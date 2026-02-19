Colombia

Carolina Jiménez, vicerrectora de la Universidad Nacional en Bogotá, formalizó su salida luego del fallo que devuelve la rectoría a José Ismael Peña.

El terremoto institucional en la Universidad Nacional agita la cúpula directiva y despierta incertidumbre sobre el futuro inmediato de la gestión académica y administrativa

Guardar
El comunicado oficial de la
El comunicado oficial de la institución detalla que la dimisión, motivada por la orden judicial que exige restituir a José Ismael Peña como rector, será efectiva a partir del 19 de febrero de 2026 - crédito Universidad Nacional

Carolina Jiménez, vicerrectora de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, presentó su renuncia el 18 de febrero de 2026.

La decisión responde al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó en forma perentoria restituir a José Ismael Peña en el cargo de rector, lo que ha impulsado salidas y pronunciamientos en la alta dirección universitaria, según lo indica un comunicado de la misma Universidad Nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jiménez comunicó a la comunidad universitaria que su renuncia será efectiva a partir del 19 de febrero de 2026.

Destacó que se acoge de manera estricta a la orden judicial. En el comunicado oficial, expresó: “Atendiendo al fallo del Tribunal Superior de Bogotá he presentado el día de hoy mi renuncia a la Vicerrectoría de la Sede Bogotá, la cual se hará efectiva a partir del 19 de febrero de 2026”, según recoge la Universidad Nacional.

En su mensaje de despedida, la exvicerrectora compartió un balance de sus 20 meses de gestión. Aseguró que deja “una sede distinta, incluyente, democrática y puesta al servicio del conjunto de la comunidad universitaria”, de acuerdo con el comunicado institucional.

Comunicado oficial de la Uiversidad
Comunicado oficial de la Uiversidad Nacional. La universidad informó que, tras la salida de altos cargos y en cumplimiento del fallo del Tribunal Superior de Bogotá, se organizarán acciones institucionales para acatar la restitución de Peña y definir los pasos siguientes - crédito Universidad Nacional

La salida de Jiménez ocurre cuando se vencía el plazo fijado por el Tribunal Superior de Bogotá para que el Consejo Superior Universitario organizara el regreso de Peña a la rectoría.

La decisión judicial responde a una disputa interna por la conducción universitaria, que encabezó Leopoldo Múnera hasta la fecha del fallo.

El fallo indica que el órgano directivo debía concretar la restitución de Peña en un plazo de 48 horas.

La sesión clave del Consejo Superior Universitario se llevó a cabo el 19 de febrero de 2026 a las 8:30 a. m. en la sede principal, con el objetivo de definir las acciones para cumplir el dictamen judicial y establecer los próximos pasos institucionales.

En este mismo contexto, Andrés Felipe Mora, vicerrector general y quien ejercía como rector encargado desde noviembre de 2025, también presentó su renuncia.

Carolina Jiménez, vicerrectora de la
Carolina Jiménez, vicerrectora de la Unal sede Bogotá. Los recientes anuncios de renuncia de integrantes de la alta dirección responden a la orden judicial que otorga un plazo para reubicar al exrector y reconfiguran el panorama organizacional de la casa de estudios - crédito Unal

En respuesta a la coyuntura, otros directivos expresaron su posición. Luz Stella Cadavid, vicerrectora de la sede Palmira, y Belizza Janet Ruiz Mendoza, de la sede Manizales, afirmaron en un comunicado difundido por El Tiempo:

“Esta determinación es producto de un proceso jurídico, adelantado en el marco del Estado social de derecho, ante lo cual la universidad es respetuosa; sin desconocer la importancia de que se mantenga la autonomía universitaria”.

Entre el personal académico, distintos sectores manifestaron sus puntos de vista sobre las transiciones en marcha.

Alejandra Sánchez Vásquez, representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario, pidió prudencia y diálogo: “Comprometerse con la universidad es demostrar que la prudencia y el respeto deben prevalecer más allá de toda diferencia argumental”, declaró a El Tiempo.

Además, al menos once decanos de la sede Bogotá suscribieron una declaración conjunta sobre el fallo judicial y el contexto institucional, reafirmando “nuestra defensa y trabajo por la Universidad Nacional, sin desconocer las consecuencias que dicha decisión tiene en la vida universitaria”.

El regreso de José
El regreso de José Ismael Peña, ordenado judicialmente, desencadena renuncias y redefine los equilibrios de poder en la universidad, abriendo una etapa marcada por interrogantes sobre su gobernabilidad y autonomía - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

En el balance de gestión, Jiménez destacó logros vinculados con la creación de un modelo de bienestar enfocado en la vida académica y laboral digna, la consolidación de una agenda científica transdisciplinaria y el desarrollo del Plan de Género, según detalló la Universidad Nacional.

También subrayó los avances en el proceso de Constituyente Universitaria y el fortalecimiento de “la democratización de la vida universitaria” como transformaciones impulsadas desde la vicerrectoría de Bogotá.

La administración central anunció su compromiso de asegurar una transición ordenada. El Consejo Superior Universitario prevé definir la hoja de ruta para implementar el fallo judicial en la sesión prevista,

En este escenario de cambio institucional, la comunidad académica mantiene la expectativa y la convicción de que su cohesión será clave para preservar el carácter público y el compromiso social de la Universidad Nacional.

Temas Relacionados

Carolina JiménezBogotáJosé Ismael PeñaConsejo Superior UniversitarioRenuncia RectoríaAutonomía UniversitariaColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Piajo en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

La Tribu inicia su camino en el torneo de clubes más importante de Suramérica, en condición de visita, ante el cuadro venezolano que dejó en la fase 1 a The Strongest de Bolivia

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima

Jeffrey Epstein mencionó al expresidente Álvaro Uribe y su relación con Hugo Chávez en correos enviados al sultán árabe Ahmed Bin Sulayem: esto se sabe

Los mensajes del magnate estadounidense, que actuó como asesor estratégico para el entonces directivo de DP World, se centraron en la complejidad de lograr alianzas sin generar suspicacias

Jeffrey Epstein mencionó al expresidente

Mujer explicó cómo se enteró que fue designada jurado de votación en el último minuto: “Revisen la página todo el tiempo”

Según el relato, cualquier persona puede ser convocada aunque en la página no aparezca la designación oficial, por lo que pidió revisar todo el tiempo

Mujer explicó cómo se enteró

David Luna propuso moción de censura contra el ministro Guillermo Jaramillo por muerte del menor Kevin Acosta: “El crimen no puede quedar impune”

La iniciativa incluye la petición de suspensión inmediata del jefe de la cartera sanitaria y destaca la importancia de esclarecer los hechos en torno al reciente fallecimiento que ha conmocionado al país

David Luna propuso moción de

Ella es la actriz colombiana que ‘le robó el corazón’ a Gian Marco, el juez peruano de ‘A otro nivel’

El reconocido cantante ha dejado atrás la discreción para mostrarse más cercano a sus fans, compartiendo detalles emotivos de su vínculo con la actriz y cantante colombiana Juliana Molina en plena etapa de renovación personal

Ella es la actriz colombiana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

Ella es la actriz colombiana

Ella es la actriz colombiana que ‘le robó el corazón’ a Gian Marco, el juez peruano de ‘A otro nivel’

Valentina, del ‘Desafío Siglo XXI’, se pronunció en redes sociales tras perder la final: “Era una joven ingenua”

Shakira en Barranquilla: se conocen nuevos detalles de la visita de la colombiana a su ciudad natal junto a Beéle

Grupo Niche confirmó fecha en el prestigioso Hollywood Bowl de Los Ángeles junto a Natti Natasha

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

Deportes

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Piajo en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Estas son las polémicas arbitrales que reclamó el técnico del América de Cali: el Junior ganó en el último minuto

Director deportivo del Minnesota United habló del rol que tendría James Rodríguez: “Podría ser un supersuplente”

Hasta las barras bravas del fútbol colombiano también saldrán a marchar por el aumento del salario mínimo