Carolina Jiménez, vicerrectora de la Universidad Nacional en Bogotá, formalizó su salida luego del fallo que devuelve la rectoría a José Ismael Peña.

Carolina Jiménez, vicerrectora de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, presentó su renuncia el 18 de febrero de 2026.

La decisión responde al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó en forma perentoria restituir a José Ismael Peña en el cargo de rector, lo que ha impulsado salidas y pronunciamientos en la alta dirección universitaria, según lo indica un comunicado de la misma Universidad Nacional.

Jiménez comunicó a la comunidad universitaria que su renuncia será efectiva a partir del 19 de febrero de 2026.

Destacó que se acoge de manera estricta a la orden judicial. En el comunicado oficial, expresó: “Atendiendo al fallo del Tribunal Superior de Bogotá he presentado el día de hoy mi renuncia a la Vicerrectoría de la Sede Bogotá, la cual se hará efectiva a partir del 19 de febrero de 2026”, según recoge la Universidad Nacional.

En su mensaje de despedida, la exvicerrectora compartió un balance de sus 20 meses de gestión. Aseguró que deja “una sede distinta, incluyente, democrática y puesta al servicio del conjunto de la comunidad universitaria”, de acuerdo con el comunicado institucional.

La salida de Jiménez ocurre cuando se vencía el plazo fijado por el Tribunal Superior de Bogotá para que el Consejo Superior Universitario organizara el regreso de Peña a la rectoría.

La decisión judicial responde a una disputa interna por la conducción universitaria, que encabezó Leopoldo Múnera hasta la fecha del fallo.

El fallo indica que el órgano directivo debía concretar la restitución de Peña en un plazo de 48 horas.

La sesión clave del Consejo Superior Universitario se llevó a cabo el 19 de febrero de 2026 a las 8:30 a. m. en la sede principal, con el objetivo de definir las acciones para cumplir el dictamen judicial y establecer los próximos pasos institucionales.

En este mismo contexto, Andrés Felipe Mora, vicerrector general y quien ejercía como rector encargado desde noviembre de 2025, también presentó su renuncia.

En respuesta a la coyuntura, otros directivos expresaron su posición. Luz Stella Cadavid, vicerrectora de la sede Palmira, y Belizza Janet Ruiz Mendoza, de la sede Manizales, afirmaron en un comunicado difundido por El Tiempo:

“Esta determinación es producto de un proceso jurídico, adelantado en el marco del Estado social de derecho, ante lo cual la universidad es respetuosa; sin desconocer la importancia de que se mantenga la autonomía universitaria”.

Entre el personal académico, distintos sectores manifestaron sus puntos de vista sobre las transiciones en marcha.

Alejandra Sánchez Vásquez, representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario, pidió prudencia y diálogo: “Comprometerse con la universidad es demostrar que la prudencia y el respeto deben prevalecer más allá de toda diferencia argumental”, declaró a El Tiempo.

Además, al menos once decanos de la sede Bogotá suscribieron una declaración conjunta sobre el fallo judicial y el contexto institucional, reafirmando “nuestra defensa y trabajo por la Universidad Nacional, sin desconocer las consecuencias que dicha decisión tiene en la vida universitaria”.

En el balance de gestión, Jiménez destacó logros vinculados con la creación de un modelo de bienestar enfocado en la vida académica y laboral digna, la consolidación de una agenda científica transdisciplinaria y el desarrollo del Plan de Género, según detalló la Universidad Nacional.

También subrayó los avances en el proceso de Constituyente Universitaria y el fortalecimiento de “la democratización de la vida universitaria” como transformaciones impulsadas desde la vicerrectoría de Bogotá.

La administración central anunció su compromiso de asegurar una transición ordenada. El Consejo Superior Universitario prevé definir la hoja de ruta para implementar el fallo judicial en la sesión prevista,

En este escenario de cambio institucional, la comunidad académica mantiene la expectativa y la convicción de que su cohesión será clave para preservar el carácter público y el compromiso social de la Universidad Nacional.