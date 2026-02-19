Colombia

Video de empresaria que se encadenó a sede de Bancolombia se hizo viral: denunció que le sacaron $600 millones de su cuenta

El caso se presentó en la entidad bancaria ubicada en el centro comercial Primavera Urbana, en la capital del Meta

La mujer llegó la tarde del miércoles 18 de febrero al punto junto a dos de sus familiares, luego de que denunciaron que les movieron $600 millones de su cuenta empresarial, según lo que ellos mismos dijeron, que fue "por un error" - crédito Villavicencio Primero/Facebook

Un caso que se conoció a través de varias grabaciones en redes sociales el miércoles 19 de febrero de 2026, mostró el desespero de tres integrantes de una familia emprendedora en Villavicencio, Meta (Llanos Orientales).

Todo luego de que denunciaron en videos que movieron una millonaria cifra de dinero sin su consentimiento.

Lo que más ha generado indignación es que el dinero es producto del esfuerzo de su trabajo mancomunado en su emprendimiento, y por tal razón una de las presentes que llegó hasta una de las sedes de la entidad bancaria (Bancolombia)

En una de las grabaciones, la mujer que aparece (identificada como Karina), afirmó: “El día de ayer (martes 17 de febrero de 2026) sustrajeron de mi cuenta Bancolombia Empresarial 600 millones de pesos a un Nequi”.

El caso se reportó el martes 17 de febrero, pero un día después se hizo viral en redes sociales - créditos @soykc19/IG | Noticiero Macarena/Facebook | @viveelmeta/IG

Por tal razón, la ciudadana aseguró que “el banco no me responde y por eso estoy aquí parada en este momento y estamos haciendo esta protesta pacífica para que nos escuchen, para que nos devuelvan el dinero, para que Bancolombia nos garantice a nosotros que tenemos nuestro dinero seguro dentro de su establecimiento”.

Adicional al testimonio de la joven, otro hombre que iba junto a Karina y la mujer que se encadenó a la entrada de la entidad bancaria, dejó un cartel en el que denunció los hechos.

“Hemos escuchado diferentes testimonios de personas que también han sufrido por lo mismo y que Bancolombia no les responde. Por eso estamos aquí, porque no queremos ser uno más, porque queremos que nos respondan y porque hoy podemos ser nosotros, pero el día de mañana pueden ser ustedes”, recalcó en el video la joven emprendedora.

Por tal razón, Karina expresó que “así sea un peso o 600 millones de pesos que nos robaron a nosotros, Bancolombia debe responder porque debe garantizarle al usuario que su plata está segura dentro de la entidad”.

La joven emprendedora denunció los hechos en una grabación, mientras que una de sus familiares se encadenó a la entrada de una de las sedes bancarias ubicada en Villavicencio, Meta - crédito @soykc19/IG

El hombre que dejó el pendón también le dio su versión de los hechos al medio regional Noticias de Acacías y el Llano.

“Bueno, mi nombre es Giovanni Cerón y hoy quiero denunciar estos hechos que han ocurrido en el Bancolombia. Yo soy un empresario del municipio de Puerto Gaitán. Nosotros llevamos y manejamos los recursos en este banco”, inició el familiar de Karina y la mujer que se encadenó.

“El día de ayer a las 12:45 del día hicieron tres transferencias a un Nequi por un valor de 600 millones de pesos. Consignaron sin autorización nuestra de mi hija, los token, no pidieron autorización, no escribieron la cuenta, nada. Se pasaron los protocolos de seguridad por encima, hicieron lo que quisieron y sacaron del banco de 600 millones de pesos”.

El empresario precisó de manera vehemente que no le parece “justo” lo que sucedió y aseveró: “Bancolombia tiene que responder por esos 600 millones de pesos que nosotros no autorizamos la sacada (sic) del banco. Solamente pasa uno una carta y dice ‘es un derecho de petición, hay que esperar diez o quince días hábiles pa’ que le contesten’. No, nosotros no estamos dispuestos a esperar porque ha sido fruto de nuestro trabajo”.

Giovanni Cerón afirmó que él junto a su familia tienen una cuenta empresarial en Bancolombia y la millonaria cifras fue enviada a una cuenta de Nequi - crédito Noticias de Acacías y el Llano/Facebook

Su digna rabia, y que en redes dejaron el respaldo de los usuarios que contaron experiencias infortunadas por retiros de dinero sin autorización con la misma entidad, tuvo hincapié en estas palabras: “Es fruto de nuestra lucha aquí en nuestro departamento de poder trabajar y poder conseguir nuestras cosas, para que venga el banco y autorice la sacada de 600 millones de pesos de nuestra cuenta bancaria en tres minutos, no es justo”.

Infobae Colombia se comunicó con Bancolombia y desde el equipo de prensa se precisó que en las próximas horas se entregarán declaraciones sobre el caso que se hizo viral en redes sociales, dado a que como explicaron otros internautas, no es la primera vez que ocurren episodios como este.

