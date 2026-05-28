Selección Colombia: se habría filtrado la nueva camiseta del equipo para la próxima Copa del Mundo 2026

Esta es la camiseta que se filtró de la selección Colombia para la próxima Copa del Mundo - crédito Marca de Gol

La expectativa alrededor de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de 2026 sigue creciendo y, esta vez, el tema que encendió las redes sociales no fue una convocatoria ni un posible rival, sino la que sería la nueva camiseta que vestiría el combinado nacional en el torneo más importante del planeta. No durante los partidos, sino en el momento del calentamiento o movimientos precompetitivos. Sería estrenada en el próximo partido amistoso, ante Costa Rica, el 2 de junio.

Durante las últimas horas comenzaron a circular imágenes filtradas del supuesto nuevo uniforme de Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Las fotografías, difundidas inicialmente por portales especializados en indumentaria deportiva y replicadas rápidamente en redes sociales, muestran un diseño completamente diferente a lo que la hinchada estaba acostumbrada en los últimos años.

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Esta es la camiseta visitante de Colombia para la Copa del Mundo 2026 - crédito Footy Headlines

Lo que más llamó la atención fue la combinación de colores y el estilo gráfico de la camiseta alternativa. Según las filtraciones, Adidas habría apostado por una propuesta mucho más arriesgada, con tonos azules profundos y detalles inspirados en el llamado “realismo mágico”, concepto cultural que la marca alemana ya había utilizado previamente en la línea oficial de Colombia para 2026.

Las imágenes desataron inmediatamente una ola de comentarios entre los aficionados. Mientras algunos celebraron la intención de innovar y salir de los diseños tradicionales, otros criticaron con dureza la posible nueva “piel” de la Tricolor. En plataformas como X y Facebook aparecieron mensajes comparando el uniforme con “un pijama”, mientras que otros hinchas aseguraron que el diseño “no representa la esencia de Colombia”.

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La parte trasera de la nueva camiseta de la selección Colombia - crédito Marca de Gol

Camiseta de la selección Colombia y el realismo mágico

Sin embargo, también hubo quienes defendieron la propuesta. Algunos usuarios destacaron que el fútbol moderno ha abierto espacio para camisetas alternativas más atrevidas y comerciales, especialmente pensando en el impacto global que tendrá el Mundial de 2026, el primero con 48 selecciones participantes. Además, varios coleccionistas de camisetas deportivas señalaron que este tipo de diseños suelen ganar popularidad con el paso del tiempo.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado oficialmente sobre la filtración, distintos medios nacionales aseguran que Adidas ya tendría avanzada toda la línea de indumentaria que utilizará Colombia en la Copa del Mundo.

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De hecho, meses atrás ya se había conocido la camiseta principal de la selección Colombia para el Mundial. Esa versión mantiene el tradicional amarillo característico del equipo nacional, pero incorpora detalles inspirados en las mariposas amarillas y el realismo mágico, una referencia cultural asociada a la obra de Gabriel García Márquez.

La marca deportiva explicó en su momento que el concepto buscaba reflejar “la transformación, la esperanza y la alegría” que representan tanto el país como su selección de fútbol. Además, se confirmó que existirán versiones para aficionados y versiones profesionales para los jugadores.

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Esta es la camiseta principal de la selección Colombia - crédito FCF

¿Cuánto vale la camiseta de la selección Colombia?

En cuanto a precios, la camiseta oficial de Colombia para 2026 ya aparece en algunas tiendas deportivas con valores cercanos a los 380.000 pesos colombianos en versión hincha y casi 600.000 pesos en versión jugador.

La filtración de esta nueva camiseta alternativa también coincide con un momento de enorme ilusión deportiva para la Selección Colombia. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha mantenido un proceso sólido durante las eliminatorias y muchos aficionados sueñan con que el combinado cafetero vuelva a ser protagonista en una Copa del Mundo.

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Por eso, cualquier detalle relacionado con el Mundial genera conversación inmediata entre los hinchas. Desde la posible lista de convocados hasta los uniformes, todo se convierte en tendencia. Y las camisetas, históricamente, han tenido un valor simbólico especial para los seguidores colombianos.

Basta recordar algunas de las más icónicas: la camiseta amarilla de Italia 90, la recordada indumentaria de Francia 98 o el uniforme utilizado en Brasil 2014, torneo en el que Colombia alcanzó los cuartos de final de la mano de James Rodríguez. Cada diseño terminó asociado a una época y a una generación específica de futbolistas.

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