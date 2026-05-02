Colombia

Gobierno publicó proyecto de decreto con el que Bancóldex prestará hasta 120 salarios mínimos a pequeñas empresas afectadas por inundaciones

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentó el Programa de Crédito de Emergencia para el Sector Empresarial, creado en el marco del estado de emergencia declarado por la ola invernal de 2026 en ocho departamentos del país

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Soldado, hombre y niño en bote durante inundación rescatan un loro y dos cachorros, sobre fondo de billetes colombianos de 50 y 100 mil pesos.
Córdoba registra más de 120.000 personas afectadas, el 80% de su territorio inundado y 157.000 hectáreas bajo el agua como consecuencia de la ola invernal de 2026- crédito Ungrd/VisualesIA

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto que establece las reglas con las que el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) podrá otorgar créditos a tasa de interés cero a pequeñas y medianas empresas afectadas por las inundaciones de 2026 en ocho departamentos del país.

Los préstamos podrán llegar hasta 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv) —cerca de 162 millones de pesos— y tendrán un plazo máximo de 36 meses.

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El decreto reglamenta el Programa de Crédito de Emergencia para el Sector Empresarial, creado mediante el Decreto Legislativo 244 de 2026, expedido tras la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, decretada el 11 de febrero de 2026 por la severa ola invernal.

Quiénes pueden pedir el crédito

Para acceder al programa, la empresa debe cumplir dos condiciones: estar domiciliada en alguno de los ocho departamentos afectados y demostrar que sufrió daños por las inundaciones. Esa demostración se hace con un papel oficial.

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Las pequeñas y medianas empresas de ocho departamentos del país podrán acceder a créditos sin intereses de hasta 120 salarios mínimos a través de Bancóldex- crédito Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó el proyecto de decreto que reglamenta el Programa de Crédito de Emergencia para el Sector Empresarial- crédito Ministerio de Hacienda

Según el decreto, “la condición de afectado se acreditará mediante certificación expedida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Registro Único de Damnificados gestionado por las Alcaldías Municipales, el Comité Municipal de Gestión de Riesgo en cada zona o las entidades designadas oficialmente para este fin”.

El dinero se puede usar para cubrir gastos de operación del negocio, pagar deudas existentes o hacer inversiones para recuperar la capacidad productiva.

Cómo funciona el crédito

La tasa de interés es cero. Eso significa que la empresa solo devuelve lo que recibió, sin pagar intereses. Ese costo lo asume el Estado: el Ministerio de Hacienda le transfiere mensualmente a Bancóldex el diferencial entre lo que el banco normalmente cobraría y lo que cobra en este programa.

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Las pequeñas y medianas empresas de ocho departamentos del país podrán acceder a créditos sin intereses de hasta 120 salarios mínimos a través de Bancóldex- crédito Ungrd

El decreto señala que esos recursos provienen de “los sobrantes del servicio de la deuda pública por concepto de interés, producto de declarar de plazo vencido y redimir anticipadamente los bonos o títulos de deuda pública” del portafolio del Tesoro Nacional.

Además, el Fondo Nacional de Garantías (FNG) respalda el 90% de cada crédito. Eso quiere decir que si la empresa no puede pagar, el FNG cubre casi la totalidad de la deuda, lo que reduce el riesgo para el banco y facilita el acceso al préstamo.

Por qué el Gobierno considera urgente la medida

La memoria justificativa del decreto advierte que en los departamentos afectados hay 530.666 unidades económicas y cerca de 1,95 millones de micronegocios que generan empleo para 2.364.670 personas. Las pymes representan el 99,5% del tejido empresarial colombiano y aportan entre el 35% y el 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

El documento también señala que el acceso al crédito formal ya era difícil antes de la emergencia: “la tasa efectiva anual corriente es del 58,55% y la usura alcanza el 87,83% en zonas urbanas”. Con las inundaciones, esa restricción se agravó porque los bancos perciben mayor riesgo y exigen más garantías.

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Los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó concentran más de 530.000 unidades económicas afectadas por las inundaciones- crédito Ungrd

Córdoba concentra más de 120.000 personas afectadas, con el 80% de su territorio inundado y 157.000 hectáreas bajo el agua. Antioquia suma cerca de 27.000 familias damnificadas. Bolívar supera las 9.000 familias con daños en la Depresión Momposina.

Qué pasa si la empresa no cumple

Si el deudor incumple las condiciones del programa, pierde los beneficios de inmediato. El decreto establece que “las condiciones del crédito se modificarán automáticamente a las condiciones de mercado que tenga Bancóldex” y se activará la aceleración del crédito, además de posibles acciones legales.

Si hay mora, no se cobran intereses de plazo, pero sí intereses de mora desde el primer día de retardo.

El proyecto de decreto aún no tiene fecha de publicación en el Diario Oficial, paso necesario para que entre en vigencia y Bancóldex pueda comenzar los desembolsos.

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