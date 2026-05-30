Colombia

Paloma Valencia pidió el voto a los seguidores del expresidente Álvaro Uribe: “Uribista, vota uribista”

La candidata se refirió también al perfil que busca proyectar como jefa de Estado y a su relación con mandatarios locales a mencionar que trabajará con todos los alcaldes y gobernadores

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Este video presenta un segmento de conversación nocturna de la senadora y candidata Paloma Valencia y el expresidencte y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe - crédito Paloma Valencia

A menos de dos días de las votaciones a la Presidencia de Colombia que se realizarán el 31 de mayo de 2026, la senadora Paloma Valencia pidió el respaldo de los seguidores del expresidente Álvaro Uribe y aseguró que, si llega a la Casa de Nariño, asumirá como propia la continuidad política del líder del Centro Democrático al afirmar que “el legado del presidente Uribe queda en buenas manos, porque yo sé lo que represento y yo lo voy a honrar”.

En su mensaje, la senadora describió el enfoque de gobierno que dice encarnar: “Una Colombia segura, una Colombia con política social, un Estado pequeño y una vocación de diálogo y de territorio”. En esa misma línea, planteó que su administración no dejaría al país “descuidado”.

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Valencia se refirió también al perfil que busca proyectar como jefa de Estado y a su relación con mandatarios locales al señalar: “Un presidente que quiera a todos los colombianos, que trabaje con todos los alcaldes, con todos los gobernadores, con manos limpias”.

La mujer vinculó esa promesa con su defensa del orden institucional al afirmar: “Ese legado está a salvo conmigo. Yo voy a defender esta democracia, voy a defender este país como lo llevo defendiendo los últimos 12 años de mi vida, sin falta”.

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Ilustración acuarela de Paloma Valencia y Álvaro Uribe sentados en una mesa con papeles y tazas de café, conversando activamente; estantería al fondo.
Paloma Valencia y Álvaro Uribe conversan sentados en una mesa, con documentos y café, previoa la jornada elctoral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En otra parte de su intervención, la congresista dijo que ha mantenido posiciones consistentes en debates nacionales: “En todos los grandes temas de este país, ahí he estado, marcando la pauta y defendiendo las cosas en las que creo”. También aludió a señalamientos sobre su estilo político al contar: “Dicen algunos: ‘Muy brava, muy peleona’, pero nunca he quedado mal”.

La senadora agregó que su respaldo al uribismo es permanente y lo presentó como un rasgo identitario: “Los colombianos me conocen como Paloma, la de siempre”. Y remarcó: “La de siempre uribista, la que se va a morir uribista”.

En el tramo final, Valencia exhortó a sus simpatizantes a votar por la colectividad al decir: “Uribista, vota uribista”. Luego cerró su llamado con una apelación directa al vínculo con Uribe: “El que quiere al presidente Uribe tiene que entender que hoy el futuro de Colombia, el futuro de nuestro Centro Democrático, el futuro del legado del presidente Uribe, queda en buenas manos. Manos de mujer, firme y honesta”.

A dos días de las votaciones a la Presidencia de Colombia que se realizarán el 31 de mayo de 2026, la senadora Paloma Valencia pidió el respaldo de los seguidores del expresidente Álvaro Uribe y aseguró que, si llega a la Casa de Nariño, asumirá como propia la continuidad política del líder del Centro Democrático - crédito Paloma Valencia/Facebook
A dos días de las votaciones a la Presidencia de Colombia que se realizarán el 31 de mayo de 2026, la senadora Paloma Valencia pidió el respaldo de los seguidores del expresidente Álvaro Uribe y aseguró que, si llega a la Casa de Nariño, asumirá como propia la continuidad política del líder del Centro Democrático - crédito Paloma Valencia/Facebook

Nuevo Liberalismo llamó a su militancia a movilizar votos por la campaña de Paloma Valencia

El partido Nuevo Liberalismo definió un nuevo rumbo para la campaña presidencial en Colombia al anunciar su respaldo a la dupla conformada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. La directriz fue emitida el 28 de mayo de 2026 y ordena a toda la militancia “votar y movilizar el voto” por los candidatos, de cara a las elecciones previstas para el 31 de mayo.

En el documento, Juan Manuel Galán hizo un llamado a la acción: “No es momento de tibiezas. No es momento de dudas. No es momento de quedarse en la casa”. El dirigente insistió en que la estructura partidaria debe convertir la consigna en acciones concretas. “Es momento de salir, convencer, llamar, organizar y votar”, enfatizó Galán en la carta dirigida a los miembros del partido.

La instrucción fue clara para todos los afiliados: la tarea es “VOTAR. MOVILIZAR. DEFENDER. GANAR”. Esta consigna busca dejar atrás los discursos abstractos y pasar a una etapa activa de proselitismo, según la comunicación interna difundida por la dirección nacional.

El partido Nuevo Liberalismo formalizó su respaldo a la candidatura presidencial de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y a su fórmula vicepresidencial, el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo - crédito Nuevo Liberalismo
El partido Nuevo Liberalismo formalizó su respaldo a la candidatura presidencial de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y a su fórmula vicepresidencial, el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo - crédito Nuevo Liberalismo

La razón del respaldo también quedó plasmada en palabras de Galán, quien destacó los perfiles de la fórmula presidencial: “Paloma Valencia representa firmeza, autoridad, libertad y amor por Colombia. Daniel Oviedo representa seriedad, conocimiento y capacidad de gobierno”.

Con esta decisión, el partido Nuevo Liberalismo determinó una línea de acción precisa para sus simpatizantes, apostando por la fórmula que encabeza la senadora del Centro Democrático y el exdirector del Dane. El objetivo inmediato es fortalecer la movilización y garantizar una presencia activa en las urnas durante la jornada electoral.

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