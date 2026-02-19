María Claudia Tarazona confesó por qué no tuvo otro hijo con Miguel Uribe: “Nunca se lo dije”

Miguel Uribe resaltó, en su momento, la labor de maternar de su esposa, María Claudia Tarazona - crédito Desnúdate con Eva/IG

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que falleció en agosto de 2025 tras ser víctima de un atentado en Bogotá, esperaba que su familia fuera más grande. Fue el padrastro de María, Emilia e Isabela, las tres hijas de su esposa, María Claudia Tarazona, pero deseaba que hubiera más miembros en su núcleo familiar.

En conversación con Eva Rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, reveló que siempre quiso tener un hijo propio con su pareja, y lo logró: a sus vidas llegó Alejandro.

“Parte de lo que nos unió fue la ilusión de tener un hijo juntos. Además, yo siempre decía que parte de lo que me enamoró de María Claudia era cómo era mamá. Es decir, yo soñaba con tener un hijo con María Claudia como mamá. La verdad es que ha sido una mamá espectacular con sus hijas. Yo quería que un hijo mío tuviera la misma oportunidad y soñamos tener a Alejandro. Y bueno, Alejandro es el resultado de mucho amor”, detalló Uribe Turbay en su momento.

Con ese sueño cumplido, el entonces senador añadió otro a la lista: tener un hijo más con su esposa. Aseguró que no sabía si ella estaba planificando o no, pero aclaró que esperaba que no fuera así, para que tuvieran la dicha de un embarazo.

El dilema de María Claudia Tarazona de tener otro hijo

Seis meses después de la muerte del precandidato, Tarazona contó en ese mismo espacio de entrevista que discutió el tema con Uribe Turbay y que, aunque ella exponía algunos motivos por los cuales no le parecía la mejor idea, su esposo insistía en la propuesta, con la ilusión de que algún día pasara.

“Claro que quería. Además, yo le decía a Miguel: ‘O sea, ya estoy vieja, ya no puedo tener más hijos’. Me decía: ‘No, qué vieja, tengámoslo, por favor’”, detalló, entre lágrimas.

Pese a que tenía sus reparos, confesó que sí contempló seriamente la idea, pero en un contexto diferente, en el que las responsabilidades laborales y familiares no fueran tan complejas. Se refirió específicamente a la campaña presidencial en la que se enfrascó Miguel Uribe; dijo que de no ser por ella, hubiera tenido otro hijo.

“Nunca se lo dije, pero si no hubiera habido la campaña a la Presidencia de la República, yo lo hubiera pensado, o sea, lo hubiera hecho, lo hubiera buscado realmente, disciplinadamente”, precisó.

La campaña supuso para ella un reto, porque se convirtió en una tarea más en sus vidas que seguramente hubiera sido difícil de sostener teniendo otro hijo. “No me sentía capaz de lidiar con Alejandro, de tres años; tres hijas; una casa; una vida y una campaña a la Presidencia y embarazada. O sea, ya me parecía un poco irresponsable también con el entorno", explicó.

En ese sentido, aseguró que, de no ser por la campaña, seguramente ese sueño de tener un quinto hijo se hubiera hecho realidad.

Miguel Uribe reveló cómo era su relación con sus hijastras

En la entrevista con Eva Rey, Miguel Uribe se refirió también a su relación con sus tres hijastras, contando que las amaba y que estar presente en su crianza y crecimiento fue una experiencia gratificante. “Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, la verdad. A las niñas las quiero como si fueran mis hijas”, expresó.

De igual manera, resaltó la relación de las tres con su padre; afirmó que, aunque su papá ya no era pareja de María Claudia Tarazona, no se desentendió de sus responsabilidades con ellas. “También lo aman a él. Obviamente, es su papá. Es un papá que está presente, que es generoso”, indicó.