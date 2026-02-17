“Te voy a mandar tus cosas por FedEx”: la exseñorita Colombia Patricia López reveló el curioso final de su primer gran amor

En el pódcast, Patricia López Ruiz compartió sobre su tercer gran amor, alguien que llegó cuando ella atravesaba la menopausia - crédito @patrilopezruiz/Instagram

Patricia López Ruiz, reconocida exseñorita Colombia y figura de la belleza nacional, compartió detalles de su vida más allá de las pasarelas y los concursos, durante una entrevista en el pódcast Las Menopáusicas, conducido por Yolanda Ruíz y María Elvira Samper.

La ex reina de belleza habló sobre sus amores, los cambios que marcaron su vida y un curioso episodio relacionado con su separación que, de alguna manera, significó un antes y un después en su camino hacia la autodefinición.

López, que ganó el certamen de Señorita Colombia en 1986 y representó al país en el concurso de Miss Universo en 1987, recordó el impacto del reinado en su identidad; aunque el reconocimiento la llevó a ser un ícono de belleza, nunca se sintió completamente identificada con ese rol.

“Era un bebé. Nunca en la vida yo firmé eso. Yo no firmé que yo iba a ser el resto de mi vida reina”, confesó, y destacó la presión constante de ajustarse a los estándares impuestos por la sociedad. Para ella, esa experiencia se convirtió en un desafío personal que, con el paso de los años, también le permitió entender la importancia de ir más allá de la imagen física.

Los tres amores de la vida de Patricia López

En el pódcast, Patricia compartió detalles sobre las tres relaciones amorosas más significativas de su vida, dos de ellas conocidas por la opinión pública.

La primera, con Thierry de Ligny, un francés que se convirtió en el padre de sus hijos y con el que se casó cuando ella tenía 21 años: “Viví siete años en Francia, mis hijos estudiaron en el liceo francés y uno de mis hijos vive allá”, dijo, mientras rememoraba la importancia de esa etapa en su vida.

Patricia López recordó cómo esta relación se vio afectada cuando decidió seguir su sueño de convertirse en periodista y trabajar con Yamid Amat en Colombia. Además de cubrir eventos como Señorita Colombia y Miss Universo, sus compromisos laborales en televisión terminaron por distanciarla de su pareja: “A veces uno no quiere y ahí, las dos personas que están enamoradas se aferran y quieren hacer todo lo posible para que la otra persona siga queriéndonos”.

A pesar de los intentos por salvar la relación, Patricia aceptó que el amor ya se había perdido. “No puedo hacer nada contra que me desenamoré de una persona o que alguien se desenamore de mí”, reflexionó sobre ese periodo difícil. La ruptura culminó con una llamada telefónica de su ex: “Me dijo que ya no estaba enamorado de mí y que se iba a ir a vivir con otra persona”.

Sobre este amor, Patricia narró entre risas el peculiar cierre de esa etapa: “Él me dijo: ‘Te voy a mandar tus cosas por FedEx, porque ya no quiero que estés aquí’. Y añadió, ‘¿FedEx o DHL?’”, concluyó entre risas, al no recordar por qué empresa le enviaron sus cosas.

La segunda relación fue con Luis Alberto Moreno, periodista y exministro de Desarrollo Económico y hermano del congresista de Estados Unidos Bernie Moreno, al que describió como un amor con una fuerte conexión emocional, aunque en una entrevista para la revista VEA en 2015, señaló: "No me casé y estuvimos juntos 10 años. Esa sí fue una separación muy dura para mí, porque cuando hay traición, mentira y engaño, es difícil superarlo“.

Y el tercer amor, aunque no reveló el nombre de la persona, lo describió como fundamental para su proceso de sanación personal, especialmente en su lucha contra los efectos de la menopausia.

“Fue una persona que me cogió cuando estaba empezando la menopausia, fue una curita para mi corazón, porque me enseñó a ver la vida alegre, feliz, descomplicada (...) una vida normal y me enseñó a disfrutar la vida normal”, relató con calidez y gratitud.

Además, contó que este hombre misterioso es 17 años más joven que ella, pero que está muy feliz por todo lo que él significa en su vida.