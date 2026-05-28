La solución tributaria que alejaría a Falcao de su familia para garantizar su continuidad en Millonarios

Para seguir en Millonarios sin tributar en Colombia, Falcao debería demostrar que la residencia de su familia está en otro país - crédito Visuales IA

La eliminación de Millonarios de la Liga BetPlay (en la primera fase del torneo) y de la Copa Sudamericana (en fase de grupos) ha hecho que la hinchada del club Embajador reclame por mejores resultados en el segundo semestre del 2026.

A esto se ha sumado el pedido de la barra organizada por la salida de varios jugadores, a quienes les reclaman por su rendimiento y la falta de títulos en los últimos años, lo que incluye el cierre de carrera de Radamel Falcao García, que podría haber jugado su último partido como profesional frente a O’Higgins en Bogotá.

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En zona mixta, “El Tigre” habló de un “impedimento” para renovar su contrato con Millonarios, y aunque aseguró que junto a su familia tienen el deseo de quedarse en la capital colombiana, confirmó que la decisión final se conocerá en las próximas semanas.

“Hay un impedimento muy grande acá en Colombia y es muy difícil para los deportistas que puedan venir. Yo creo que no depende tanto de Millonarios, sino que son cosas ya extrafutbolísticas que se nos van de las manos”, declaró Falcao.

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El samario podría haber jugado su último partido con Millonarios - crédito Colprensa

Esta no es la primera vez que la continuidad de Falcao en Colombia depende de temas extrafutbolísticos, puesto que Millonarios ha confirmado que el tema tributario con la residencia fiscal ha sido un problema constante desde que el delantero volvió de España.

En caso de seguir en Millonarios, Falcao completaría el periodo prolongado de su vivienda en el país y por ende debería tributar sus ingresos y patrimonio a nivel internacional en Colombia, mismo motivo por el que se retiró de las canchas durante seis meses tras terminar el primer contrato que firmó con el club bogotano.

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El camino que podría seguir Falcao para seguir en Millonarios

El contrato de Falcao con Millonarios termina en junio de 2026 - crédito Dimayor

En diálogo con Valora Analitik, Katherine Díaz, experta en tributación, habló sobre los caminos que podría tomar Falcao para seguir en Millonarios, y aclaró que la residencia fiscal no es algo ligado a la nacionalidad del samario, puesto que todas las personas que residan durante más de 183 días en Colombia durante un año deben tributar en el país.

En ese sentido, explicó que un colombiano que migra al exterior debe seguir tributando en el país si la mayoría de su patrimonio está en esta nación, algo que podría registrarse en el caso de Falcao, pero de manera contraria, lo que sería posible, según la experta, por el convenio internacional firmado entre Colombia y España para evitar la doble tributación.

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“Colombia y España tenemos un tratado para evitar la doble tributación. En ese tratado hay unas reglas de desempate”, explicó Díaz al medio citado para afirmar que Falcao puede comprobar que tiene su residencia en España a pesar de que esté trabajando en Bogotá, lo que haría que conserve su residencia fiscal en Europa.

Para Díaz, si esto no es suficiente, lo que podría hacer Falcao para mantener su residencia fiscal en España es hacer que su familia se radique en territorio europeo, de esa forma demostrará que tiene su arraigo allá.

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Una solución que no sería viable para Falcao

El delantero afirmó que la intención es que su familia no deba mudarse de nuevo a otro país - crédito EFE

En zona mixta, Falcao aseguró que tiene el respaldo de su esposa para continuar en Millonarios; sin embargo, la opción mencionada por la experta no sería posible debido a que el delantero afirmó que tiene aspectos que no desea negociar, siendo el traslado de su familia uno de ellos.

“No, no quiero llevar a mi familia a recorrer el mundo, tengo cinco hijos y es muy difícil. Estamos muy a gusto acá, ellos están muy felices, esperar. No hay que adelantarse, ni apresurarse a tomar decisiones. Esta semana se comenzará a trabajar a ver si es viable o no”, respondió el samario ante la pregunta de si podría buscar otro equipo en el exterior para seguir vigente.

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