Colombia

Identifican a ‘Medio Labio’ como hombre clave en el lavado de activos del Clan del Golfo: más de $137.000 millones movilizados y vínculos con redes en Europa

La Guardia Civil Española le atribuyó a González Herrera la participación directa en el envío de más de 44 toneladas de estupefacientes a destinos internacionales, las cuales iban ocultas entre cargamentos de frutas

Guardar
Imágenes del operativo nocturno en el que fue detenido alias Medio Labio. El hombre es señalado por las autoridades de liderar una red de lavado de activos y narcotráfico con nexos internacionales - crédito Policía Nacional

La Fiscalía General de la Nación, tras una investigación interinstitucional dirigida desde la Delegada para las Finanzas Criminales, identificó a John Henry González Herrera, conocido como alias Medio Labio, como uno de los sujetos principales detrás de las operaciones de lavado de activos asociadas al Clan del Golfo.

Según la Fiscalía General de la Nación, a través de Aura Liliana Trujillo Rojas, delegada para las Finanzas Criminales, la operación que permitió la captura de este narcotraficante fue detallada en los siguientes términos:

“González Herrera impartía instrucciones y establecía los lineamientos delictivos para coordinar la salida de clorhidrato de cocaína a Europa, la recepción de los pagos que los contactos internacionales realizaban al grupo armado ilegal y el blanqueo de capitales ilícitos mediante la compra de bienes y otras actividades comerciales, a nombre de terceras personas para evitar su vinculación directa”.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El método hawala y el ocultamiento internacional

Los análisis técnicos del ente investigativo, con el apoyo de la Dirección de Inteligencia y la Dijín de la Policía Nacional, concluyeron que González Herrera “habría abandonado el sistema financiero formal en 2021 y desde entonces recurriría al método hawala, un mecanismo de intercambio de divisas que consiste en el manejo de códigos o tokens a través de redes encriptadas para pagar los cargamentos”.

Esta modalidad habría facilitado que, en solo seis meses, “se le atribuya la movilización de aproximadamente 137.000 millones de pesos”. Al mismo tiempo, las autoridades lo señalan de “incrementar su patrimonio de manera ilícita en 1.163 millones de pesos”.

Las pesquisas, apoyadas también por la Guardia Civil Española, atribuyen a González Herrera participación directa en el “envío de más de 44 toneladas de estupefacientes a destinos internacionales, las cuales iban ocultas entre cargamentos de frutas”.

Aura Liliana Trujillo Rojas, Directora de Finanzas Criminales de la Fiscalía, informa sobre la investigación del 'Caso Gulupa', que ha permitido identificar y capturar a los principales responsables de una red de narcotráfico y lavado de activos, incluyendo a su líder Jhon Henry González Herrera - crédito Fiscalía

Temas Relacionados

Alias Medio LabioCapturado capo del narcotráficoLavado de activosClan del GolfoCarteles de narcotráfico internacionalesColombia-Noticias

Más Noticias

Como “descarado” y “sin vergüenza”, así calificaron en redes sociales a ‘el Costeño’, el capturado en Tolima que posó sonriente en rueda de prensa

Camilo Andrés Carrera Martínez se hizo famoso en las plataformas digitales por cuenta de su actitud desafiante y aparentemente despreocupada

Como “descarado” y “sin vergüenza”,

Karol G quedó absuelta tras el retiro de una demanda por presunto plagio en Miami, Estados Unidos

La resolución judicial permitió cerrar el proceso sin cuestionamientos y consolidó la reputación de su equipo creativo

Karol G quedó absuelta tras

Juan Fernando Cristo entuteló a Abelardo de la Espriella por presunta vulneración a su honra y buen nombre

El exministro asegura que fue vinculado falsamente con un contratista del Estado durante una rueda de prensa y en redes sociales

Juan Fernando Cristo entuteló a

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 23 de la Bundesliga

Los Gigantes de Baviera intentarán mantener su buen rendimiento para conquistar la estrella número 35 del campeonato alemán

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt:

Votación especial provocó la salida inesperada de Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: por qué se fue si no estaba nominado

Un mecanismo de eliminación implementado en forma sorpresiva modificó la convivencia en el ‘reality’, al exponer a los concursantes a la percepción directa del público y redefinir las estrategias del grupo tras el resultado inesperado

Votación especial provocó la salida
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan muerta a Constanza, conocida

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

ENTRETENIMIENTO

Karol G quedó absuelta tras

Karol G quedó absuelta tras el retiro de una demanda por presunto plagio en Miami, Estados Unidos

Votación especial provocó la salida inesperada de Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: por qué se fue si no estaba nominado

Shakira regresará a la India tras 19 años y dará dos conciertos en Mumbai y Nueva Delhi en 2026

Con esta imagen, Ana María Estupiñán anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo

‘Influencer’ francesa calificó entre “elegantes” y “vulgares” estas famosas canciones de Juanes, Bacilos, el trío de América, Karol G, J Balvin y Maluma

Deportes

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt:

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 23 de la Bundesliga

Fiebre de pádel en Colombia: cómo jugar y cuánto cuesta la práctica de este deporte que se ha tomado el país

Polémica por posible regreso de Falcao a la selección Colombia en el Mundial de 2026: habría hablado con Néstor Lorenzo

Este fue el error de la portera Luisa Agudelo que le costó la derrota a la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 Femenino ante Brasil

Cómo ver los partidos de repechaje para la Copa del Mundo de la FIFA en 2026 en Colombia