Colombia

“Te voy a mandar tus cosas por FedEx”: la exseñorita Colombia Patricia López reveló el curioso final de su primer gran amor

La exreina compartió cómo sus experiencias amorosas contribuyeron a moldear su carácter y, especialmente, cómo una nueva relación con alguien 17 años menor que ella le permitió ver la vida desde una perspectiva diferente

Guardar
En el pódcast, Patricia López
En el pódcast, Patricia López Ruiz compartió sobre su tercer gran amor, alguien que llegó cuando ella atravesaba la menopausia - crédito @patrilopezruiz/Instagram

Patricia López Ruiz, reconocida exseñorita Colombia y figura de la belleza nacional, compartió detalles de su vida más allá de las pasarelas y los concursos, durante una entrevista en el pódcast Las Menopáusicas, conducido por Yolanda Ruíz y María Elvira Samper.

La ex reina de belleza habló sobre sus amores, los cambios que marcaron su vida y un curioso episodio relacionado con su separación que, de alguna manera, significó un antes y un después en su camino hacia la autodefinición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

López, que ganó el certamen de Señorita Colombia en 1986 y representó al país en el concurso de Miss Universo en 1987, recordó el impacto del reinado en su identidad; aunque el reconocimiento la llevó a ser un ícono de belleza, nunca se sintió completamente identificada con ese rol.

Patricia López habló del amor,
Patricia López habló del amor, la belleza y la menopausia, situaciones que la ayudaron a afrontar cada etapa de su vida - crédito @patrilopezruiz/Instagram

“Era un bebé. Nunca en la vida yo firmé eso. Yo no firmé que yo iba a ser el resto de mi vida reina”, confesó, y destacó la presión constante de ajustarse a los estándares impuestos por la sociedad. Para ella, esa experiencia se convirtió en un desafío personal que, con el paso de los años, también le permitió entender la importancia de ir más allá de la imagen física.

Los tres amores de la vida de Patricia López

En el pódcast, Patricia compartió detalles sobre las tres relaciones amorosas más significativas de su vida, dos de ellas conocidas por la opinión pública.

La primera, con Thierry de Ligny, un francés que se convirtió en el padre de sus hijos y con el que se casó cuando ella tenía 21 años: “Viví siete años en Francia, mis hijos estudiaron en el liceo francés y uno de mis hijos vive allá”, dijo, mientras rememoraba la importancia de esa etapa en su vida.

Patricia López recordó cómo esta relación se vio afectada cuando decidió seguir su sueño de convertirse en periodista y trabajar con Yamid Amat en Colombia. Además de cubrir eventos como Señorita Colombia y Miss Universo, sus compromisos laborales en televisión terminaron por distanciarla de su pareja: “A veces uno no quiere y ahí, las dos personas que están enamoradas se aferran y quieren hacer todo lo posible para que la otra persona siga queriéndonos”.

En su charla en 'Las
En su charla en 'Las Menopáusicas', Patricia López habló de su vida sentimental y que todas esas relaciones la ayudaron a superarse y a encontrar su camino - crédito @patrilopezruiz/Instagram

A pesar de los intentos por salvar la relación, Patricia aceptó que el amor ya se había perdido. “No puedo hacer nada contra que me desenamoré de una persona o que alguien se desenamore de mí”, reflexionó sobre ese periodo difícil. La ruptura culminó con una llamada telefónica de su ex: “Me dijo que ya no estaba enamorado de mí y que se iba a ir a vivir con otra persona”.

Sobre este amor, Patricia narró entre risas el peculiar cierre de esa etapa: “Él me dijo: ‘Te voy a mandar tus cosas por FedEx, porque ya no quiero que estés aquí’. Y añadió, ‘¿FedEx o DHL?’”, concluyó entre risas, al no recordar por qué empresa le enviaron sus cosas.

La segunda relación fue con Luis Alberto Moreno, periodista y exministro de Desarrollo Económico y hermano del congresista de Estados Unidos Bernie Moreno, al que describió como un amor con una fuerte conexión emocional, aunque en una entrevista para la revista VEA en 2015, señaló: "No me casé y estuvimos juntos 10 años. Esa sí fue una separación muy dura para mí, porque cuando hay traición, mentira y engaño, es difícil superarlo“.

Patricia López Ruiz, exseñorita Colombia
Patricia López Ruiz, exseñorita Colombia y Miss Fotogénica en Miss Universo 1987, recordó en Las Menopáusicas la presión de ser vista como un símbolo de belleza - crédito Las Menopáusicas/YouTube

Y el tercer amor, aunque no reveló el nombre de la persona, lo describió como fundamental para su proceso de sanación personal, especialmente en su lucha contra los efectos de la menopausia.

“Fue una persona que me cogió cuando estaba empezando la menopausia, fue una curita para mi corazón, porque me enseñó a ver la vida alegre, feliz, descomplicada (...) una vida normal y me enseñó a disfrutar la vida normal”, relató con calidez y gratitud.

Además, contó que este hombre misterioso es 17 años más joven que ella, pero que está muy feliz por todo lo que él significa en su vida.

Temas Relacionados

Patricia LópezSeñorita Colombia en 1986Las MenopausicasYolanda RuízMaría Elvira SamperThierry de LignyLuis Alberto MorenoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia debutó con derrota ante Ecuador en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 Femenino

La Tricolor está obligada a corregir su rendimiento y buscar una victoria en su próximo partido frente a Brasil para mantenerse con opciones

Colombia debutó con derrota ante

Defensoría del Pueblo pidió tumbar la emergencia económica que suspendió la Corte Constitucional, pero hizo importante salvedad

Iris Marín solicitó que se mantengan los recursos asignados al sistema de salud para evitar una crisis financiera en el sector

Defensoría del Pueblo pidió tumbar

Gobierno advierte riesgos por aumento de precipitaciones: Urrá e Hidroituango permanecen bajo estricta vigilancia tras pronóstico de lluvias

Las zonas del Caribe, occidente, sur andino y el Pacífico están entre las más expuestas a impactos por lluvias, según el aviso emitido durante el Consejo de Ministros y sustentado en informes del Ideam

Gobierno advierte riesgos por aumento

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata ganó la primera parte de la competencia y siguió su camino para poner su nombre en la copa

El capítulo de cierre dejó grandes emociones al recordar los mejores momentos de los últimos desafiantes

Final del ‘Desafío Siglo XXI’:

Estos son los estrenos de cine más esperados en Colombia según Google

Según los datos de Google Trends, ‘Pecadores’ se posiciona como la película más buscada en el país, generando un alto nivel de expectativa entre los cinéfilos

Estos son los estrenos de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Final del ‘Desafío Siglo XXI’:

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata ganó la primera parte de la competencia y siguió su camino para poner su nombre en la copa

‘El chico de la ruana’ contó entre lágrimas cómo un beneficiario de sus viajes resultó ser un acosador: tenía antecedentes

La Segura sorprendió a sus fans con un video en el que aclaró rumores sobre su segundo embarazo

Isabella Ladera confesó el inesperado problema que atraviesa en su segundo embarazo

Quiénes serán los ganadores del ‘Desafío del Siglo XXI’: estos fueron los nombres que se filtraron

Deportes

Colombia debutó con derrota ante

Colombia debutó con derrota ante Ecuador en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 Femenino

Jhon Arias sorprende en Palmeiras: su debut sería antes de lo previsto

Presidente de New England Revolution desmintió negociación con Santa Fe por Brayan Ceballos

Fabián Bustos llegó a Millonarios con un reto claro: “No sirve otra cosa que ser campeón”

Colombia está lista para el Panamericano de Pista en Chile: estos son sus seleccionados y objetivos