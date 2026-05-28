“Yo vendré otra vez a pedir firmas”: Petro insiste en convocar una Asamblea Constituyente tras elecciones

- crédito Joel González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a abrir el debate político sobre una eventual Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, luego de anunciar que regresará después de las elecciones presidenciales para impulsar la recolección de firmas con el objetivo de promover ese mecanismo de participación ciudadana.

El pronunciamiento del mandatario se produjo este miércoles 27 de mayo durante una intervención pública en Sincelejo, Sucre, a pocos días de que el país acuda a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

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“Yo vendré aquí otra vez después de elecciones a pedirle la firma por la Asamblea Nacional Constituyente”, afirmó el jefe de Estado durante su discurso ante simpatizantes y comunidades de la región.

Las declaraciones del mandatario se dieron en medio del debate político por las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y las tensiones con sectores del Congreso.

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- crédito Joel González/Presidencia

Petro insiste en una Constituyente

Durante su intervención, Petro defendió nuevamente la necesidad de impulsar cambios estructurales en Colombia a través de mecanismos que, según dijo, permitan una participación más directa de la ciudadanía.

El mandatario sostuvo que varias de las reformas promovidas por su Gobierno han enfrentado obstáculos dentro del Congreso y cuestionó el papel de algunos sectores políticos en las discusiones legislativas.

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Según Petro, algunos congresistas “se creen con el derecho de extorsionar al pueblo y extorsionar al presidente”, razón por la cual insistió en que las transformaciones sociales no deberían depender únicamente del Legislativo.

El presidente afirmó que la Asamblea Nacional Constituyente sería una herramienta para avanzar en iniciativas relacionadas con el sistema pensional, la salud, el trabajo y otros sectores que han generado fuertes discusiones políticas durante los últimos años.

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“No me quiero reelegir”

Uno de los puntos que más enfatizó el mandatario durante su discurso fue que su propuesta no tendría relación con una eventual reelección presidencial.

Petro aseguró que no busca modificar la Constitución de 1991 para permanecer en el poder y rechazó las versiones que han surgido alrededor de esa posibilidad.

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“Yo no me quiero reelegir, no me gusta el poder”, expresó el mandatario durante su intervención en Sincelejo.

Las declaraciones llegan en un momento de alta tensión política por cuenta de las elecciones presidenciales y las discusiones sobre el alcance de los mensajes del jefe de Estado en medio de la campaña.

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Gustavo Petro, presidente de Colombia en un discurso - crédito Joel González/Presidencia

Reformas y servicios públicos

Durante el evento, el presidente también habló sobre la necesidad de avanzar en transformaciones relacionadas con los servicios públicos, especialmente en la región Caribe.

Petro cuestionó las tarifas de energía que actualmente pagan miles de usuarios en esa zona del país y afirmó que uno de los objetivos de las reformas impulsadas por su Gobierno es reducir los costos para los ciudadanos.

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“La luz en la costa no sea un robo como lo es actualmente”, afirmó el mandatario al referirse al servicio de energía en la región Caribe.

Además, defendió la redistribución de tierras como una estrategia para fortalecer el campo colombiano y aumentar la producción alimentaria nacional.

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Según explicó, el propósito de esas medidas sería convertir a Colombia en “una potencia de la alimentación” y combatir problemas como el hambre y la desigualdad.

Debate político tras las declaraciones

Las palabras del presidente generaron reacciones inmediatas en distintos sectores políticos, especialmente porque se producen a solo cuatro días de las elecciones presidenciales.

Diversos dirigentes han cuestionado el alcance de las declaraciones del mandatario y han advertido sobre las implicaciones que podría tener una eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

El anuncio también volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el papel del presidente en medio del proceso electoral y las discusiones sobre una posible participación en política.

Gustavo Petro, presidente de Colombia en un discurso - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Durante las últimas semanas, Petro ha sido objeto de críticas y denuncias por parte de algunos sectores de oposición, que consideran que varios de sus pronunciamientos podrían interpretarse como mensajes relacionados con la campaña presidencial.

El mensaje final del mandatario

En la parte final de su intervención, el presidente insistió en que las reformas promovidas por su Gobierno buscan mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables del país.

Petro aseguró que el objetivo de esos cambios es combatir el hambre, ampliar derechos sociales y fortalecer el acceso a servicios básicos en distintas regiones de Colombia.

Las declaraciones del mandatario ya abrieron un nuevo capítulo en el debate político nacional sobre las reformas, la Constitución de 1991 y el rumbo institucional del país tras las elecciones presidenciales.