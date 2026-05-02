Juan Manuel Galán arremetío contra Gustavo Petro por su discurso en el Día del Trabajador: “No hará falta ninguna constituyente”

Galán arremetió contra la política del Gobierno y planteó un giro en seguridad sin convocar constituyente - crédito Juan Manuel Galán/Facebook - Presidencia

El presidente Gustavo Petro formalizó el 1 de mayo la convocatoria a una asamblea nacional constituyente durante el Día del Trabajador en el parque de Las Luces, abriendo un nuevo escenario político en el país.

El mandatario anunció el inicio de la recolección de cinco millones de firmas para impulsar la iniciativa, con la que, de nuevo, busca modificar la Constitución de 1991 y destrabar las reformas sociales que no han avanzado en el Congreso.

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La decisión marca un giro frente a su promesa inicial de no promover una constituyente y redefine el debate institucional en la recta final de su gobierno.

En reacción a este anuncio, el líder del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, lanzó fuertes críticas contra el jefe de Estado. A través de su cuenta en X, Galán aseguró que no le sorprenden las decisiones del mandatario y afirmó que en el próximo gobierno “Colombia va a tomar otro rumbo”.

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Galán criticó la convocatoria a una constituyente y aseguró que la “Paz Total” terminará sin necesidad de modificar la Carta Política - crédito Juan Manuel Galán/X

Además, cuestionó la política de seguridad del Ejecutivo y sostuvo que la llamada Paz Total terminará sin necesidad de convocar una constituyente. “Bastará con hacer cumplir la Constitución que ya existe”, escribió, en un mensaje en el que también acusó al Gobierno de desconocer los límites institucionales.

Tras sus declaraciones, se conocieron otras reacciones desde distintos sectores políticos. El excandidato a la Cámara Germán Ricaurte cuestionó el anuncio del mandatario y recordó su compromiso previo de no impulsar una constituyente: “Que el mundo sepa que el Presidente de Colombia se comprometió a no convocar una asamblea constituyente y hoy anuncia que convocará una asamblea constituyente”, escribió.

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Por su parte, la representante Lina María Garrido publicó un mensaje altamente crítico en el que descalificó el discurso presidencial y lo comparó con liderazgos autoritarios, generando polémica en redes sociales por el tono de sus afirmaciones.

Garrido reaccionó con un mensaje polémico en el que descalificó el discurso presidencial y generó controversia en redes - crédito Lina María Garrido/X

El exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, también reaccionó al anuncio y advirtió que el discurso del mandatario era previsible, al tiempo que alertó sobre los riesgos de una mayor polarización. “Es terreno fértil para caudillos y para quienes prometen soluciones simples”, escribió, e hizo un llamado a respetar las reglas institucionales y a construir soluciones colectivas.

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Ricaurte cuestionó el cambio de postura del presidente frente a la constituyente y recordó su promesa inicial de no impulsarla - crédito Germán Ricaurte/X

Las declaraciones se suman a una ola de posturas encontradas frente a la propuesta del Gobierno, que ha sido interpretada como un movimiento de alto impacto en el equilibrio de poderes.

Desde la oposición, voces han advertido sobre los riesgos de abrir un proceso constituyente en medio de tensiones con el Congreso de la República y las altas cortes, mientras que sectores afines al Ejecutivo han defendido la iniciativa como una vía legítima para canalizar el respaldo ciudadano a las reformas sociales.

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La convocatoria anunciada por Petro incluye la activación de comités en todo el país encargados de coordinar la recolección de firmas. Según explicó el mandatario, estos grupos serán clave para alcanzar la meta de apoyos necesarios y consolidar lo que describió como un mandato popular.

Durante el acto en Medellín, el presidente dio instrucciones sobre cómo participar en el proceso y vinculó su presencia futura en la ciudad al avance de esta movilización.

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Oviedo advirtió sobre los riesgos de polarización y llamó a respetar las reglas institucionales ante el anuncio del Gobierno - crédito Juan Daniel Oviedo/X

En el evento también estuvieron figuras clave del Gobierno, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, así como representantes del movimiento sindical, entre ellos dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores.

La presencia de estos actores evidenció el respaldo político y social que el Ejecutivo busca consolidar alrededor de la propuesta constituyente.

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En cuanto al contenido de la iniciativa, Petro detalló que no se trata de una reforma total de la Carta Magna, sino de la adición de dos capítulos específicos. El primero estaría enfocado en crear mecanismos que permitan convertir en ley las reformas sociales pendientes, como los cambios en el sistema de salud y la reforma pensional.

El segundo buscaría transformar el sistema político con el objetivo de cerrar espacios a la corrupción. “Ese es el objetivo para este año. Antes de que se acabe. No es para el próximo siglo”, afirmó el mandatario durante su intervención.

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