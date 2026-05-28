Deportes

Tatiana Calderón quiere hacer historia en la Nascar Brasil con el equipo SG28: correrá en famoso circuito

La piloto colombiana, que integra una escudería de solo mujeres, espera hacer una buena presentación en la válida de la competencia y seguir destacando en el automovilismo internacional

Guardar
Google icon
Tatiana Calderón
Tatiana Calderón se encuentra en la Nascar Brasil, donde integra un equipo femenino - crédito @Tatacalde7/Instagram

La piloto colombiana Tatiana Calderón asumirá uno de los desafíos más importantes de su carrera en el equipo SG28 en la próxima fecha de Nascar Brasil. Este proyecto representa una apuesta por ampliar la presencia de las mujeres en el automovilismo latinoamericano y busca sentar un precedente relevante.

Calderón aspira a consolidar una participación histórica en el Autódromo José Carlos Pace durante el fin de semana del 29 al 31 de mayo. La piloto pretende avanzar en su proceso de adaptación a la categoría, fortalecer la integración con el equipo y visibilizar el papel femenino en una de las competiciones automovilísticas más importantes de la región.

PUBLICIDAD

“Es un circuito icónico, cargado de historia”

“Llegar a Interlagos por primera vez es un momento muy especial en mi carrera”, afirmó Calderón, citada por El País. La piloto remarcó el valor histórico y emocional de este autódromo: “Es un circuito icónico, cargado de historia, donde los grandes campeones del automovilismo mundial han escrito sus páginas más memorables, y para toda Latinoamérica tiene un significado único”.

Durante su estancia en Brasil, Calderón señaló su creciente identificación con el entorno: “He tenido la oportunidad de conocer de cerca esta cultura que me enamora cada vez más, y de vivir experiencias únicas como probar el prototipo de Juliano Moro, lo que ha sido un privilegio enorme. Me siento cada vez más compenetrada con el equipo, y eso se refleja en la pista“.

PUBLICIDAD

Tatiana Calderón
Tatiana Calderón quiere conseguir un buen resultado en Interlagos, para escalar posiciones en la Nascar Brasil - crédito @Tatacalde7/Instagram

Tras la carrera en Cascavel, la atención se centró en resolver aspectos técnicos del vehículo: “Después de Cascavel, el carro ha pasado por el banco de pruebas para resolver una falla en la velocidad punta, y tengo plena confianza en que llegaremos al fin de semana en las mejores condiciones”.

Calderón agradeció el respaldo de las empresas patrocinadoras y destacó la importancia de correr acompañada de su familia en Brasil: “Quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores por su apoyo incondicional, este proyecto es posible gracias a ellos. Saber además que mi familia estará aquí en Brasil acompañándome hace que todo sea aún más especial”.

La importancia de Interlagos

Reconocido oficialmente como Autódromo José Carlos Pace, Interlagos se distingue por sus 4.309 kilómetros de longitud, curvas técnicas, cambios de elevación y sectores tanto rápidos como lentos. Este circuito demanda precisión, control del ritmo y estrategia detallada de los pilotos.

Además de su historia vinculada a la Fórmula 1 y grandes competencias internacionales, Interlagos es un símbolo para los fanáticos del deporte motor en Latinoamérica. Por ello, la cita de Calderón tiene un significado especial al tratarse de uno de los escenarios más reconocidos en el calendario.

Circuito de Interlagos, en Sao Paulo, Brasil, uno de los más complicados de la temporada.
Circuito de Interlagos, en Sao Paulo, Brasil, uno de los más complicados de la temporada - crédito TW F1

Prueba de ello es la historia ligada al recordado piloto Ayrton Senna, uno de los corredores legendarios del deporte que tuvo algunas de sus mejores actuaciones en la F1 en su casa, antes de su muerte en 1994.

Horarios y detalles de la jornada en Interlagos

El programa en Interlagos inicia el viernes 29 de mayo con el primer entrenamiento libre a las 2:45 de la tarde. El sábado 30 incluye el segundo entrenamiento (10:55 a. m.), la clasificación (2:35 p. m.) y la Carrera Sprint (3:20 p. m.).

Tatiana Calderón
Este es el vehículo en el que Tatiana Calderón corré en la temporada 2026 de la Nascar Brasil - crédito @Tatacalde7/Instagram

El domingo 31 se disputarán las dos competencias principales: la primera a las 9:00 de la mañana y la segunda a las 2:05 de la tarde. Todos los horarios corresponden a la hora local de São Paulo.

Tatiana Calderón encara este nuevo desafío con confianza, respaldada por su equipo e impulsada por el objetivo de dejar huella en uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo internacional, con un equipo integrado por mujeres y la oportunidad para mejorar en la tabla de puntuación.

Temas Relacionados

NASCAR BrasilTatiana CalderónEscudería SG28InterlagosColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Peñarol vs. Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online desde Montevideo

El “Cardenal” tendrá que visitar la capital de Uruguay, con la obligación de sumar los tres puntos para seguir con vida en el torneo de clubes más importante de América

Peñarol vs. Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online desde Montevideo

La solución tributaria que alejaría a Falcao de su familia para garantizar su continuidad en Millonarios

Una experta planteó un escenario en el que el delantero de 40 años podría renovar con el club bogotano sin tener que declarar sus ingresos en Colombia

La solución tributaria que alejaría a Falcao de su familia para garantizar su continuidad en Millonarios

Orgullo colombiano: la delegación de arquería alcanzó importante número de medallas en el debut del Panamericano

Colombia ocupa la primera casilla de la clasificación del Panamericano de Arco, México es segundo y Estados Unidos completa el podio

Orgullo colombiano: la delegación de arquería alcanzó importante número de medallas en el debut del Panamericano

Estos son los colombianos más valiosos en el mercado de fichajes que quedaron fuera del Mundial 2026

El técnico Néstor Lorenzo descartó a varios futbolistas de mucha experiencia, reconocimiento y cotizados para el periodo de transferencias en el verano

Estos son los colombianos más valiosos en el mercado de fichajes que quedaron fuera del Mundial 2026

Arturo Reyes, técnico del Pereira, aseguró que con cinco fichajes más pelea la liga colombiana: esta es la razón

Deportivo Pereira fue último del Todos Contra Todos de la Liga BetPlay 2026-1, con diez puntos, siete empates y siete derrotas

Arturo Reyes, técnico del Pereira, aseguró que con cinco fichajes más pelea la liga colombiana: esta es la razón
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

ENTRETENIMIENTO

Reykon, el único colombiano en la premiere de ‘Office Romance’, reveló por qué perdió la oportunidad de conocer a Adam Sandler

Reykon, el único colombiano en la premiere de ‘Office Romance’, reveló por qué perdió la oportunidad de conocer a Adam Sandler

Shakira le da el poder de confeccionar el ‘setlist’ a sus fans en su regreso a Estados Unidos: así pueden participar

Luis Alfonso reveló que la muerte de Yeison Jiménez desencadenó una recaída en sus ataques de pánico

“Dai Dai”, de Shakira, ahora tiene su versión salsa choke: así se ve la coreografía que sueña con figurar en la final del Mundial

Marilyn Patiño escaló la pelea con Johanna Fadul: amenazó con enviarle la notificación legal “hasta su casa”

Deportes

Peñarol vs. Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online desde Montevideo

Peñarol vs. Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online desde Montevideo

La solución tributaria que alejaría a Falcao de su familia para garantizar su continuidad en Millonarios

Orgullo colombiano: la delegación de arquería alcanzó importante número de medallas en el debut del Panamericano

Estos son los colombianos más valiosos en el mercado de fichajes que quedaron fuera del Mundial 2026

Arturo Reyes, técnico del Pereira, aseguró que con cinco fichajes más pelea la liga colombiana: esta es la razón