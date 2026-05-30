Ejecutan desalojo del candidato presidencial Santiago Botero tras denuncia de violencia intrafamiliar, faltando un día para las elecciones

Los hechos se produjeron después de que la esposa de Santiago Botero y el hijo menor denunciaran presuntas agresiones, lo que motivó una intervención policial y la prohibición de que el candidato se acerque a los afectados - crédito Suministrada

La Comisaría de Familia de Cartagena ejecutó el desalojo del apartamento de Santiago Botero, candidato presidencial, con apoyo policial, tras denuncias de violencia intrafamiliar presentadas por su esposa, Manuela Echeverri, y el hijo menor de ambos.

El procedimiento tuvo lugar desde las primeras horas del sábado, según el documento judicial expedido por un tribunal de Cartagena.

La medida incluyó la expulsión inmediata del candidato y la prohibición de ingresar a cualquier lugar donde se encontraran Manuela Echeverri y el hijo de ambos, con intervención de la Policía de Cartagena.

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El auto, con fecha del 29 de mayo de 2026, ordena el desalojo del apartamento a raíz de hechos informados el 28 de mayo, señalando que la presencia de Botero representaba una amenaza para la vida y la integridad de su familia.

“Se denuncia por parte de la señora Manuela Echeverri Hoyos hechos de violencia en el contexto familiar por parte del señor Raúl Santiago Botero Jaramillo, advirtiendo como fecha de los últimos hechos el día 28 de mayo de 2026″, se lee en el auto judicial.

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La medida, firmada el 29 de mayo de 2026, obedece a la percepción de amenaza para la integridad de la esposa y el hijo del aspirante presidencial y contempla protección y restricción de acceso - crédito Auto Judicial

La Comisaría adoptó medidas de protección para permitir que Echeverri y el menor retiraran pertenencias y evitar actos de intimidación, de acuerdo con el medio citado.

Las autoridades advirtieron que Botero tiene prohibido esconder, trasladar o acercarse a su hijo y a su esposa en cualquier otro lugar donde ellos estén. Estos límites buscan impedir nuevas perturbaciones, conforme a los documentos citados por el medio.

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El operativo y la resistencia de Botero

En el operativo de desalojo, Santiago Botero se negó a colaborar y permaneció en el interior de la vivienda. El comisario Amin Sanabria Aislant relató el auto que Botero bloqueó el acceso y lanzó amenazas hacia los funcionarios.

“Botero le cerró la puerta a su esposa y a su hijo de diez meses. Incluso manifestó: ‘dar balín a los abogados’”, indicó el comisario.

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Sanabria enfatizó que la intervención busca reintegrar a la madre y al hijo al hogar. La negativa de Botero a abrir el apartamento ha dificultado el proceso. “El menor de diez meses fue enviado a un hogar de paso mientras esperamos que el señor colabore y permita el ingreso de la madre para retirar pertenencias”, puntualizó.

La denuncia y los testimonios del caso

Alberto Boek, abogado de Manuela Echeverri, explicó a Semana que la denuncia por violencia intrafamiliar se interpuso hace un mes.

El abogado de la denunciante expuso que existen antecedentes de agresión psicológica y económica, motivo por el cual se solicitó intervención de la Comisaría de Familia - crédito Auto Judicial

Desde entonces, se han documentado episodios de agresión psicológica y económica. Según el abogado, Botero notificó a Echeverri por mensaje que tanto ella como el niño tenían prohibido el ingreso a la vivienda y que “quedaban en la calle, sin un peso”.

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El auto de la Comisaría de Familia de Cartagena señala que la presencia del candidato representaba un riesgo para la salud y la integridad física de su esposa e hijo, fundamentando así la decisión de las medidas cautelares.

La situación actual de la esposa y el hijo de Botero

Como consecuencia de los hechos, Manuela Echeverri recibe acompañamiento psicológico y seguimiento de una trabajadora social desde la noche del viernes.

El hijo de ambos, de diez meses, permanece en un hogar de paso bajo resguardo de las autoridades. El entorno familiar sigue bajo supervisión institucional, con la Comisaría vigilando la aplicación de las medidas de protección y la posible reintegración al domicilio, a la espera de que Botero colabore, precisó Sanabria a Semana.

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La influenciadora Aida Victoria Merlano cuestiona propuestas del candidato Santiago Botero en entrevista

Aida Victoria Merlano cuestionó en una transmisión en Kick al candidato presidencial Santiago Botero por propuestas que consideró inconstitucionales e irrealizables, después de que el aspirante defendiera medidas como habilitar la pena de muerte para delitos de corrupción y abuso sexual, retirar a Colombia de acuerdos internacionales y tomar decisiones de gobierno aun sin autorización judicial.

Uno de los choques más fuertes apareció cuando Botero planteó enviar personas a cárceles en El Salvador o actuar contra decisiones de las altas cortes.

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Merlano respondió que esa postura revela un “desequilibrio de poderes” y sostuvo que un presidente no puede reemplazar a los jueces ni convertir su voluntad en fuente principal de legalidad.

La creadora de contenido expresó al candidato presidencial que varias de sus propuestas carecen de viabilidad legal y política, subrayando que desconocen los límites de la Constitución y los acuerdos internacionales, en un debate transmitido por Kick - crédito @westcolclips99 / TikTok

La entrevista se realizó en el canal de Kick de Merlano y, según Infobae, la creadora de contenido llegó al diálogo después de leer las propuestas del candidato y consultar con un abogado. Con esa preparación, centró sus preguntas en la viabilidad jurídica y política de las promesas del aspirante, no en su tono.

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El momento central del cruce se produjo cuando Botero dijo que impulsaría un referendo para habilitar la pena de muerte, eliminar beneficios penales, sacar al país de compromisos internacionales y establecer una “ley de punto final”.

Ante eso, Merlano dijo durante la transmisión: “Tu forma de gobierno me parece utópica, me parece irrealizable. Inconstitucional”.