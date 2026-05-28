Colombia

Shakira le da el poder de confeccionar el ‘setlist’ a sus fans en su regreso a Estados Unidos: así pueden participar

La cantante anunció en sus cuentas oficiales la mecánica para que sus fans elijan el repertorio de la próxima fase de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

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Shakira hará su regreso a Estados Unidos con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' e invitó a sus fans a votar para confeccionar su 'setlist' en esta fase de la gira - crédito Kevin Mazur/Getty Images for Shakira
Shakira hará su regreso a Estados Unidos con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' e invitó a sus fans a votar para confeccionar su 'setlist' en esta fase de la gira - crédito Kevin Mazur/Getty Images for Shakira

En medio de la emoción por la inminente realización de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Shakira abrió la puerta a sus fans para que influyan directamente en el setlist de la edición Copa del Mundo de su gira por Estados Unidos, que arranca el 13 de junio en Los Ángeles.

La barranquillera, luego de dar una presentación multitudinaria en la playa de Copacabana ante más de dos millones de espectadores, reanudará Las mujeres ya no lloran World Tour con una serie de fechas en arenas del país norteamericano a la par con la celebración del Mundial. Adicionalmente, cuenta con Dai Dai, tema oficial del certamen, y otro sonado lanzamiento con Beéle, Algo Tu.

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Tomando en cuenta estas novedades en su repertorio y la añoranza de sus fans por algunas canciones que Shakira no viene tocando en vivo, la colombiana anunció en su cuenta de Instagram que recibiría sugerencias para renovar su repertorio en esta fase de la gira, bautizada como “World Cup Edition” por su coincidencia con el Mundial.

La colombiana anunció que invitará a 10 persona en cada show en Estados Unidos para ingresar con ella al escenario - crédito @shakira/Instagram
La colombiana anunció que invitará a 10 persona en cada show en Estados Unidos para ingresar con ella al escenario - crédito @shakira/Instagram

“Quiero saber qué canciones creen que debería agregar al setlist”, escribió la cantante colombiana en sus historias instantáneas.

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La mecánica, según comentó, consiste en que todos los fans que le envíen un mensaje directo con las palabras “TOUR” o “GIRA” recibirán el enlace para votar.

La segunda etapa estadounidense de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour lleva el nombre de Fútbol, a la que le aportó Dai Dai como canción oficial del campeonato.

Junto al anuncio de la votación, Shakira sumó un incentivo para quienes participen: “Además, para cada show en Estados Unidos, planeo elegir a 10 votantes para que se unan a mí en Camina Con La Loba... ¡donde podrán caminar conmigo al inicio del show!”.

Así seguirán las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira regresará a Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Shakira regresará a Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Con la histórica presentación de Shakira en la playa de Copacabana el pasado 2 de mayo, se reanudó su gira mundial, que en el inicio de 2026 contó con una serie de fechas en Norte y Centroamérica.

En primera instancia estuvo su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovechará su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio, compartiendo tarima con Madonna y BTS.

Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

  • 13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)
  • 14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)
  • 17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)
  • 20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)
  • 23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)
  • 26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)
  • 28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)
  • 1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)
  • 2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)
  • 6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)
  • 10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
  • 11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
  • 14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)
  • 20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
  • 21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
  • 23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)
  • 25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)
  • 18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)
  • 21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
  • 28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)

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