcotraficante fue detallada en los siguientes términos:

“González Herrera impartía instrucciones y establecía los lineamientos delictivos para coordinar la salida de clorhidrato de cocaína a Europa, la recepción de los pagos que los contactos internacionales realizaban al grupo armado ilegal y el blanqueo de capitales ilícitos mediante la compra de bienes y otras actividades comerciales, a nombre de terceras personas para evitar su vinculación directa”.

El método hawala y el ocultamiento internacional

Los análisis técnicos del ente investigativo, con el apoyo de la Dirección de Inteligencia y la Dijín de la Policía Nacional, concluyeron que González Herrera “habría abandonado el sistema financiero formal en 2021 y desde entonces recurriría al método hawala, un mecanismo de intercambio de divisas que consiste en el manejo de códigos o tokens a través de redes encriptadas para pagar los cargamentos”.

Esta modalidad habría facilitado que, en solo seis meses, “se le atribuya la movilización de aproximadamente 137.000 millones de pesos”. Al mismo tiempo, las autoridades lo señalan de “incrementar su patrimonio de manera ilícita en 1.163 millones de pesos”.

Las pesquisas, apoyadas también por la Guardia Civil Española, atribuyen a González Herrera participación directa en el “envío de más de 44 toneladas de estupefacientes a destinos internacionales, las cuales iban ocultas entre cargamentos de frutas”.

Aura Liliana Trujillo Rojas, Directora de Finanzas Criminales de la Fiscalía, informa sobre la investigación del 'Caso Gulupa', que ha permitido identificar y capturar a los principales responsables de una red de narcotráfico y lavado de activos, incluyendo a su líder Jhon Henry González Herrera - crédito Fiscalía