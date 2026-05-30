Dinocash: producían dólares, euros y pesos falsos, cinco nombres bajo la lupa, este es el mapa que armó la Fiscalía

Las organizaciones que representan a los afectados por masacres históricas piden transparencia en la confirmación de las personas realmente postuladas al proceso de paz con el Estado - crédito Fiscalía General de la Nación

El desmantelamiento de la red internacional Dinocash dejó al descubierto un esquema que usaba redes sociales para comercializar billetes falsificados y encubrir los envíos bajo la fachada de “billetes didácticos”.

La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Agencia del Servicio Secreto de Estados Unidos y el Banco de la República, derivó en incautaciones millonarias y en las primeras condenas.

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Dinocash fue desarticulada tras dos años de investigación, iniciada por un correo anónimo recibido el 25 de abril de 2023, que alertó sobre una empresa que vendía billetes estadounidenses y colombianos y canalizaba operaciones en Internet, de acuerdo con información difundida por la Fiscalía.

El origen del caso y la pista clave

Según información conocida por El Tiempo, el correo anónimo sugería buscar el nombre “Dinocash” en redes sociales para identificar a los presuntos responsables.

Con esa pista, los investigadores conectaron denuncias desde ciudades como Medellín e Ibagué y avanzaron con interceptaciones, allanamientos y verificación de expedientes, según el mismo medio.

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El desafío de precisar si su mención corresponde a un error o a nuevos vínculos representa un reto para la credibilidad institucional y la garantía de derechos en el marco de la negociación - crédito captura de Video/Fiscalía General de la Nación

En ese proceso, una fiscal del Grupo de Moneda Falsa reconstruyó el funcionamiento de la red y ubicó su producción entre abril de 2023 y septiembre de 2025 en Sabana de Torres y Bucaramanga, según pudo conocer el medio mencionado.

Así operaba la red Dinocash

Según la información de la Fiscalía, publicada en Infobae Colombia en septiembre de 2025, “la organización falsificaba pesos colombianos y mexicanos, dólares estadounidenses y euros, y utilizaba redes sociales como principal canal de venta”.

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Para evadir controles, los envíos salían rotulados como “billetes didácticos”, lo que facilitaba su distribución a destinos nacionales e internacionales.

“Los comercializaba por redes sociales, coordinaba la distribución a cualquier destino nacional e internacional y rotulaba los envíos como ‘billetes didácticos’ para evadir los controles de las autoridades”, escribió la Fiscalía.

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El Tiempo detalló que la red ofrecía “combos” comercializados por Internet: desde 300 billetes por $90.000 hasta 10.000 unidades por $3 millones.

En Santander, las autoridades incautaron 7.894 millones de pesos colombianos, 12 millones de dólares estadounidenses y 150 euros falsos, además de insumos y equipos usados para la producción, según el comunicado de la Fiscalía.

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Capturas, roles y las primeras condenas

El comunicado de la Fiscalía citado por Infobae Colombia señaló que en Bucaramanga y Sabana de Torres fueron capturados cinco presuntos integrantes: los hermanos Camilo Andrés y Eleazar Jaraba Meza, además de Eduar Fabián Sánchez Aro, Maycol Edwar Calvo Monroy y Nancy Rodríguez Núñez.

Así cayeron los ‘Dinocash’, una banda dedicada a la falsificación de moneda nacional, dólares, euros y pesos mexicanos - crédito Fiscalía General de la Nación

Sobre estos hermanos, según el informe de la Fiscalía, obtenido por El Tiempo, “las especies monetarias incautadas en diversas diligencias de allanamiento y registro y en desarrollo de la investigación, fueron sometidas a análisis técnicos especializados, incluyendo dictámenes de documentología, consultas al Banco de la República y cooperación internacional, concluyéndose que los billetes examinados no corresponden a moneda auténtica, sino a moneda falsificada, apta para inducir a error y circular como legítima, afectando de manera directa el bien jurídico de la fe pública”.

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La Fiscalía también atribuyó funciones: Sánchez Aro y Calvo Monroy habrían participado en el diseño, copiado y acondicionamiento de los billetes, mientras que Rodríguez Núñez figuraba como propietaria de la imprenta donde se elaboraba el dinero falso.

En cuanto a las decisiones judiciales, El Tiempo informó que las primeras condenas recayeron sobre Camilo Andrés y Eleazar Jaraba Meza y sobre Maycol Edwar Calvo Monroy, con penas de cuatro años y seis meses de prisión por delitos asociados a la falsificación y el concierto para delinquir.

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La Policía Nacional captura a tres personas por presunta distribución de billetes falsos en Girardot

El 17 de mayo del 2026, la Policía Nacional capturó en Girardot a tres presuntos distribuidores de billetes falsos cuando, según la institución, intentaban engañar a comerciantes del municipio de Cundinamarca, en un caso que se activó por denuncias de víctimas y que forma parte de una estrategia oficial para proteger la economía local frente a la circulación de dinero no auténtico.

Operativo en Girardot permitió la incautación de dos millones de pesos en moneda falsa destinada a actos ilícitos - crédito Policía Cundinamarca

Los detenidos: dos mujeres y un hombre, acumulaban 11 anotaciones judiciales, de las cuales seis corresponden al mismo delito, y ahora enfrentan cargos por tráfico de moneda falsificada, según la Policía Nacional.

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Durante el operativo, las autoridades encontraron más de $2 millones en billetes falsificados, además de seriales duplicados, de acuerdo con la Policía Nacional. La institución informó que esa evidencia reforzó las sospechas sobre la elaboración y distribución irregular de dinero no auténtico.