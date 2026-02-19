Hospitalizados cinco estudiantes tras ingerir conocido fármaco psiquiátrico en el colegio: denuncian que una “olla” de drogas rodea el plantel

Frasco de clonazepam, medicamento de uso psiquiátrico, hallado en el entorno del colegio, lo que alerta sobre acceso irregular a sustancias controladas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cinco estudiantes entre los 14 y 16 años permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil, tras haber ingerido pastillas de clonazepam dentro de las instalaciones del colegio San José de Guanentá, situación que generó preocupación tanto por la salud mental de las menores como por el acceso irregular a medicamentos de uso restringido.

La alerta sobre el caso fue notificada por el hospital regional de San Gil a la Secretaría de Salud del municipio en la tarde del 18 de febrero, según explicó Víctor Chaparro, subsecretario de Salud de San Gil, quien detalló al medio STV Noticias que se “identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El funcionario precisó que las víctimas recibieron atención inmediata y que se activaron “las rutas correspondientes”, incluyendo la notificación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y a la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones sobre el origen del medicamento.

Secuelas de la intoxicación y atención de emergencia

Al menos tres de las menores tuvieron que ser remitidas a un hospital psiquiátrico tras experimentar conductas de autolesión. Según relató al medio El Tiempo Custodio Velásquez, reconocido veedor ciudadano en San Gil, estas adolescentes intentaron cortarse después de ingerir las pastillas; esto agravó el cuadro clínico y motivó su traslado a centros especializados para recibir atención en salud mental.

Fachada del colegio San José de Guanentá en San Gil, donde ocurrió el incidente, generando alarma en la comunidad educativa - crédito @Colombia_Hist/X

“A raíz de eso, tres niñas fueron remitidas a centros de salud mental porque, tras consumir las pastillas, se cortaron y por psiquiatría tuvieron que ser trasladadas para recibir un cuidado más especializado en manos de profesionales”, afirmó Velásquez.

Entre las afectadas se reportan síntomas graves como alteraciones del comportamiento. El padre de una de las niñas expresó a los medios su preocupación: “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, manifestó a Blu Radio.

Investigación sobre cómo accedieron al clonazepam

El caso encendió las alarmas sobre la disponibilidad de medicamentos controlados en el entorno escolar. El clonazepam es un fármaco de uso psiquiátrico, solo dispensado con fórmula médica, por lo que las autoridades municipales investigan cómo fue adquirido y quién lo suministró a las menores.

El subsecretario de Salud, Víctor Chaparro, advirtió: “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”.

Según denunció Custodio Velásquez, el entorno del colegio San José de Guanentá se ha vuelto un punto crítico debido a la circulación de drogas y otras sustancias psicoactivas, reportando que el acceso al plantel está poco controlado y que estas sustancias se mueven libremente alrededor del colegio, generando una situación preocupante para la comunidad educativa.

¿Qué es el clonazepam?

El clonazepam es un medicamento que pertenece al grupo de las benzodiazepinas. Actúa sobre el sistema nervioso central y se utiliza principalmente para tratar convulsiones, ciertos trastornos de ansiedad y ataques de pánico.

De acuerdo con el centro oncologico Memorial Sloan Kettering, en pediatría puede ser indicado bajo estricta supervisión médica, especialmente en casos de epilepsia. Su efecto consiste en disminuir la actividad cerebral excesiva, produciendo un efecto calmante, anticonvulsivo y relajante muscular.

Tres de las estudiantes fueron trasladadas en ambulancia a centros de salud especializados tras ingerir clonazepam, recibiendo atención inmediata por personal médico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A pesar de su utilidad terapéutica, el clonazepam conlleva riesgos importantes. Uno de los principales es la dependencia, que puede desarrollarse incluso cuando el medicamento se toma según la prescripción médica, especialmente si el tratamiento es prolongado o a dosis elevadas.

La suspensión brusca puede provocar síntomas de abstinencia potencialmente graves, como convulsiones, ansiedad intensa, cambios del estado de ánimo, alteraciones del sueño, movimientos involuntarios e incluso situaciones que ponen en peligro la vida.

Por ello, cualquier reducción de dosis debe hacerse de manera gradual y bajo control profesional.

Otro riesgo significativo ocurre cuando el clonazepam se combina con opioides (como codeína, morfina u oxicodona), alcohol u otras sustancias que deprimen el sistema nervioso.

Tras la ingesta de clonazepam, algunas adolescentes presentaron cambios de comportamiento como desorientación, llanto y agitación, lo que motivó la intervención médica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esta combinación puede causar somnolencia extrema, respiración lenta, pérdida de conciencia y, en casos graves, la muerte. También pueden presentarse efectos adversos como mareos, confusión, problemas de memoria, alteraciones del equilibrio y cambios conductuales.

En niños y adolescentes se requiere vigilancia especial para detectar cambios emocionales, síntomas depresivos o conductas de riesgo.