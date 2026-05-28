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Así acabó Santa Fe la fase de grupos de la Copa Libertadores: esta fue su posición en la zona E

Los cardenales terminaron su participación en Montevideo, donde se enfrentaron a Peñarol y, al mismo tiempo, Platense visitaba a Corinthians de Brasil

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Santa Fe
Santa Fe sufrió una fase de grupos complicada por algunos resultados adversos en la Libertadores - crédito Santa Fe

Independiente Santa Fe disputó su último partido del primer semestre de 2026 en la Copa Libertadores, al visitar en Montevideo a Peñarol, uno de los clubes históricos del certamen, en el estadio Campeón del Siglo, donde ganó por 1-0, pero no le alcanzó para clasificar a octavos.

Después de ese partido, quedaron definidas las posiciones del grupo E de la Libertadores, pues en la última jornada quedaba por saber quién iría a los octavos de final, junto a Corinthians, y el que caería a la Sudamericana, cupo que era peleado por tres escuadras.

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Cabe recordar que Santa Fe venía de sufrir el duro golpe de la eliminación en las semifinales de la Liga BetPlay, a manos del Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez, por lo que este compromiso en la capital uruguaya era la oportunidad para terminar el semestre de la mejor manera.

La posición final de Santa Fe

El equipo de Pablo Repetto hizo un esfuerzo para alcanzar ese cupo a los octavos de final, incluso fue superior a su rival en Montevideo, pero los resultados adversos en las jornadas anteriores le pasó factura y esa fue la razón para quedar eliminado del certamen de la Conmebol.

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Santa Fe se ubicó tercero con ocho puntos, producto de dos victorias, que fueron en las últimas dos fechas, dos empates y dos derrotas, que se dieron ante Corinthians y Platense, además de seis anotaciones a favor y siete en contra, para una diferencia de gol de -1.

Santa Fe tiene opción de avanzar a octavos de la Copa Libertadores o caer a playoffs de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa
Santa Fe perdió la opción de jugar los octavos de final de la Copa Libertadores y ahora estará en la Sudamericana - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Aunque el triunfo por 1-0 sobre Peñarol le garantizó el cupo a la Copa Sudamericana, los cardenales apostaban todo para que se diera el otro resultado de Sao Paulo, pues allí era clave la caída de los argentinos para darle la chance a los colombianos, pero se dio una sorpresa.

Platense dio la sorpresa de la Copa Libertadores, pues le ganó a Corinthians por 2-0 en el Neo Química Arena y se metió segundo con 10 puntos, una proeza para el Calamar que, en su primera participación en el torneo, le ganó a tres clubes históricos y entró a los octavos de final.

Platense se metió a octavos de final de la Copa Libertadores, por detrás de Corinthians en el grupo E - crédito Alex Silva/REUTERS
Platense se metió a octavos de final de la Copa Libertadores, por detrás de Corinthians en el grupo E - crédito Alex Silva/REUTERS

Finalmente, Peñarol decepcionó una vez más a su afición porque desperdició la última oportunidad que tenía para continuar en competencia internacional, por la caída frente a Santa Fe, acabó en la última posición del grupo E, siendo un golpe enorme para su historia en el certamen.

Así quedó el grupo E de la Libertadores

  1. Corinthians 11 puntos (+4)
  2. Platense: 10 puntos (1)
  3. Santa Fe: 8 puntos (-1)
  4. Peñarol: 3 puntos (-4)

Un triunfo que dio premio de consolación

Independiente Santa Fe ganó 0-1 a Peñarol en Montevideo con un gol de Alexis Zapata al minuto 13, pero el resultado no le alcanzó para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores y quedó instalado en la Copa Sudamericana, en fase de los playoffs ante uno de los segundos de ese certamen.

El único tanto llegó tras una jugada iniciada por Nahuel Bustos, que enganchó en el mediocampo y habilitó a Zapata. El número 10 definió cruzado dentro del área y venció a Washington Aguerre, lo que acabó las aspiraciones del Manya.

Peñarol vs. Santa Fe
Santa Fe venció a Peñarol por 1-0 en el estadio Campeón del Siglo, por la fecha 6 de la Copa Libertadores - crédito Santa Fe

El equipo dirigido por Pablo Repetto sostuvo la ventaja con una actuación decisiva del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, que respondió en el tramo final: a los 83 tapó un cabezazo de Emanuel Gularte y luego volvió a intervenir ante un remate de media distancia de Nicolás Fernández.

Peñarol presionó desde el arranque y buscó el empate con centros y remates lejanos, sin precisión. En el cierre, Jesús Trindade tuvo una de las últimas con un cabezazo que pegó en el palo.

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