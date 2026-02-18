Golpe al narcotráfico en la Amazonía: incautan dos lanchas con cocaína, marihuana tipo skunk y armas de fuego de largo alcance

La Armada de Colombia y la Policía Federal de Brasil interceptaron dos lanchas blindadas usadas para el tráfico internacional de drogas - crédito Armada

En una acción conjunta, las autoridades de Colombia y Brasil incautaron una importante cantidad de drogas, armamento y equipos de comunicación en el corazón de la Amazonía, dando un golpe directo a las redes de narcotráfico de la región.

La operación, que tuvo lugar en el Río Solimões, cerca de la ciudad de Manaos, combinó los esfuerzos de la Armada de Colombia y la Policía Federal de Brasil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ambas instituciones actuaron tras el análisis de inteligencia proporcionado por el Centro de Fusión de Información de la Amazonía y el Comando de Guardacostas de la Amazonía, lo que permitió identificar y atacar los puntos neurálgicos de la cadena de producción, acopio y transporte de sustancias ilícitas.

Así como lo explicó el capitán de Fragata Ciro Alfonso Reyes Hernández, comandante del Grupo de Guardacostas de la Amazonía: “Gracias al trabajo de inteligencia articulado entre el Centro de Fusión de Información de la Amazonía, el Comando de Guardacostas del Amazonas, fueron interceptadas dos lanchas blindadas que transportaban 426 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 3.945 kilogramos de marihuana, 10 armas de largo alcance y más de tres mil cartuchos y equipos de comunicaciones”.

Las autoridades evitaron la circulación de más de un millón de dosis de cocaína y 700 mil dosis de marihuana en el mercado internacional - crédito Armada

El decomiso de este arsenal y droga no solo representa una acción táctica, sino que, de acuerdo con las cifras oficiales, implica una pérdida estimada en 22 millones de dólares para las estructuras criminales.

Según las autoridades, esta cantidad de droga podría haberse traducido en más de un millón de dosis de cocaína y cerca de 700 mil dosis de marihuana en el mercado internacional.

La marihuana incautada corresponde a la variedad skunk, reconocida por su olor intenso y una alta concentración de THC, el principal componente psicoactivo del cannabis. Esta variedad suele cultivarse bajo condiciones controladas en invernaderos, donde la luz, la humedad y la temperatura se ajustan para maximizar tanto su potencia como su rendimiento.

En el contexto del narcotráfico transnacional, el skunk es considerado un producto de alto valor. Su potencia y la rapidez con la que altera el sistema nervioso la convierten en una de las variantes más demandadas en los mercados ilícitos, lo que explica el interés de las organizaciones criminales en su producción y distribución.

El decomiso de clorhidrato de cocaína y marihuana skunk representa pérdidas de 22 millones de dólares para las redes del narcotráfico - crédito Armada

El éxito de esta operación es resultado de la cooperación binacional y del compromiso sostenido entre las fuerzas de seguridad brasileñas y colombianas.

Las autoridades resaltan que la acción conjunta no solo afecta las finanzas de los grupos criminales, sino que también contribuye a la protección de la seguridad, el medio ambiente y la tranquilidad de las comunidades amazónicas.

La Armada de Colombia ha reiterado su determinación de mantener una presencia activa en los ríos y zonas estratégicas del sur del país. "La Armada de Colombia reafirma su compromiso permanente en la lucha contra el narcotráfico y en la protección de la seguridad y la biodiversidad de la región del Amazonas. Ser guardacostas es un honor“, concluyó el oficial.

Golpe a la minería ilegal en Guainía: Armada neutralizó nueve unidades mineras en operativos fluviales

Las autoridades colombianas intensificaron las operaciones fluviales en el departamento del Guainía, con el objetivo de frenar la expansión de la minería ilegal en la región amazónica. Entre enero y febrero de 2026, la Armada de Colombia y la Policía Nacional desplegaron intervenciones en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, centrando sus esfuerzos en los corredores fluviales próximos a Inírida y Barrancominas.

La Armada de Colombia neutraliza nueve unidades de minería ilegal durante operativos fluviales en Guainía - crédito prensa Armada de Colombia

Las acciones se focalizaron en puntos estratégicos por donde suelen circular insumos y maquinaria vinculados a la extracción ilícita de minerales. Las autoridades lograron neutralizar nueve Unidades de Producción Minera (UPM), afectando directamente la capacidad operativa de las redes dedicadas a esta actividad en Guainía.

Durante los operativos, las fuerzas públicas decomisaron maquinaria y herramientas clave para la minería ilegal. Entre los objetos incautados figuran motores, bombas, mangueras, dragas, tapetes y rotores, además de un volumen relevante de combustible.

Uno de los hallazgos más significativos fue la confiscación de más de 12.000 galones de combustible, una cifra que, según información de la Fuerza Naval de la Orinoquía, representa un golpe relevante a la logística y las finanzas de las organizaciones criminales que operan en la zona.

Este combustible resulta esencial para el funcionamiento continuo de las UPM, por lo que su pérdida dificulta la reactivación de las actividades ilícitas.