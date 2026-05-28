Colombia

Escuela rural quedó en medio de combates entre disidencias de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ en Guaviare

Los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales completan más de 48 horas en zona rural de San José del Guaviare y ya habrían dejado varios muertos

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Enfrentamientos en el Catatumbo entre el ELN y las disidencias tienen en vilo a la comunidad educativa
Enfrentamientos entre las facciones de 'Mordisco' y Calarcá en San José del Guaviare - crédito suministrada a Infobae Colombia

Los enfrentamientos entre facciones de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’ continúan generando preocupación en el departamento del Guaviare, donde las autoridades reportaron intensos combates durante más de 48 horas en zonas rurales de San José del Guaviare.

La situación se agravó luego de conocerse que una escuela rural quedó ubicada en medio de los ataques armados registrados en el sector conocido como La Siberia, en la vereda Barranco Colorado, escenario de las confrontaciones entre integrantes de la estructura 44 de Mordisco y la estructura Isaías Carvajal de Calarcá.

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Las autoridades locales advirtieron que las comunidades indígenas y campesinas de la zona permanecen en riesgo por cuenta de los enfrentamientos y el temor al reclutamiento forzado de menores.

Enfrentamientos entre las facciones de 'Mordisco' y Calarcá en San José del Guaviare | LOUIS WITTER / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTACT
Enfrentamientos entre las facciones de 'Mordisco' y Calarcá en San José del Guaviare | LOUIS WITTER / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTACT

El alcalde de San José del Guaviare había alertado previamente sobre desplazamientos de familias indígenas a causa de los combates entre las estructuras armadas ilegales.

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Escuela quedó en medio de los combates

Según los reportes preliminares, las disidencias continuaron enfrentándose pese a la presencia de una institución educativa rural en la zona donde se desarrollan los ataques armados.

La confrontación ocurre en una región donde habitan comunidades indígenas Jiw, que desde hace varios días vienen denunciando temor por la presencia de hombres armados y por la posibilidad de quedar atrapados en medio de los disparos.

El pasado martes, el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, había denunciado que la situación ya estaba provocando desplazamientos de familias indígenas en esa zona rural.

De acuerdo con el mandatario local, varios habitantes decidieron abandonar temporalmente sus viviendas por miedo a nuevos ataques y al posible reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales.

Reportan posibles muertos en los enfrentamientos

La información preliminar conocida por organismos de inteligencia señala que los combates habrían dejado varias personas muertas, aunque hasta el momento no existe un balance oficial confirmado por las autoridades.

Enfrentamientos entre las facciones de 'Mordisco' y Calarcá en San José del Guaviare
Enfrentamientos entre las facciones de 'Mordisco' y Calarcá en San José del Guaviare

Uno de los nombres mencionados en los reportes es el de alias ‘Negro Primo’ o ‘Domingo Biojó’, señalado cabecilla vinculado a las estructuras de alias ‘Iván Mordisco’.

Según las primeras versiones, el hombre habría muerto en medio de los enfrentamientos registrados en la zona rural de San José del Guaviare.

Las autoridades indicaron que el presunto integrante de las disidencias llevaba aproximadamente ocho años dentro de la organización ilegal y que habría escalado posiciones hasta convertirse en segundo cabecilla y responsable financiero de estructuras armadas que operan en Guaviare, Caquetá y Putumayo.

El historial de alias ‘Negro Primo’

De acuerdo con información de inteligencia, alias ‘Negro Primo’ inició en 2017 como integrante raso de la estructura Carolina Ramírez y posteriormente asumió responsabilidades estratégicas dentro de las disidencias.

Las autoridades lo relacionan con hostigamientos armados contra unidades militares, enfrentamientos con otros grupos ilegales y actividades de reclutamiento forzado en comunidades indígenas del sur del país.

También era señalado de difundir audios intimidatorios dirigidos a comunidades del Bajo Caguán y otros municipios cercanos para imponer normas y ejercer control territorial.

Los organismos de seguridad sostienen que el hombre tenía capacidad de mando sobre aproximadamente 30 integrantes armados y que cumplía funciones financieras y operacionales dentro de la estructura Armando Ríos.

Migración venezolana
Enfrentamientos entre las facciones de 'Mordisco' y Calarcá en San José del Guaviare / Twitter de Juan Gauidó

Aumenta la tensión en Guaviare

Los recientes combates reflejan la creciente disputa territorial entre facciones disidentes que operan en distintas zonas del sur del país, especialmente en corredores estratégicos utilizados para movilidad armada y economías ilegales.

Las confrontaciones entre grupos asociados a alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’ se han intensificado durante las últimas semanas en departamentos como Guaviare y Caquetá.

Las autoridades mantienen seguimiento sobre la situación de orden público mientras las comunidades de la zona continúan denunciando temor por nuevos enfrentamientos y posibles desplazamientos masivos.

Hasta el momento no se ha confirmado si habrá operaciones adicionales de la Fuerza Pública en el área donde continúan los combates entre las estructuras ilegales.

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