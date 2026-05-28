Tatiana Calderón quiere hacer historia en la Nascar Brasil con el equipo SG28: correrá en famoso circuito

Tatiana Calderón se encuentra en la Nascar Brasil, donde integra un equipo femenino - crédito @Tatacalde7/Instagram

La piloto colombiana Tatiana Calderón asumirá uno de los desafíos más importantes de su carrera en el equipo SG28 en la próxima fecha de Nascar Brasil. Este proyecto representa una apuesta por ampliar la presencia de las mujeres en el automovilismo latinoamericano y busca sentar un precedente relevante.

Calderón aspira a consolidar una participación histórica en el Autódromo José Carlos Pace durante el fin de semana del 29 al 31 de mayo. La piloto pretende avanzar en su proceso de adaptación a la categoría, fortalecer la integración con el equipo y visibilizar el papel femenino en una de las competiciones automovilísticas más importantes de la región.

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“Es un circuito icónico, cargado de historia”

“Llegar a Interlagos por primera vez es un momento muy especial en mi carrera”, afirmó Calderón, citada por El País. La piloto remarcó el valor histórico y emocional de este autódromo: “Es un circuito icónico, cargado de historia, donde los grandes campeones del automovilismo mundial han escrito sus páginas más memorables, y para toda Latinoamérica tiene un significado único”.

Durante su estancia en Brasil, Calderón señaló su creciente identificación con el entorno: “He tenido la oportunidad de conocer de cerca esta cultura que me enamora cada vez más, y de vivir experiencias únicas como probar el prototipo de Juliano Moro, lo que ha sido un privilegio enorme. Me siento cada vez más compenetrada con el equipo, y eso se refleja en la pista“.

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Tatiana Calderón quiere conseguir un buen resultado en Interlagos, para escalar posiciones en la Nascar Brasil - crédito @Tatacalde7/Instagram

Tras la carrera en Cascavel, la atención se centró en resolver aspectos técnicos del vehículo: “Después de Cascavel, el carro ha pasado por el banco de pruebas para resolver una falla en la velocidad punta, y tengo plena confianza en que llegaremos al fin de semana en las mejores condiciones”.

Calderón agradeció el respaldo de las empresas patrocinadoras y destacó la importancia de correr acompañada de su familia en Brasil: “Quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores por su apoyo incondicional, este proyecto es posible gracias a ellos. Saber además que mi familia estará aquí en Brasil acompañándome hace que todo sea aún más especial”.

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La importancia de Interlagos

Reconocido oficialmente como Autódromo José Carlos Pace, Interlagos se distingue por sus 4.309 kilómetros de longitud, curvas técnicas, cambios de elevación y sectores tanto rápidos como lentos. Este circuito demanda precisión, control del ritmo y estrategia detallada de los pilotos.

Además de su historia vinculada a la Fórmula 1 y grandes competencias internacionales, Interlagos es un símbolo para los fanáticos del deporte motor en Latinoamérica. Por ello, la cita de Calderón tiene un significado especial al tratarse de uno de los escenarios más reconocidos en el calendario.

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Circuito de Interlagos, en Sao Paulo, Brasil, uno de los más complicados de la temporada - crédito TW F1

Prueba de ello es la historia ligada al recordado piloto Ayrton Senna, uno de los corredores legendarios del deporte que tuvo algunas de sus mejores actuaciones en la F1 en su casa, antes de su muerte en 1994.

Horarios y detalles de la jornada en Interlagos

El programa en Interlagos inicia el viernes 29 de mayo con el primer entrenamiento libre a las 2:45 de la tarde. El sábado 30 incluye el segundo entrenamiento (10:55 a. m.), la clasificación (2:35 p. m.) y la Carrera Sprint (3:20 p. m.).

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Este es el vehículo en el que Tatiana Calderón corré en la temporada 2026 de la Nascar Brasil - crédito @Tatacalde7/Instagram

El domingo 31 se disputarán las dos competencias principales: la primera a las 9:00 de la mañana y la segunda a las 2:05 de la tarde. Todos los horarios corresponden a la hora local de São Paulo.

Tatiana Calderón encara este nuevo desafío con confianza, respaldada por su equipo e impulsada por el objetivo de dejar huella en uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo internacional, con un equipo integrado por mujeres y la oportunidad para mejorar en la tabla de puntuación.

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