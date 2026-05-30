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Dinocash: producían dólares, euros y pesos falsos, cinco nombres bajo la lupa, este es el mapa que armó la Fiscalía

Un correo anónimo puso en marcha una investigación internacional que culminó con sentencias para los responsables y reveló el despliegue de la cooperación tecnológica y judicial entre países

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Las organizaciones que representan a los afectados por masacres históricas piden transparencia en la confirmación de las personas realmente postuladas al proceso de paz con el Estado - crédito Fiscalía General de la Nación
Las organizaciones que representan a los afectados por masacres históricas piden transparencia en la confirmación de las personas realmente postuladas al proceso de paz con el Estado - crédito Fiscalía General de la Nación

El desmantelamiento de la red internacional Dinocash dejó al descubierto un esquema que usaba redes sociales para comercializar billetes falsificados y encubrir los envíos bajo la fachada de “billetes didácticos”.

La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Agencia del Servicio Secreto de Estados Unidos y el Banco de la República, derivó en incautaciones millonarias y en las primeras condenas.

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Dinocash fue desarticulada tras dos años de investigación, iniciada por un correo anónimo recibido el 25 de abril de 2023, que alertó sobre una empresa que vendía billetes estadounidenses y colombianos y canalizaba operaciones en Internet, de acuerdo con información difundida por la Fiscalía.

El origen del caso y la pista clave

Según información conocida por El Tiempo, el correo anónimo sugería buscar el nombre “Dinocash” en redes sociales para identificar a los presuntos responsables.

Con esa pista, los investigadores conectaron denuncias desde ciudades como Medellín e Ibagué y avanzaron con interceptaciones, allanamientos y verificación de expedientes, según el mismo medio.

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El desafío de precisar si su mención corresponde a un error o a nuevos vínculos representa un reto para la credibilidad institucional y la garantía de derechos en el marco de la negociación - crédito captura de Video/Fiscalía General de la Nación
El desafío de precisar si su mención corresponde a un error o a nuevos vínculos representa un reto para la credibilidad institucional y la garantía de derechos en el marco de la negociación - crédito captura de Video/Fiscalía General de la Nación

En ese proceso, una fiscal del Grupo de Moneda Falsa reconstruyó el funcionamiento de la red y ubicó su producción entre abril de 2023 y septiembre de 2025 en Sabana de Torres y Bucaramanga, según pudo conocer el medio mencionado.

Así operaba la red Dinocash

Según la información de la Fiscalía, publicada en Infobae Colombia en septiembre de 2025, “la organización falsificaba pesos colombianos y mexicanos, dólares estadounidenses y euros, y utilizaba redes sociales como principal canal de venta”.

Para evadir controles, los envíos salían rotulados como “billetes didácticos”, lo que facilitaba su distribución a destinos nacionales e internacionales.

“Los comercializaba por redes sociales, coordinaba la distribución a cualquier destino nacional e internacional y rotulaba los envíos como ‘billetes didácticos’ para evadir los controles de las autoridades”, escribió la Fiscalía.

El Tiempo detalló que la red ofrecía “combos” comercializados por Internet: desde 300 billetes por $90.000 hasta 10.000 unidades por $3 millones.

En Santander, las autoridades incautaron 7.894 millones de pesos colombianos, 12 millones de dólares estadounidenses y 150 euros falsos, además de insumos y equipos usados para la producción, según el comunicado de la Fiscalía.

Capturas, roles y las primeras condenas

El comunicado de la Fiscalía citado por Infobae Colombia señaló que en Bucaramanga y Sabana de Torres fueron capturados cinco presuntos integrantes: los hermanos Camilo Andrés y Eleazar Jaraba Meza, además de Eduar Fabián Sánchez Aro, Maycol Edwar Calvo Monroy y Nancy Rodríguez Núñez.

Así cayeron los ‘Dinocash’, una banda dedicada a la falsificación de moneda nacional, dólares, euros y pesos mexicanos - crédito Fiscalía General de la Nación

Sobre estos hermanos, según el informe de la Fiscalía, obtenido por El Tiempo, “las especies monetarias incautadas en diversas diligencias de allanamiento y registro y en desarrollo de la investigación, fueron sometidas a análisis técnicos especializados, incluyendo dictámenes de documentología, consultas al Banco de la República y cooperación internacional, concluyéndose que los billetes examinados no corresponden a moneda auténtica, sino a moneda falsificada, apta para inducir a error y circular como legítima, afectando de manera directa el bien jurídico de la fe pública”.

La Fiscalía también atribuyó funciones: Sánchez Aro y Calvo Monroy habrían participado en el diseño, copiado y acondicionamiento de los billetes, mientras que Rodríguez Núñez figuraba como propietaria de la imprenta donde se elaboraba el dinero falso.

En cuanto a las decisiones judiciales, El Tiempo informó que las primeras condenas recayeron sobre Camilo Andrés y Eleazar Jaraba Meza y sobre Maycol Edwar Calvo Monroy, con penas de cuatro años y seis meses de prisión por delitos asociados a la falsificación y el concierto para delinquir.

La Policía Nacional captura a tres personas por presunta distribución de billetes falsos en Girardot

El 17 de mayo del 2026, la Policía Nacional capturó en Girardot a tres presuntos distribuidores de billetes falsos cuando, según la institución, intentaban engañar a comerciantes del municipio de Cundinamarca, en un caso que se activó por denuncias de víctimas y que forma parte de una estrategia oficial para proteger la economía local frente a la circulación de dinero no auténtico.

Operativo en Girardot permitió la incautación de dos millones de pesos en moneda falsa destinada a actos ilícitos - crédito Policía Cundinamarca
Operativo en Girardot permitió la incautación de dos millones de pesos en moneda falsa destinada a actos ilícitos - crédito Policía Cundinamarca

Los detenidos: dos mujeres y un hombre, acumulaban 11 anotaciones judiciales, de las cuales seis corresponden al mismo delito, y ahora enfrentan cargos por tráfico de moneda falsificada, según la Policía Nacional.

Durante el operativo, las autoridades encontraron más de $2 millones en billetes falsificados, además de seriales duplicados, de acuerdo con la Policía Nacional. La institución informó que esa evidencia reforzó las sospechas sobre la elaboración y distribución irregular de dinero no auténtico.

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