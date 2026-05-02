Colombia

Aeronáutica Civil activó plan de contingencia por el cierre de Spirit Airlines: esto deben hacer los pasajeros afectados

La autoridad aeronáutica colombiana confirmó que cerca de 10.000 pasajeros quedaron con vuelos cancelados tras el cese definitivo de operaciones de la aerolínea

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La Aeronáutica Civil activó sus protocolos de contingencia tras el cierre definitivo de Spirit Airlines el 2 de mayo de 2026, con presencia reforzada en los aeropuertos donde operaba la aerolínea- crédito REUTERS/David 'Dee' Delgado , Aeronáutica Civil Colombia
La Aeronáutica Civil activó sus protocolos de contingencia tras el cierre definitivo de Spirit Airlines el 2 de mayo de 2026, con presencia reforzada en los aeropuertos donde operaba la aerolínea- crédito REUTERS/David 'Dee' Delgado , Aeronáutica Civil Colombia

Spirit Airlines canceló este 2 de mayo de 2026 la totalidad de sus vuelos en forma definitiva, y la Aeronáutica Civil de Colombia activó sus protocolos de contingencia para atender a los pasajeros que quedaron varados.

Según el comunicado oficial de la entidad, “se estima que aproximadamente 10.000 pasajeros se encuentran afectados” por esta decisión que incluso tomó por sorpresa a las propias autoridades colombianas.

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El cese no estaba previsto en los términos que se produjo. El comunicado de la Aeronáutica Civil señala que “Spirit Airlines en Colombia reiteró hasta el último momento su intención de continuar operando con normalidad y mantener la conectividad, razón por la cual la materialización del cese de operaciones se produce en un escenario distinto al reportado previamente por la compañía”.

En pocas palabras: la aerolínea les dijo a las autoridades que seguiría volando, y luego cerró.

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¿Qué está pasando y por qué cerró Spirit?

Spirit acumuló una deuda cercana a los 7.400 millones de dólares, se declaró en bancarrota dos veces en dos años —bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos— y no logró salir adelante.

Spirit Airlines cerró operaciones sin previo aviso efectivo: hasta el último momento le aseguró a las autoridades colombianas que seguiría volando con normalidad- crédito REUTERS/David 'Dee' Delgado
Spirit Airlines cerró operaciones sin previo aviso efectivo: hasta el último momento le aseguró a las autoridades colombianas que seguiría volando con normalidad- crédito REUTERS/David 'Dee' Delgado

Un paquete de ayuda federal de 500 millones de dólares colapsó en los últimos días por falta de respaldo de los acreedores. La aerolínea conectaba a los colombianos con ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Armenia y Bucaramanga, principalmente desde Fort Lauderdale y Orlando.

Qué deben hacer quienes aún no han viajado

Para los pasajeros que todavía no iniciaron su viaje, Spirit informó que está notificando a los afectados por correo electrónico para que seleccionen sus opciones de reembolso.

Quienes no tengan acceso fácil al correo electrónico pueden acudir a los puntos de atención presenciales que la aerolínea dispuso en los aeropuertos. La Aeronáutica Civil recomienda “acudir prioritariamente a los canales dispuestos por la aerolínea” para gestionar las devoluciones.

Adicionalmente, el Grupo de Intermediación de Aeropuertos de la Aerocivil tendrá presencia reforzada en las terminales donde operaba Spirit, con el objetivo de orientar a los pasajeros sobre los canales institucionales disponibles.

Imagen risográfica con fondo azul claro. Aviones de Avianca (blanco) y Spirit (amarillo) con contorno blanco sobre gráficos de acciones en declive.
Cerca de 10.000 pasajeros quedaron afectados por la cancelación total de vuelos de Spirit Airlines. La autoridad aeronáutica colombiana coordina con Avianca, LATAM y la Superintendencia de Transporte las opciones de atención- crédito Reuters/Avianca/VisualesIA

Qué pueden hacer quienes ya viajaron y necesitan volver

Para quienes ya volaron el trayecto de ida con Spirit y tienen un tiquete de regreso con esa aerolínea, Avianca activó un plan de protección voluntaria. La aerolínea ofrece reubicación sin cobro de tarifa aérea en vuelos con fecha entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, sujeto a disponibilidad y por orden de llegada al aeropuerto.

El pasajero debe presentarse el mismo día de su vuelo o, a más tardar, un día antes, con el tiquete de Spirit en mano para verificación. Eso sí: aunque la tarifa aérea no se cobra, los impuestos, tasas y tarifa administrativa sí corren por cuenta del pasajero.

Por su parte, la aerolínea Latam también anunció su intención de apoyar con capacidad transportadora, aunque según el comunicado de la Aeronáutica Civil, la aerolínea aún “se encuentra finiquitando su oferta”, por lo que los detalles de ese plan no estaban disponibles al la fecha de publicación de esta noticia.

Los pasajeros afectados pueden acudir a los puntos de atención presenciales de Spirit en los aeropuertos o esperar la notificación por correo electrónico para gestionar el reembolso de sus tiquetes- crédito REUTERS/Miguel Rodriguez
Los pasajeros afectados pueden acudir a los puntos de atención presenciales de Spirit en los aeropuertos o esperar la notificación por correo electrónico para gestionar el reembolso de sus tiquetes- crédito REUTERS/Miguel Rodriguez

Quién vigila que se respeten los derechos de los pasajeros

La Superintendencia de Transporte es la entidad encargada de proteger los derechos de los usuarios del transporte aéreo y de hacer seguimiento a las obligaciones que le corresponden a Spirit frente a sus pasajeros.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) también adelantará comunicaciones con otros operadores aéreos para evaluar más opciones de apoyo.

La Aeronáutica Civil precisó que continuará ejerciendo funciones de seguimiento y articulación institucional dentro del marco de sus competencias legales. La entidad dejó claro que las obligaciones principales con los pasajeros recaen directamente sobre Spirit Airlines, no sobre las autoridades colombianas.

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