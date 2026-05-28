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“Lo atacaron y lo maltrataron”: Miguel Uribe Londoño revive tensiones con Paloma Valencia y Cabal tras asesinato de su hijo

El candidato presidencial publicó un video en el que recordó las disputas internas dentro del Centro Democrático antes del homicidio de Miguel Uribe Turbay

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Paloma Valencia y Miguel Uribe Londoño - crédito Centro Democrático y @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia y Miguel Uribe Londoño - crédito Centro Democrático y @PalomaValenciaL/X

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño publicó un mensaje en video en el que recordó las tensiones políticas que, según afirmó, rodearon la campaña de su hijo, el exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, antes de su asesinato.

La grabación fue difundida en la noche de este miércoles 27 de mayo a través de los canales oficiales del aspirante y recopila declaraciones, titulares de prensa y discusiones internas ocurridas dentro del Centro Democrático durante el proceso de definición de candidaturas presidenciales.

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En el pronunciamiento, Uribe Londoño aseguró que su hijo fue blanco de ataques políticos y cuestionamientos públicos por parte de figuras de su misma colectividad.

El mensaje fue divulgado a pocos días de la primera vuelta presidencial y reabrió el debate sobre las divisiones internas que marcaron la campaña dentro del uribismo.

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Miguel Uribe Londoño prioriza la política social como eje central de su propuesta presidencial para Colombia en las próximas elecciones - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El mensaje de Miguel Uribe Londoño

Durante la pieza audiovisual, el candidato presidencial hizo un recuento de los episodios políticos previos al homicidio de Miguel Uribe Turbay y sostuvo que el exprecandidato enfrentó múltiples cuestionamientos durante su aspiración.

El video incluye intervenciones de la senadora María Fernanda Cabal y de la candidata presidencial Paloma Valencia, relacionadas con encuestas, apoyos políticos y diferencias internas dentro del partido.

“Lo atacaron, lo insultaron, lo maltrataron”, afirmó Miguel Uribe Londoño en uno de los apartes del mensaje difundido en redes sociales.

En el material también se recopilan titulares periodísticos y publicaciones en redes sociales sobre las disputas que surgieron durante la definición de la candidatura presidencial del Centro Democrático.

Señalamientos contra Cabal y Valencia

Uno de los momentos centrales del video corresponde a las referencias hechas por el candidato sobre declaraciones públicas de María Fernanda Cabal y Paloma Valencia alrededor de la campaña de Uribe Turbay.

En el contenido audiovisual se incluyeron registros en los que Cabal cuestionaba encuestas relacionadas con el entonces precandidato presidencial y hablaba de presuntas ventajas dentro de la contienda interna.

Además, el mensaje retomó declaraciones de Paloma Valencia en las que aseguraba que Miguel Uribe Turbay no obtendría la candidatura oficial del partido.

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial
Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial

El video también mostró publicaciones en la red social X donde Valencia señalaba que algunas actuaciones políticas estaban “corriendo la línea ética” del Centro Democrático.

“Y al final lo asesinaron”

En la parte final del pronunciamiento, Miguel Uribe Londoño vinculó las tensiones políticas previas con el asesinato de su hijo y con las dificultades que, según dijo, ha enfrentado durante su propia candidatura presidencial.

El aspirante aseguró que también ha sido objeto de obstáculos y cambios en las condiciones de su campaña durante el actual proceso electoral.

“Y al final lo asesinaron. Pero su voz no murió”, expresó Uribe Londoño en el cierre del video.

Posteriormente, agregó que durante su aspiración presidencial le “cambiaron las reglas del juego siete veces”, lo apartaron y buscaron impedir que continuara en la contienda.

Debate político en plena recta final electoral

La publicación del mensaje se produce a pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo y volvió a poner sobre la mesa las fracturas políticas que marcaron al Centro Democrático durante los últimos meses.

El video también hace referencia a diferencias internas dentro de la colectividad y a debates alrededor de apoyos políticos y financieros durante la etapa previa al homicidio de Miguel Uribe Turbay.

Miguel Uribe Londoño anticipa mayores opciones electorales para Abelardo de la Espriella frente a Paloma Valencia en la carrera presidencial colombiana - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Las declaraciones del candidato generaron reacciones en redes sociales y reactivaron las discusiones sobre el clima político que rodeó la campaña del exprecandidato presidencial antes de su asesinato.

Hasta el momento, ni Paloma Valencia ni María Fernanda Cabal habían emitido una respuesta oficial sobre el contenido del mensaje divulgado por Miguel Uribe Londoño.

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