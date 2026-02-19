Consejo Superior de la Universidad Nacional anunció que cumplirá con fallo judicial que restablece a José Ismael Peña como rector

El Tribunal Superior de Bogotá que ordenaba en un término de 48 horas posesionar a Jose Ismael Peña como rector de la UNAL - crédito Sala UNAL

El Consejo Superior de la Universidad Nacional acató una orden judicial en segunda instancia y resolvió entregar la rectoría al profesor José Ismael Peña, a quien le corresponderá tomar posesión en el plazo estipulado por la autoridad judicial.

Esta determinación responde a la instrucción de la sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó restituir como rector a Peña en un máximo de 48 horas tras la notificación oficial, un mandato que vence a las 4:00 p.m. del jueves 19 de febrero de 2026.

En el documento firmado por los consejeros, se especificó la culminación del encargo de rectoría que ejercía Andrés Felipe Mora desde el 25 de noviembre de 2025. La mayoría de los miembros del Consejo, incluido el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, y los representantes designados por el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestaron su desacuerdo con la resolución judicial, aunque subrayaron su voluntad de cumplirla.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El fallo del Tribunal Superior establece: “Ordenar al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adopte las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio del cargo de Rector por parte del señor José Ismael Peña Reyes, conforme al Acta 05 del 21 de marzo de 2024”. Esta resolución acoge una acción de tutela presentada por Peña, que revierte una decisión del Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá, emitida el 21 de diciembre de 2025, que le negaba la petición.

Según la decisión judicial, el Consejo Superior Universitario realizó “una lectura inadecuada del alcance del fallo del 4 de septiembre de 2025”, dado que el Consejo de Estado había aclarado que el control de legalidad sobre las elecciones únicamente determina la validez del proceso, y que denegar la nulidad no representa un derecho automático a la reposición en el cargo.

“Justamente lo que el accionante solicita no es el restablecimiento derivado de la sentencia electoral, sino el cumplimiento de un acto de elección vigente que no fue anulado”, añadió la sala, descartando cualquier interpretación restrictiva sobre la restitución.

La determinación responde a la instrucción de la sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que vence a las 4:00 p.m. del jueves 19 de febrero de 2026 - crédito Jesús Aviles/Infobae

Luz Marina Ibáñez, magistrada ponente de la decisión, señaló que aunque la autonomía universitaria confiere a las instituciones de educación superior la capacidad de autoorganizarse, esa prerrogativa no permite ignorar un acto administrativo vigente ni eliminar sus efectos por medio de actuaciones posteriores que no equivalen al control judicial.

Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional se pronunció tras la medida

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional se reunió con el fin de hablar sobre asuntos pendientes de la institución educativa. La agenda incluyó la reincorporación de José Ismael Peña a la rectoría, dando cumplimiento al mandato del Tribunal Superior de Bogotá que ordenaba un término de 48 horas después de la notificación oficial .

“Efectivamente, se realiza ante la Presidencia del Consejo Superior, creo que estatutariamente está establecido así o normativamente; secretaria, para que ustedes me lo confirmen. Y lo tercero es que el, el proceso de representación legal se realiza con el acta administrativa y con el acta de posesión en firme ante el Ministerio de Educación Nacional a través de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. Ese es un trámite administrativo que se adelanta por parte del Ministerio”.

Sobre la decisión, el Gobierno nacional no se ha pronunciado. Sin embargo, recibió varios mensajes de felicitación por parte de miembros de la oposición.

Con este mensaje en sus redes sociales, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez celebró el fallo que ordena restituir a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional - crédito @mluciaramirez/X

La excanciller Marta Lucía Ramírez celebró en sus redes sociales la determinación judicial. Y aprovechó la ocasión para apuntar contra el presidente Gustavo Petro.

Ramírez apuntó contra el Ejecutivo al referirse al reciente fallo judicial y lo acusó de no respetar a los tribunales.“¡Una vez más los jueces tienen que imponer el orden y la legalidad en Colombia!A este Gobierno no le gustan las normas, no le gusta la legalidad, no le gustan las instituciones, ni el Congreso, ni la Procuraduría, ni los jueces; quieren saltarse o hacerles el quite a todas las normas para gobernar arbitraria y caprichosamente”, afirmó Ramírez en la red social X.