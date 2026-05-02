Colombia

Consejo de Estado admitió demanda por doble militancia contra los tres congresistas más votadas en la consulta interna del Pacto Histórico

María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán y María del Mar Pizarro no perderán su curul en el Legislativo para el periodo 2026-2030 mientras la investigación esté en curso

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El Consejo de Estado tiene bajo la lupa a varias congresistas que militan en el Pacto Histórico- crédito Colprensa/Captura de Pantalla Pacto Histórico
El Consejo de Estado tiene bajo la lupa a varias congresistas que militan en el Pacto Histórico- crédito Colprensa/Captura de Pantalla Pacto Histórico

El Consejo de Estado admitió el 30 de abril de 2026 una demanda que busca anular la elección de María Fernanda Carrascal Rojas y Laura Daniela Beltrán Palomares como representantes a la Cámara por Bogotá, así como la de María del Mar Pizarro García como senadora para el periodo 2026-2030, debido a un posible caso de doble militancia e irregularidades en el proceso de inscripción.

No obstante, la máxima autoridad contenciosa del país negó la suspensión provisional de sus credenciales mientras avanza el expediente, de acuerdo con la información consignada por la Sección Quinta del alto tribunal en auto firmado por el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Las tres mujeres más votadas encabezarán la lista a la Cámara por Bogotá, es decir, Mafe Carrascal, Lalis y María del Mar Pizarro - crédito Facebook
María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán y María del Mar Pizarro no perderán su curul en el Legislativo para el periodo 2026-2030- crédito Facebook

La demanda, presentada por Juan Carlos Calderón España en calidad de representante legal de la veeduría nacional “Control Social y Efectivo”, apunta a la presunta participación de las tres congresistas en la consulta interpartidista del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025, destinada a ordenar las listas al Congreso.

Posteriormente, fueron inscritas en la lista de la coalición Pacto Histórico Bogotá – Cámara Territorial, hecho que, a juicio del accionante, vulneró las reglas de disciplina partidaria y desatendió los resultados obligatorios de dicho mecanismo, informó el Consejo de Estado.

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Entidades solicitaron rechazar la petición de retirar la curul a las congresistas

La discusión central de la demanda radica en el supuesto de doble militancia. Para Carrascal y Pizarro, el expediente señala, además, que al ser congresistas en ejercicio debían renunciar a sus bancas al menos 12 meses antes de presentar su aspiración por una colectividad distinta, conforme a la normatividad vigente. En el caso de Beltrán, aunque no tenía una curul previa, la demanda sostiene que su intervención en la consulta la comprometía con las reglas de lealtad y disciplina propias del partido.

La solicitud de suspensión provisional fue rechazada por las congresistas, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación.

El Senado de Colombia rechazó la reforma tributaria propuesta por el presidente Gustavo Petro para 2026 - crédito Canal del Congreso
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La entidad liderada por Hernán Penagos pidió negar la medida cautelar y el órgano de control advirtió que, en este primer estado del trámite, no existían elementos probatorios suficientes para determinar vulneraciones jurídicas. La Sala decidió que la demanda cumplía los requisitos formales de admisión, pero aclaró que aún no hay certeza jurídica para suspender las credenciales de las tres representantes.

El tribunal enfatizó que resta por valorar pruebas esenciales, tales como el alcance legal de la consulta interpartidista, el contexto de la fusión entre Colombia Humana y Pacto Histórico, los pormenores de la inscripción de las candidaturas, y la colectividad definitiva por la que resultaron elegidas.

En síntesis, durante el primer examen judicial, el Consejo de Estado dejó vigente el acto electoral mediante el cual se adjudicaron las curules a María Fernanda Carrascal Rojas, Laura Daniela Beltrán Palomares y María del Mar Pizarro García como representantes a la Cámara por Bogotá para el periodo legislativo 2026-2030.

Esta determinación confirmó que el proceso de nulidad continuará en estudio, pero en esta etapa no habrá remoción provisional de las funciones de las demandadas, ya que aún se debe esclarecer la dimensión jurídica de los hechos denunciados y recabar los elementos probatorios faltantes.

Otros congresistas investigados por el Consejo de Estado

Tras las elecciones, el alto tribunal investiga a varios políticos ganadores de las elecciones del 8 de marzo- crédito Consejo de Estado
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El Consejo de Estado decidió admitir una demanda que pide la pérdida de investidura del congresista Germán Rogelio Rozo Anís, integrante del Partido Liberal por el departamento de Arauca.

Conforme a la información presentada por el activista Dumar Eliecer Blanco Ruíz, la demanda contra Rozo Anís se fundamenta en supuestas conductas de tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.

El segundo proceso judicial relacionado con los representantes electos por Arauca fue promovido por José Trinidad Sierra Sierra, que también integró la lista del Partido Liberal en las pasadas elecciones legislativas. Sierra sostuvo que la segunda curul de Arauca le corresponde, en lugar de quedar en manos de Manuel Alexander Pérez Rueda, actualmente asignado por el Centro Democrático.

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