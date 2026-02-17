Salario mínimo de 2026: revelan error que influye en el desempeño de los trabajadores y complica el ajuste del sueldo

Para 2026, el Gobierno Petro estableció que el salario mínimo en Colombia sea de $2.000.000 bajo el concepto de "salario vital" - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La suspensión temporal del decreto que estableció un aumento del 23,7% del salario mínimo en Colombia para 2026 generó un nuevo debate sobre cómo se mide en realidad la productividad laboral, indicador que mide la eficiencia con la que se producen bienes y servicios por cada trabajador u hora laborada y que es un eje fundamental en estos ajustes. Al respecto, economistas dicen que la controversia no es una disputa ideológica, sino el reflejo de una discusión profundamente metodológica.

Por ejemplo, los economistas Leonardo Urrea y Christian Gómez Cañón dicen que el rigor conceptual y evitar simplificaciones son esenciales al comparar la evolución del salario mínimo con la productividad real del país.

La fórmula vigente para determinar el salario mínimo en Colombia integra la variación de la inflación y la llamada Productividad Total de los Factores (PTF). La última surge del modelo de Solow (teoría que explica el crecimiento económico a largo plazo mediante la acumulación de capital, el crecimiento de la fuerza laboral y el progreso tecnológico) y, de acuerdo con la Ley 278 de 1996 y la Sentencia C-815 de 1999, es uno de los criterios clave para los incrementos salariales, junto con el impacto general del salario en la economía.

Leonardo Urrea, economista, dijo que cuando se corrige y se compara productividad por trabajador con salario mínimo (la comparación correcta), la brecha desaparece - crédito @leo_urrea_r/X

La regulación busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y establecer un marco de referencia técnico.

Productividad tiene limitaciones

Urrea, profesor de la Universidad Nacional y estudiante de doctorado en la Universidad de Pittsburgh, junto con Gómez Cañón, egresado de la Universidad de los Andes, advirtieron por medio de una columna de opinión para La Silla Vacía denominada “El debate por la fijación del salario mínimo se basa en un error de cálculo” que la Productividad Total de los Factores está respaldada por teorías sólidas, pero presenta limitaciones. “El problema de fondo no es ideológico, es metodológico”, recalcaron en el análisis. Destacaron que, más que medir avances tecnológicos o eficiencia, este indicador “refleja cómo se distribuye el ingreso entre capital y trabajo”.

En consecuencia, surgen dudas sobre su uso directo como herramienta para definir incrementos salariales.

Algunas propuestas alternativas sugieren reemplazar la PTF por la productividad laboral, calculada como el Producto Interno Bruto (PIB) dividido entre el número de trabajadores o las horas trabajadas. De acuerdo con el economista Daniel Ossa, citado en el análisis, el método podría considerarse más sencillo e intuitivo. Sin embargo, Urrea y Gómez Cañón advierten que trasladar la política salarial a esa métrica también conlleva problemas técnicos y de atribución.

La fórmula que se emplea con normalidad para establecer el aumento del salario mínimo es inflación más productividad - crédito Dane

El primer obstáculo de la productividad laboral radica en que asigna todo incremento de la producción a los trabajadores, sin distinguir entre el efecto del trabajo y el aporte de la inversión, la tecnología o los recursos naturales. “Si una empresa produce más gracias a una nueva máquina, el indicador atribuye ese aumento a los trabajadores”, explicaron en la columna. Así, cualquier aumento del PIB se podría traducir en la obligación de subir los salarios, sin tomar en cuenta factores externos al esfuerzo individual.

Distorsión sectorial es otro problema

Un segundo problema, insistieron, es la distorsión sectorial. En la economía colombiana, sectores como la minería y los hidrocarburos representan entre el 4% y el 6,5% del PIB en la última década, pero solo generan unos 160.000 empleos directos en una fuerza laboral que supera los 23 millones de personas. Cambios en los precios internacionales pueden modificar el promedio de productividad, aunque la situación de un mesero o una empleada doméstica permanezca estable. Urrea y Gómez Cañón se preguntan: “¿Tiene sentido que el salario mínimo de un mesero, una profesora o una empleada doméstica se determine con base en un choque de precios internacionales que no tiene nada que ver con su trabajo?”

A esto se suma la paradoja cíclica: durante una recesión, si el descenso de las horas trabajadas es más drástico que la caída de la producción, la productividad por hora puede aumentar de manera artificial y generar la ilusión de que los salarios deberían subir. Los economistas recordaron que “en 2020, durante la pandemia, las horas trabajadas cayeron mucho más que el PIB y la productividad por hora se disparó, pasando de un índice cercano a 200 a casi 240, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde)”.

Si ese criterio se hubiera adoptado, el ajuste salarial habría sido desproporcionado en el momento de mayor crisis económica reciente.

El salario mínimo en Colombia es devengado por más de 2,4 millones de trabajadores - crédito Luisa González/Reuters

Además, el cálculo de la productividad laboral enfrenta el reto de la alta informalidad laboral, ya que, de acuerdo con el Dane, en 2025 el 55% de la población ocupada era informal y en áreas rurales la cifra llegaba al 80%. Si se incluye a todos los ocupados, el promedio de productividad baja; si solo se considera el empleo formal, el dato se sobredimensiona. Así, un promedio nacional único puede resultar engañoso y perjudicial para las pequeñas empresas, que no se benefician de los mismos niveles de producción que los sectores intensivos en capital.

Comparación incorrecta

Otro punto en discusión es el índice de productividad por hora, que, según la Ocde, se duplicó entre 1995 y 2024, con el salario mínimo mensual. Sin embargo, según los economistas, la comparación es incorrecta porque en Colombia el salario mínimo se paga por mes y por trabajador, no por hora. Recordaron que el economista José David Pulido explicó que el cotejo válido debe hacerse entre la productividad por trabajador y el salario mínimo mensual. Solo si ambas cifras crecen al mismo ritmo, el costo laboral unitario permanece estable.

Cuando se hace el ejercicio, el panorama cambia: “Hasta 2024, sin contar ajustes de 2025 y 2026, el salario mínimo real ha aumentado entre 15% y 19% por encima de la productividad laboral por trabajador desde 1994”. Esto indica que, a diferencia de la percepción de que el salario está rezagado, en realidad ha crecido más que la productividad en las últimas tres décadas.

Cualquier aumento en el salario mínimo es inflacionario, dicen expertos - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Además, que “esto implica que los ejercicios contrafactuales que sugieren que el salario mínimo debería superar los dos millones de pesos también se basan en la comparación inconsistente y sus conclusiones cambian radicalmente al corregir la unidad de medida”.

Diferencia entre la productividad por hora y la productividad por trabajador

La diferencia entre la productividad por hora y la productividad por trabajador radica en que el número promedio de horas trabajadas ha disminuido y se produjo una migración hacia sectores con menos intensidad horaria. Así, aunque la productividad por hora se duplicó, la productividad por trabajador solamente subió un 40%. Para Urrea y Gómez Cañón, “el argumento de que existe una brecha creciente entre productividad y salarios se basa en comparar magnitudes que no son comparables. La unidad de medida importa y, en este caso, cambiarla transforma por completo la conclusión”.

Los expertos consideran que no basta con sustituir un indicador por otro. La normativa colombiana exige tener en cuenta, además de la productividad, factores como el costo de vida, la informalidad, la brecha de ingresos entre los sectores formal e informal y los costos laborales de las empresas que pagan el mínimo. De acuerdo con la Ocde, los indicadores de productividad laboral sirven para el diagnóstico y la comparación macroeconómica, pero no son instrumentos suficientes para definir incrementos salariales nacionales.

Urrea y Gómez Cañón sostienen que la política salarial debe basarse en varias fuentes de información, desagregar los datos por sectores, evitar promedios únicos y adaptar el análisis a la realidad de cada grupo de trabajadores. “La discusión no se resuelve reemplazando un indicador imperfecto por otro igualmente imperfecto. La normativa colombiana ya contempla un marco más amplio”, destacaron.