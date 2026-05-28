Viuda de Yeison Jiménez lidera el panel de jurados que buscan la nueva voz de La Banda del Aventurero: “Me remueve muchas fibras”

La viuda de Yeison Jiménez encabeza las audiciones para encontrar a la próxima voz principal, sumando un toque emocional y renovador a la agrupación que conquistó a los seguidores de la música popular en Colombia - crédito awardstvclips / Tiktok

El proceso para elegir a la nueva voz principal de La Banda del Aventurero inició con una inesperada protagonista.

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, asumió el liderazgo del jurado en las audiciones que buscan seleccionar a quien acompañará al grupo fundado por el fallecido artista. La presencia de Restrepo en el panel le dio un giro emocional y simbólico al concurso que, tras semanas de incertidumbre, finalmente tomó forma ante la expectativa de los seguidores de la música popular en Colombia.

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Una elección marcada por el legado

Según reportó la emisora La Kalle, la aparición de Sonia Restrepo en el proceso de selección no solo sorprendió a los aspirantes, también generó un fuerte impacto entre los fanáticos del “Aventurero”.

La viuda del cantante expresó que la experiencia de escuchar a los participantes ha sido profundamente conmovedora: “Es muy bonito tener la posibilidad de ver chicos tan talentosos, escuchar su voz, ver su talento y destreza; me causa mucha emoción y la verdad me remueve muchas fibras”, afirmó Restrepo en entrevista con el medio radial.

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Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, lidera el jurado en la búsqueda de la nueva voz de La Banda del Aventurero, marcando un giro emocional al concurso - crédito Yeison Jiménez﻿ / Facebook

El concurso, que había sufrido varios retrasos y rumores de cancelación, tomó impulso con la incorporación de Restrepo al frente del jurado. La organización recibió más de 1.700 inscripciones, de las cuales fueron preseleccionados 129 aspirantes que ahora compiten por un lugar en la agrupación.

Un panel de jurados con experiencia y sensibilidad

Junto a Restrepo, el jurado cuenta con la experiencia de la periodista y presentadora Diva Jessurum, el productor musical Johan Úzuga y el manager Rafael Muñoz. Cada uno de ellos aporta una perspectiva diferente al proceso.

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Jessurum, reconocida por su trayectoria en medios de entretenimiento, resaltó la variedad de propuestas vocales: “Impresionada con el talento tan enorme que hay en Colombia con el amor por la música popular, por la variedad de voces, la variedad de propuestas. De verdad es increíble este paseo mágico que hacemos por Colombia en una sola tarde”, comentó a La Kalle.

El proceso de selección para La Banda del Aventurero atrajo más de 1.700 inscripciones y preseleccionó a 129 aspirantes de todo Colombia - crédito Wilder Forero/Colprensa

Por su parte, Úzuga recordó sus inicios junto al fallecido artista y destacó la ilusión de ver nuevos talentos: “Cuando hicimos tantos éxitos con Yeison Jiménez, también éramos soñadores igual que estos muchachos; estamos muy contentos de ver tanta gente que cree en la música de Yeison”.

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Mujeres en un escenario tradicionalmente masculino

Uno de los aspectos más destacados de la convocatoria fue la alta participación de mujeres, en un espacio donde históricamente predominaban las voces masculinas.

Restrepo se mostró especialmente emocionada por este fenómeno: “Me encantan las mujeres que se arriesgan, las mujeres fuertes, las mujeres seguras de sí mismas que muestran su talento. Son muy lindas, talentosas, carismáticas y con una voz muy bonita; muy completas como artistas”.

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El panel de expertos, integrado por Sonia Restrepo, Diva Jessurum, Johan Úzuga y Rafael Muñoz, une sensibilidad, experiencia mediática y conocimiento musical - crédito Yeison Jiménez / Facebook

Jessurum también reconoció la sorpresa que le provocó la presencia de voces femeninas, remarcando la fuerza escénica y la valentía de las participantes. El panel enfatizó que la convocatoria no impuso restricciones de género, lo que permitió que se presentaran propuestas diversas y renovadas para la banda.

Un proceso que busca algo más que talento vocal

El jurado dejó claro que la selección no se limita a encontrar una voz técnicamente impecable. Rafael Muñoz, manager de Yeison Jiménez, explicó que el objetivo es identificar a alguien que aporte autenticidad y conexión con el público, valores fundamentales para el legado del artista.

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Los integrantes actuales de la banda también participaron en la preselección y evaluación de los aspirantes, buscando a una persona que logre establecer un sello propio y una relación natural con los seguidores.

Las audiciones se llevan a cabo en el Royal Center de Bogotá, con la presencia y colaboración activa de Daniel (bajista), Diego Beltrán (baterista y director), David Crisancho (tubista) y Alejandro Villada, apodado “Casiloco”, todos ellos, músicos de la banda original del caldense.

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Los integrantes originales de la banda colaboran directamente en la evaluación y preselección, aportando la esencia del grupo en cada decisión - crédito Yeison Jiménez / Facebook

El recuerdo de Yeison Jiménez, presente en cada decisión

La muerte de Yeison Jiménez Galeano el 10 de enero, tras un accidente aéreo en Boyacá, sacudió al mundo de la música popular colombiana. Desde entonces, el desafío de mantener vivo su legado ha recaído en su familia, colegas y fanáticos.

Sonia Restrepo, en declaraciones a La Kalle, subrayó la importancia de honrar la memoria del artista: “Él se merece todo el amor del mundo. Fue un gran hombre, un gran artista y un ser humano que merece ser recordado con todo el cariño de todos los ‘Jimenistas’ y de todos los que gustan de su música”.

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El concurso continuará durante los próximos días con la definición de los finalistas. La nueva voz de La Banda del Aventurero tendrá su primer gran reto los días 6 y 7 de junio, durante el festival “Popular al Parque” en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, donde se rendirá tributo al legado de Yeison Jiménez.