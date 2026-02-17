Cae en Cúcuta un narco colombiano buscado en Brasil: lideraba una red internacional de tráfico de drogas con influencia en Sudamérica y Europa

Las investigaciones oficiales señalan que la detención, ocurrida durante un registro en Cúcuta, debilita redes logísticas transnacionales y facilita la solicitud de extradición requerida por autoridades brasileñas - crédito Policía Nacional

La captura en Cúcuta de un narcotraficante colombiano buscado por Brasil marcó un nuevo golpe a las rutas internacionales del narcotráfico y refuerza la cooperación judicial para combatir estos crímenes en la región.

El detenido, identificado como alias Gustavo, está acusado de liderar una organización criminal con presencia en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Argentina y Europa, especializada en traficar grandes volúmenes de drogas desde Colombia hacia el extranjero.

Tras su detención, las autoridades colombianas anunciaron que avanzarán en el trámite para su extradición a Brasil, donde deberá responder por los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

El brigadier general William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos encargado, sostuvo que este operativo representa más que una captura individual: “Con esta acción contundente cerramos corredores internacionales del narcotráfico, debilitamos las finanzas ilícitas y protegemos la seguridad regional y global. Seguiremos trabajando de forma articulada para que los criminales transnacionales respondan ante la justicia y no encuentren refugio en el territorio colombiano”.

El detenido quedó bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación, organismo que gestionará el proceso de extradición solicitado por las autoridades brasileñas.

La operación, ejecutada en el contexto de la estrategia Esmeralda Plus y la operación sostenida Esparta, movilizó esfuerzos coordinados entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El general William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional de Colombia, afirmó que la detención se realizó tras una orden de allanamiento y registro en la ciudad de Cúcuta. Las investigaciones indican que alias Gustavo tenía un papel clave en una red con capacidad para enviar cargamentos de droga desde Colombia a Suramérica, España y los Países Bajos.

Según las autoridades, la organización liderada por el capturado mantenía conexiones que permitían articular envíos regulares hacia varios destinos internacionales, utilizando a Colombia como fuente y punto de salida.

Este tipo de estructura transnacional buscaba consolidar corredores para el tráfico ilícito, lo que representaba una amenaza directa a la seguridad tanto regional como global.

El golpe a la organización criminal repercute en la desarticulación de sus mecanismos logísticos y financieros. El brigadier general Castaño Ramos destacó: “Este resultado operacional representa un golpe contundente a las redes del narcotráfico internacional, debilitando así sus finanzas ilícitas y cerrando corredores criminales que afectaban la seguridad regional y también la seguridad global”.

Con la captura del hombre solicitado en Brasil por narcotráfico, Colombia reafirma su compromiso de combatir el crimen organizado y evitar que narcotraficantes encuentren refugio en su territorio - captura pantalla/Policía Nacional

El proceso que sigue implica que la Fiscalía General de la Nación adelante el trámite correspondiente para, una vez cumplidos los requerimientos judiciales, autorizar el traslado del detenido a territorio brasileño, donde enfrenta cargos graves por tráfico de sustancias estupefacientes y lavado de dinero.

La Policía Nacional reiteró su empeño en mantener estrategias coordinadas con fuerzas militares y judiciales, además de la cooperación con entidades internacionales, para debilitar las economías ilícitas.

La entidad subrayó la determinación de no permitir que líderes de estructuras narcotraficantes encuentren refugio en el país, enfatizando el deber de responder ante la justicia y salvaguardar la tranquilidad ciudadana.

El general William Rincón Zambrano concluyó que la captura refleja los resultados de una política nacional orientada a cerrar el paso al narcotráfico transnacional, protegiendo la seguridad global y consolidando el compromiso del Estado colombiano con la desarticulación de las redes criminales que operan más allá de sus fronteras.

Policía Nacional capturó a alias Andrés y decomisa cargamento de droga en Putumayo

La Policía Nacional captura a alias Andrés y decomisa 269,55 kilogramos de pasta base de coca en Valle del Guamuez, Putumayo - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional capturó a alias Andrés y decomisó 269,55 kilogramos de pasta base de coca en la vereda Loro Uno, en el municipio Valle del Guamuez, departamento de Putumayo. El valor estimado del cargamento en el mercado ilegal nacional alcanza los $2.957’306.392.

Según las autoridades, el alijo pretendía ser enviado a países europeos, en los que su precio podría alcanzar los $59.146’127.836 (16’173.000 dólares), mientras que en Estados Unidos llegaría hasta los $78.861’503.782 (21’564.000 dólares) en mercados ilegales, lo que representa un duro golpe financiero a las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico en la región.

La operación fue realizada mediante registro y allanamiento en una vivienda rural y coordinada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), la Sala de Análisis de Comunicaciones de la Región de Policía No. 2 y la Seccional de Inteligencia Policial, con apoyo del Batallón de Infantería del Ejército Nacional y bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación.

Alias Andrés fue identificado como pieza clave en la coordinación de la compra y transporte de estupefacientes para la estructura criminal conocida como “Comandos de Frontera”. De acuerdo con las investigaciones, la droga tendría su origen en el departamento de Nariño.

El comandante de la Policía en Putumayo, coronel Álvaro Correa Gamba, afirmó que esta acción afecta directamente las finanzas de las redes ilícitas: “Con este resultado operacional afectamos de manera directa las finanzas de las estructuras criminales que pretenden consolidar economías ilícitas en el departamento”.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía 183 Local de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc) de Puerto Asís, para responder por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.