Colombia

María Claudia Tarazona confesó por qué no tuvo otro hijo con Miguel Uribe: “Nunca se lo dije”

El precandidato, asesinado en 2025, tenía el sueño de tener otro hijo con su esposa. Incluso, aseguró que esperaba que ella no estuviera planificando para tener la dicha de un embarazo

Guardar
Miguel Uribe resaltó, en su momento, la labor de maternar de su esposa, María Claudia Tarazona - crédito Desnúdate con Eva/IG

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que falleció en agosto de 2025 tras ser víctima de un atentado en Bogotá, esperaba que su familia fuera más grande. Fue el padrastro de María, Emilia e Isabela, las tres hijas de su esposa, María Claudia Tarazona, pero deseaba que hubiera más miembros en su núcleo familiar.

En conversación con Eva Rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, reveló que siempre quiso tener un hijo propio con su pareja, y lo logró: a sus vidas llegó Alejandro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Parte de lo que nos unió fue la ilusión de tener un hijo juntos. Además, yo siempre decía que parte de lo que me enamoró de María Claudia era cómo era mamá. Es decir, yo soñaba con tener un hijo con María Claudia como mamá. La verdad es que ha sido una mamá espectacular con sus hijas. Yo quería que un hijo mío tuviera la misma oportunidad y soñamos tener a Alejandro. Y bueno, Alejandro es el resultado de mucho amor”, detalló Uribe Turbay en su momento.

La esposa de Miguel Uribe aseguró que hubiera contemplado la idea de tener otro hijo si vidas hubieran estado en otro momento - crédito Desnúdate con Eva/IG

Con ese sueño cumplido, el entonces senador añadió otro a la lista: tener un hijo más con su esposa. Aseguró que no sabía si ella estaba planificando o no, pero aclaró que esperaba que no fuera así, para que tuvieran la dicha de un embarazo.

El dilema de María Claudia Tarazona de tener otro hijo

Seis meses después de la muerte del precandidato, Tarazona contó en ese mismo espacio de entrevista que discutió el tema con Uribe Turbay y que, aunque ella exponía algunos motivos por los cuales no le parecía la mejor idea, su esposo insistía en la propuesta, con la ilusión de que algún día pasara.

“Claro que quería. Además, yo le decía a Miguel: ‘O sea, ya estoy vieja, ya no puedo tener más hijos’. Me decía: ‘No, qué vieja, tengámoslo, por favor’”, detalló, entre lágrimas.

El deseo de tener un
El deseo de tener un hijo juntos fortaleció el amor entre Miguel Uribe y María Claudia Tarazona - crédito maclaudiat/Instagram

Pese a que tenía sus reparos, confesó que sí contempló seriamente la idea, pero en un contexto diferente, en el que las responsabilidades laborales y familiares no fueran tan complejas. Se refirió específicamente a la campaña presidencial en la que se enfrascó Miguel Uribe; dijo que de no ser por ella, hubiera tenido otro hijo.

Nunca se lo dije, pero si no hubiera habido la campaña a la Presidencia de la República, yo lo hubiera pensado, o sea, lo hubiera hecho, lo hubiera buscado realmente, disciplinadamente”, precisó.

La campaña supuso para ella un reto, porque se convirtió en una tarea más en sus vidas que seguramente hubiera sido difícil de sostener teniendo otro hijo. “No me sentía capaz de lidiar con Alejandro, de tres años; tres hijas; una casa; una vida y una campaña a la Presidencia y embarazada. O sea, ya me parecía un poco irresponsable también con el entorno", explicó.

La campaña presidencial de Miguel
La campaña presidencial de Miguel Uribe fue para María Claudia Tarazona un motivo para no tener otro hijo - crédito Colprensa

En ese sentido, aseguró que, de no ser por la campaña, seguramente ese sueño de tener un quinto hijo se hubiera hecho realidad.

Miguel Uribe reveló cómo era su relación con sus hijastras

En la entrevista con Eva Rey, Miguel Uribe se refirió también a su relación con sus tres hijastras, contando que las amaba y que estar presente en su crianza y crecimiento fue una experiencia gratificante. “Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, la verdad. A las niñas las quiero como si fueran mis hijas”, expresó.

De igual manera, resaltó la relación de las tres con su padre; afirmó que, aunque su papá ya no era pareja de María Claudia Tarazona, no se desentendió de sus responsabilidades con ellas. “También lo aman a él. Obviamente, es su papá. Es un papá que está presente, que es generoso”, indicó.

Temas Relacionados

María Claudia TarazonaMiguel UribeHijosHijo de Miguel UribeMuerte de Miguel UribeColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Marchas en apoyo al salario mínimo afectan la movilidad y la operación de TransMilenio en Bogotá este jueves 19 de febrero

Siga el minuto a minuto de las marchas en las principales ciudades del país, como la movilidad durante las manifestaciones

EN VIVO | Marchas en

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

La edición 38 de la gala tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami. Bad Bunny, Carin León y Rauw Alejandro son los artistas con más nominaciones

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán recuperarse de la derrota ante Ecuador, mientras que Brasil viene con confianza al derrotar a la anfitriona del torneo: Paraguay

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Susana Muhamad reveló “las trampas” de Roy Barreras para aspirar a la candidatura del petrismo: “Dividen la primera vuelta, pero dicen que son los de la unidad”

La exministra alertó sobre los riesgos de fragmentar la coalición y defendió la pluralidad de causas ciudadanas dentro del Pacto Histórico

Susana Muhamad reveló “las trampas”

Esta es la nuez colombiana que podría mejorar el sistema de alimentación “del mundo entero”: el cacay

El viaje llevó al periodista y creador de contenido Rodrigo Rodríguez hacia los Llanos Orientales

Esta es la nuez colombiana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los Pachenca tienen el control

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

ENTRETENIMIENTO

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

Aida Victoria Merlano y Andy Rivera protagonizaron video viral que ‘enloqueció’ a sus fans: “Te quiero volver a ver”

Yina Calderón le habría lanzado duro dardo a Laura Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Debería estar en el geriátrico”

El ‘influencer’ Yeferson Cossio anunció que regalará becas a sus seguidores, serán del 90%

Yaya Muñoz reveló que reconocido cantante le ofreció dinero por fingir una relación: “Vive en Miami”

Deportes

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Costa de Marfil ya eligió la ciudad que será su base de entrenamientos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Dos partidos de Escocia en Estados Unidos en la fase de grupos del Mundial 2026 podrían ser cancelados: la ciudad de Boston anunció que no se hará cargo de los costos de seguridad

Figura de la selección de Croacia podría definir su futuro antes del Mundial 2026: esto se sabe

Esta es la tremenda nevada durante la que tuvo que entrenar Luis Díaz con el Bayern Múnich previo al duelo contra Eintracht Frankfurt en la Bundesliga