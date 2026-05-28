Capacitación gratuita en Bogotá para dueños de perros de manejo especial: así puede participar

Bogotá tendrá capacitación gratuita para dueños de perros de manejo especial - Crédito: Freepik

Los propietarios de perros de manejo especial en Bogotá podrán participar en una nueva jornada gratuita de capacitación organizada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), entidad que busca fortalecer los procesos de convivencia responsable y prevención de incidentes relacionados con este tipo de mascotas.

La actividad fue anunciada por Protección Animal Bogotá a través de redes sociales y hace parte de las campañas pedagógicas que el Distrito viene impulsando durante 2026 para promover el bienestar animal y mejorar la relación entre cuidadores y mascotas en espacios públicos.

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La jornada estará enfocada en perros considerados de manejo especial, categoría en la que ingresan algunos caninos por sus características físicas, fuerza o nivel de reacción, según la normatividad vigente en Colombia.

El Distrito explicó que la actividad busca fortalecer conocimientos sobre comportamiento animal, convivencia y cuidado responsable de mascotas.

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Bogotá tendrá capacitación gratuita para dueños de perros de manejo especial | Crédito: Freepik

Jornada gratuita en el sur de Bogotá

De acuerdo con la información entregada por el IDPYBA, la capacitación se realizará este jueves 28 de mayo entre las 9:00 de la mañana y las 11:00 a. m. en la carrera 20 #47B-35 Sur, específicamente en el parque ubicado frente al Hospital El Tunal, en el sur de Bogotá.

La entidad señaló que el encuentro estará liderado por un médico veterinario especialista en etología, disciplina enfocada en el estudio del comportamiento animal.

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Durante la actividad se abordarán herramientas relacionadas con manejo adecuado, identificación de conductas, prevención de incidentes y fortalecimiento del vínculo entre cuidadores y mascotas.

Desde Protección Animal Bogotá indicaron que comprender el comportamiento de estos animales resulta fundamental para garantizar escenarios de convivencia seguros y responsables.

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“Conocerlos es clave para un amor y convivencia responsables”, señaló la entidad distrital en la publicación oficial difundida en la red social X.

¿Quiénes pueden asistir?

La jornada no estará dirigida únicamente a propietarios de perros de manejo especial. Según el Distrito, también podrán participar ciudadanos interesados en temas de bienestar animal, proteccionistas y cuidadores que deseen ampliar sus conocimientos sobre convivencia con mascotas.

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La capacitación será completamente gratuita y no requiere conocimientos previos sobre comportamiento animal.

Bogotá tendrá capacitación gratuita para dueños de perros de manejo especial | (Tiktok/@ashuhlie)

Las autoridades distritales señalaron que este tipo de espacios buscan entregar herramientas prácticas que permitan reducir situaciones de abandono, agresividad o conflictos entre animales y ciudadanos en parques, conjuntos residenciales y otros espacios compartidos.

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Bogotá refuerza campañas de bienestar animal

Durante los últimos meses, el Distrito ha intensificado distintas estrategias relacionadas con protección y bienestar animal en Bogotá.

Entre las acciones adelantadas por el IDPYBA se encuentran jornadas gratuitas de esterilización, vacunación y campañas pedagógicas enfocadas en tenencia responsable de mascotas.

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La administración distrital considera que la educación y el acompañamiento a los cuidadores son herramientas clave para prevenir problemas de convivencia y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía.

En ese sentido, las autoridades han insistido en la importancia de que los propietarios conozcan las necesidades físicas y comportamentales de sus mascotas, especialmente en el caso de perros de manejo especial.

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Manejo responsable y prevención

Según explicó el Distrito, uno de los objetivos principales de estas jornadas es reducir el número de incidentes relacionados con mascotas en espacios públicos y promover prácticas responsables entre los cuidadores.

Bogotá tendrá capacitación gratuita para dueños de perros de manejo especial | (iStock)

El IDPYBA reiteró que muchos problemas de comportamiento animal pueden prevenirse mediante procesos adecuados de educación, socialización y acompañamiento profesional.

La entidad señaló que comprender las conductas de los animales permite mejorar la convivencia y fortalecer el cuidado responsable de las mascotas en la ciudad.

Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con anticipación al lugar de la jornada y recordaron que este tipo de espacios también permiten resolver dudas sobre normativas, cuidados y obligaciones relacionadas con perros de manejo especial.