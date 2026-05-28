Reykon, el único colombiano en la premiere de ‘Office Romance’, reveló por qué perdió la oportunidad de conocer a Adam Sandler

El colombiano fue invitado a la premiere de 'Office Romance', y relató cómo se perdió la oportunidad de compartir de cerca con el célebre actor y comediante - crédito @reykon/Instagram

Reykon, el cantante colombiano conocido como “El Líder”, se convirtió en el único artista del país presente en la premiere mundial de Office Romance, la nueva comedia romántica de Netflix protagonizada por Jennifer Lopez y Brett Goldstein.

El evento reunió en Hollywood a figuras de primer nivel de la industria del entretenimiento, entre ellas Adam Sandler, Edward James Olmos y Betty Gilpin, integrantes del elenco de la producción.

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En sus historias de Instagram, el artista relató que por un descuido se perdió la oportunidad de estar cerca de Adam Sandler. “¿Usted me puede creer? Yo estaba grabando una historia y atrás estaba Adam Sandler. Y cuando yo me di cuenta que ese era Adam Sandler, ¡ya se había ido, marica!”, comentó todavía incrédulo.

Acto seguido, Reykon mostró cómo el actor se encontraba sentado en unas escaleras al fondo, mientras el colombiano posaba para sus historias sin percatarse de su presencia.

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Reykon fue el único colombiano que formó parte de la premiere de 'Office Romance' - crédito @reykon/Instagram

Ya en la alfombra roja, el reguetonero antioqueño compartió espacio con parte del reparto de la cinta, que llega a la plataforma el próximo 5 de junio. Su presencia en el evento se produce en un momento de relanzamiento personal y artístico, tras años de ausencia de los escenarios internacionales.

La desaparición de Reykon de la escena musical a partir de 2018 tuvo dos explicaciones que el propio artista reveló en el podcast Parapapá. La primera fue médica: el ritmo de trabajo intenso que mantenía en su intento por posicionarse junto a figuras como J Balvin y Maluma le provocó un desgaste extremo en la voz, que derivó en una hemorragia grave en la garganta.

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La situación requirió una cirugía en las cuerdas vocales y un reposo prolongado. “Me tuvieron que operar de la garganta y tuve que parar todo”, relató en ese espacio.

La segunda razón fue la paternidad. Reykon reconoció que la distancia con su hija, entonces una niña pequeña, lo llevó a replantear sus prioridades. “Yo tuve un retiro de la música por varios factores… por ser papá”, explicó, y añadió: “Yo que gano llenándome y llenándome y ¿luego…?”. La pausa le permitió acompañar de cerca el crecimiento de la joven, hoy de 15 años.

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El cantante describió ese período como un punto de inflexión. “Iba como un caballo desbocado y mi Dios me frenó”, dijo, y aseguró que con el tiempo supo agradecer esta pausa forzada. Su regreso a la música fue progresivo: sin la intensidad de giras y lanzamientos de años anteriores, pero con la constatación de que los éxitos que lo posicionaron en el panorama nacional —incluidos La santa, Señorita o Te gateo— mantuvieron vigencia entre nuevas generaciones de oyentes gracias a las plataformas digitales.

Reykon, ícono del reguetón colombiano, interrumpió su ascenso mundial en 2018 debido a graves problemas de salud y motivos familiares - crédito reykon / Instagram

Esa vigencia quedó en evidencia cuando fue invitado a una fiesta escolar de su hija, donde actuó frente a jóvenes de entre 13 y 14 años. "Es el mejor concierto que he tenido este año“, afirmó. Ahora, según sus palabras, su hija es su ‘partner’ de trabajo”.

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La exposición pública también trajo tensiones familiares: la adolescente comenzó a leer comentarios y críticas sobre su padre en redes sociales, lo que le generó malestar. Reykon reconoció el impacto de esa situación y dijo haberle pedido que no se atormentara con esas opiniones.

<i>Office Romance</i>: JLo vuelve a la comedia romántica

Jennifer Lopez hace su regreso a la comedia romántica con 'Office Romance' - crédito Netflix

La premiere a la que asistió Reykon corresponde a Office Romance, una producción de Netflix dirigida por Ol Parker —responsable de Mamma Mia! Here We Go Again— con guion escrito por el propio Goldstein junto a Joe Kelly, cocreador de la serie Ted Lasso.

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La historia sigue a dos adictos al trabajo que inician un romance secreto en una empresa aeronáutica: Lopez interpreta a Jackie Cruz, presidenta y piloto ocasional de Air Cruz, mientras que Goldstein personifica al abogado de la compañía.

La cinta tiene una clasificación R por contenido sexual, lenguaje y desnudez, y una duración de 1 hora y 53 minutos. El reparto incluye a Betty Gilpin, Tony Hale, Bradley Whitford y Edward James Olmos. Para JLo, el proyecto representa su regreso al género de la comedia romántica tras sus recientes trabajos de acción en La madre y Atlas, y después de su participación en el musical El beso de la mujer araña, en 2025.

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