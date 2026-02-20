Familiares de estudiante muerto en Gachanzipá aseguran que no se quitó la vida y denunciaron fallas en la búsqueda del joven: “No hablen sin investigar”

La familia pide investigaciones por la muerte de Cristian Martín - crédito Fotocomposición Infobae (Jorge Emilio Rey/Facebook-CTI)

La familia de Cristian Sneider Martín Martín, adolescente de 16 años fallecido en Gachancipá (Cundinamarca), ha expresado su inconformidad con la actuación de las autoridades locales durante los momentos críticos de su desaparición y posterior hallazgo.

Según denunció su madre, Janeth Martín, ni el alcalde del municipio ni otras entidades oficiales prestaron apoyo efectivo durante la búsqueda, lo que generó una sensación de desatención y retraso en la gestión del caso.

El relato de la señora Martín, registrado en el podcast Voz de Fondo, indica que fue la familia, con apoyo de vecinos y amigos, quien lideró la localización del joven.

La madre cuestiona que la administración municipal no coordinara con los bomberos ni con la Policía judicial, lo que, según ella, retrasó los esfuerzos de rescate y aumentó la incertidumbre sobre la situación de su hijo.: “Lo único que les digo es que no hablen sin investigar qué fue lo que pasó”.

Cristian había salido de su vivienda con destino a la Universidad El Bosque, en Bogotá, llevando consigo documentos y pertenencias personales. Tras no recibir respuesta a varios mensajes y llamadas, sus familiares iniciaron un proceso de búsqueda apoyados en información digital obtenida del teléfono y del computador del joven.

A partir de estos registros, pudieron aproximarse a la ubicación del dispositivo en Gachancipá y trasladarse hasta la zona donde finalmente encontraron al adolescente.

El joven salió rumbo a la Universidad El Bosque el lunes 16 de febrero a las 4:40, momento en que se perdió el contacto - crédito Alcaldía Gachancipá/Captura video

Janeth Martín relató que, desde el primer momento, la respuesta de las autoridades fue insuficiente. “Ni siquiera se hizo presente el alcalde ni se coordinó con los bomberos o la Sijín. Fuimos nosotros, la familia, quienes buscamos a Cristian”, afirmó.

La madre también rechazó las versiones iniciales que insinuaban causas voluntarias de su fallecimiento, destacando que el joven atravesaba una etapa de plenitud y proyectos personales, como becas académicas y planes de viajar al exterior: “Ahorita solamente por mi cabeza cabe quién me le hizo ese daño a mi bebé. Quién se atrevió a tanto con un niño que no le hacía daño a nadie”.

La búsqueda se desarrolló en condiciones complejas, dado que la zona montañosa de Gachancipá presentaba dificultades por la oscuridad y el terreno irregular.

Los familiares se guiaron por el rastro digital y los sonidos que percibían durante la noche, mientras esperaban la llegada de la policía para corroborar el hallazgo. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a un centro médico en Zipaquirá para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades recopilan pruebas clave como sus últimas comunicaciones y el sitio del hallazgo para esclarecer el caso - crédito Redes sociales

En paralelo, la familia denunció que durante y después de la búsqueda recibieron intentos de extorsión por parte de desconocidos que alegaban tener información sobre el joven.

Además, se presentaron mensajes que buscaban aprovechar la situación de vulnerabilidad de los familiares tras el hallazgo del cuerpo. Janeth Martín agradeció el apoyo de la comunidad y alertó sobre posibles estafas dirigidas a quienes buscan ayudar.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, que analiza los dispositivos electrónicos del joven, incluidos su teléfono y computador, con el fin de reconstruir sus últimas comunicaciones y determinar si estuvo acompañado la noche de su desaparición o si tuvo contacto con terceros.

Según registros, el último mensaje enviado desde su celular fue a las 4:31 de la mañana, antes de salir hacia la universidad, información que sirve para establecer la ventana de tiempo en la que ocurrieron los hechos.

El hallazgo del cuerpo y las circunstancias que rodean la investigación han generado inquietud en la comunidad universitaria y en la localidad, donde se espera que las autoridades aclaren los procedimientos y los resultados de los análisis forenses.

El análisis del celular de Cristian Sneider Martín Martín será clave para reconstruir sus últimas comunicaciones y esclarecer las circunstancias de su desaparición - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La familia ha insistido en la necesidad de respuestas claras y rápidas, y en la importancia de que la gestión de casos similares se realice de manera más eficiente, con coordinación entre autoridades municipales, bomberos y policía.

Hasta el momento, la madre del joven mantiene un llamado a la transparencia y a la agilización de los procesos judiciales, enfatizando que la búsqueda de justicia no debe verse limitada por la situación económica de los familiares ni por la demora institucional.

Mientras tanto, la comunidad y la familia permanecen a la espera de los resultados oficiales que permitan esclarecer completamente las circunstancias de la muerte de Cristian Sneider Martín Martín y garantizar que hechos similares puedan ser atendidos con mayor eficacia en el futuro.