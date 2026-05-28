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“Solo atienden urgencias vitales”: denuncian restricciones para usuarios de Nueva EPS en clínicas del Atlántico

Veedores de salud en Barranquilla alertaron que algunos afiliados de Nueva EPS estarían enfrentando limitaciones en la atención médica por presuntas deudas con centros asistenciales

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Nueva EPS - crédito Nueva EPS
Por deudas de Nueva EPS denuncian que clínicas en Atlántico solo atienden urgencias vitales

La atención médica para afiliados de Nueva EPS en Barranquilla volvió a generar preocupación luego de que asociaciones de usuarios y veedores de salud denunciaran restricciones en varios servicios por presuntas deudas de la EPS con clínicas del Atlántico.

Según la denuncia conocida en las últimas horas, la Clínica General del Norte únicamente estaría recibiendo pacientes catalogados como urgencias vitales, mientras que otros casos estarían siendo remitidos a diferentes centros asistenciales.

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Usuarios y veedores señalaron que la medida estaría vigente desde la semana pasada y que, hasta el momento, no habría claridad sobre cuándo se normalizaría la atención médica.

La denuncia fue realizada por integrantes de la Asociación de Usuarios de Nueva EPS en Atlántico, quienes anunciaron reuniones con directivos de la entidad para exigir explicaciones sobre la situación.

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Por deudas de Nueva EPS denuncian que clínicas en Atlántico solo atienden urgencias vitales - crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS
Por deudas de Nueva EPS denuncian que clínicas en Atlántico solo atienden urgencias vitales - crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS

Denuncian restricciones en la atención médica

De acuerdo con los reportes entregados por representantes de usuarios, algunas personas afiliadas a Nueva EPS han encontrado dificultades para recibir atención en la Clínica General del Norte, uno de los principales centros médicos de Barranquilla.

Los veedores aseguraron que solo se estaría permitiendo el ingreso de pacientes con urgencias consideradas críticas o vitales, mientras otros casos son direccionados hacia diferentes instituciones de salud.

Entre los casos que sí estarían siendo atendidos figuran pacientes con cuadros graves como infartos o personas heridas por arma blanca, según las denuncias conocidas en Barranquilla.

El veedor de salud Andrés Meza Pérez afirmó que la situación mantiene en incertidumbre a cientos de afiliados de la EPS en el departamento.

Usuarios anuncian reuniones y posibles denuncias

Los representantes de usuarios confirmaron que este miércoles sostendrán una reunión con funcionarios zonales de Nueva EPS en Barranquilla para conocer las razones detrás de las presuntas restricciones en la atención.

Además de la preocupación por las urgencias, los veedores aseguraron que continúan recibiendo reportes sobre demoras reiteradas en la entrega de medicamentos para pacientes afiliados.

Los usuarios advirtieron que, si no obtienen respuestas claras, podrían acudir a organismos como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o la Personería Distrital de Barranquilla.

“Siempre que vamos nos mantienen con pañitos de agua tibia y ya estamos cansados de esto”, manifestó Andrés Meza Pérez al referirse a las dificultades que, según afirmó, enfrentan los afiliados en el acceso a servicios médicos.

La crisis de la Nueva EPS pone en riesgo la atención médica de más de 11 millones de afiliados en Colombia - crédito Nueva EPS
Por deudas de Nueva EPS denuncian que clínicas en Atlántico solo atienden urgencias vitales - crédito Nueva EPS

Pacientes estarían siendo remitidos a otras clínicas

De acuerdo con los testimonios recopilados por los veedores, algunos pacientes con síntomas como fiebre o presión arterial elevada estarían siendo enviados hacia la Clínica del Prado.

Sin embargo, denunciaron que en ciertos casos tampoco estarían encontrando atención inmediata en ese centro asistencial.

La situación incrementó la preocupación entre usuarios de Nueva EPS en Barranquilla, quienes temen que las restricciones afecten tratamientos médicos y consultas urgentes.

La reunión programada para revisar el panorama será liderada por Luis Fernando Cristancho, directivo zonal de la entidad en el Atlántico.

Crisis en la atención genera preocupación

Al encuentro también asistirán otros representantes de usuarios y veedores de salud, entre ellos César Martínez, José De Moya, Rubén Martínez y Fredy Granados, presidente de la Asociación de Usuarios de la Clínica General del Norte.

Los asistentes buscarán establecer si existen problemas financieros o administrativos que estén afectando la prestación de servicios médicos para los afiliados de Nueva EPS en la región Caribe.

José Alejandro Muñoz, adulto mayor de 80 años, lleva cuatro días sin atención especializada tras ser arrollado en Floridablanca - crédito composición fotográfica
Por deudas de Nueva EPS denuncian que clínicas en Atlántico solo atienden urgencias vitales- crédito composición fotográfica

La situación ocurre en medio de múltiples cuestionamientos nacionales relacionados con retrasos en medicamentos, autorizaciones y atención médica para usuarios de distintas EPS en Colombia.

Hasta el momento, la Clínica General del Norte no se ha pronunciado oficialmente sobre las denuncias realizadas por los usuarios y veedores de salud en Barranquilla.

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